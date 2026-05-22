Aurelia a dispărut de acasă joi, 21 mai. Tânăra arhitectă a fost găsită moartă

De: Emanuela Cristescu 22/05/2026 | 13:07
O dispariție misterioasă s-a încheiat tragic la Timișoara. Aurelia, o arhitectă în vârstă de 30 de ani, care a pelcat de acasă și nu a mai răspuns la telefon familiei, a fost găsită fără viață în râul Bega, după ore întregi de căutări.

Totul a început miercuri seară, când Aurelia a plecat de acasă în jurul orei 22:00 și nu a mai răspuns la telefon. Familia a intrat în panică, iar tatăl tinerei a alertat autoritățile după ce nu a mai reușit să ia legătura cu ea.

O arhitectă din Timișoara, găsită moartă

Cazul a luat o turnură dramatică în momentul în care un trecător a găsit telefonul mobil al femeii pe malul râului Bega, în zona Splaiului Nistrului. Descoperirea a mobilizat imediat polițiștii și echipele de intervenție.

Scafandrii ISU Timiș au început căutările în apă, iar după mai multe ore au făcut descoperirea tragică: trupul neînsuflețit al Aureliei a fost găsit în râul Bega. Nimeni nu își explică ce s-a întâmplat în orele dinaintea dispariției.

„La data de 21 mai 2026, în jurul orei 14:30, polițiștii municipiului Timișoara – Secția 1 Urbană au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că fiica sa, în vârstă de 30 de ani, ar fi plecat în data de 20 mai 2026, în jurul orei 22:00, de pe raza municipiului Timișoara, iar de atunci nu a mai putut fi contactată”, au spus polițiștii, potrivit Observator.

Sursa foto Social media

 

Anchetatorii aus pus că telefonul tinerei a fost găsit chiar pe malul râului, motiv pentru care au cerut sprijinul scafandrilor.

„În urma investigațiilor desfășurate, s-a constatat faptul că telefonul mobil al femeii a fost găsit de un trecător pe malul râului Bega, pe Splaiul Nistrului, în dreptul unui imobil din zonă, fiind solicitat sprijinul scafandrilor din cadrul ISU Timiș.”

Cercetările continuă

După intervenția echipelor de salvare, autoritățile au confirmat decesul tinerei.

„În urma verificărilor efectuate de către scafandrii ISU în râul Bega, femeia a fost găsită decedată. În urma primelor verificări, pe corpul acesteia nu au fost identificate urme vizibile de violență”, au anunțat oamenii legii.

În prezent, oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs tragedia. A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

„În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.”

