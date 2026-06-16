Alertă în România! Oana a dispărut fără urmă. Cine o vede, să sune la 112

O familie își caută disperată fiica. Oana, o fată de doar 16 ani este de negăsit, după ce în urmă cu două luni plecase din Italia spre România. De atunci nu au mai dat de ea, însă cea mai recentă localizare a fost în luna aprilie, în Bistrița. Părinții fetei au apelat la rețelele de socializare.

O tânără româncă de 16 ani a fost dată dispărută. În urmă cu două luni, Oana a plecat din Italia spre România, alături de iubitul ei major. Familia acesteia nu a mai putut da de ea, așa că au anunțat autoritățile. După mai multe căutări, au descoperit că în luna aprilie ar fi fost localizată în Bistrița. Cu toate acestea, nici acum nu a fost găsită. Din acest motiv, rudele au apelat la rețelele de socializare, ca un strigăt de ajutor.

Adolescentă căutată disperată de familie

O familie își caută cu disperare fiica. Oana Imbrescia, în vârstă de 16 ani, locuiește în San Benedetto del Tronto, provincia Ascoli Piceno din Italia. Ea a plecat de acasă în data de 3 aprilie 2026, alături de iubitul ei major. Cei doi se îndreptau spre România cu o mașină. De atunci părinții acesteia nu au mai dat de ea și au alertat polițiștii. După mai multe verificări, în data de 8 aprilie, ar fi fost localizată în Bistrița, însă de atunci familia nu a reușit să o contacteze. Este posibil să își fi continuat călătoria cu alte mijloace de transport, ceea ce îngreunează identificarea traseului. În plus, Oana are asupra ei pașaportul și documente personale.

Din acest motiv, rudele tinerei românce au făcut apel pe rețelele de socializare. Cei care o văd pe Oana sunt rugați să sune de urgență la 112 sau asociația Penelope la următoarele date de contact:

Telefon:+39 347 592 2521

E-mail: abruzzo@penelopeitalia.org.

Semnalmente:

Înălțime: 165 cm

Greutate: 75 kg

Constituție robustă

Ochi căprui

Păr castaniu, cu șuvițe ușor deschise la culoare

Semne particulare:

Piercing în nara stângă

Gropiță în bărbie.

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