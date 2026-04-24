Minor dispărut în Sectorul 3 al Capitalei. A fost emis mesaj RO-Alert!

Un mesaj de tip RO-ALERT a fost transmis populației în cursul zilei de 24 aprilie 2026, după dispariția unui copil în vârstă de 11 ani. Autoritățile au emis alerta pentru a solicita sprijinul cetățenilor în găsirea minorului, în speranța că informațiile vor ajunge rapid la un număr cât mai mare de persoane.

„RO-ALERT: Missing child alert

La data de 24.04.2026, ora 14:50, STANCU MIRCEA-MIHAIL in varsta de 11 ani, a plecat de la intersectia strazilor Foisorului cu Branduselor, sector 3. Semnalmente: inaltime 1,40 m, greutate 40 kg, ochi caprui, par saten. Este imbracat cu tricou de culoare galben cu gluga, pantaloni de trening crem si adidasi negri cu albastru”, este mesajul transmis populației.