Se complică ancheta în cazul lui Robert, elevul care a murit în curtea școlii. Mama băiatului acuză autoritățile

De: Irina Vlad 22/05/2026 | 13:33
Se complică ancheta în cazul morții lui Robert, elevul de 15 ani care a murit în curtea școlii. Mama băiatului acuză echipajele de pe ambulanță că au ajuns prea târziu pentru a-i salva copilul. 

Robert a murit în curte școlii gimnaziale din Vlădnic, comuna Parincea. Elevul din clasa a 8-a s-a prăbușit din senin în timpul pauzei de prânz, în timp ce s-ar fi înecat cu o bucată de sandviș. Îngroziți, colegii și profesorii i-au sărit în ajutor. Profesoara de sport a fost cea care i-a aplicat manevrele de resuscitare, la scenă asistând și alte cadre didactice, printre care și învățătoarea băiatului.

„Când am văzut copilul în ce stare este, mi-am dat seama că nu este de competenţa doar a unei asistente şi am solicitat să trimită ambulanţă cu doctor şi cu ATI. Doamna asistentă se plângea că s-a murdărit de vomă. O atitudine recalcitrantă, nepăsătoare.

Am insistat la doamna asistentă, m-am dus acolo la copil şi am rugat-o: ‘Doamnă, sunaţi la colegii dvs. să trimită ambulanţă cu ATI, cu doctor’. Am implorat, am ameninţat, am rugat, se cunoştea din vocile noastre că eram disperati”, a declarat Iuliana Mihaela Roşu, învăţătoarea băiatului pentru Observatornews.

Mărturie în lacrimi a mamei elevului din Bacău

Mama lui Robert acuză echipajele de pe ambulanță că au ajuns prea târziu pentru a-i salva copilul. Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă. Reamintim că primul apel la 112 a fost efectuat în jurul orei 12:30, iar salvare a venit după 30 de minute fără medic, doar cu asistentă. Ulterior, a doua salvare a ajuns după două ore de la primul apel la 112. După 15 minute de masaj cardiac, inima lui Robert s-a oprit. Apropiații spun că elevul nu avea probleme de sănătate.

„Am văzut tot, tot ce s-a întâmplat. Profesorii s-au străduit, la fel și cei care i-au dat primul ajutor. Ambulanța a ajuns foarte târziu. Copilul, băiatul meu Robert, mai avea puls, putea să fie recuperat. Ambulanța ajunge foarte târziu aici”, a spus mama lui Robert.

Robert s-a stins din viață la două săptămâni după ce un alt copil din comună a murit după ce a căzut într-o fântână. Potrivit primarului Sorin Roșu, în comună este cunoscută problema ambulanțelor care nu ajung niciodată la timp.

„Noi, în comună, în timp de două săptămâni am pierdut doi copii şi ambulanţa niciodată nu ajunge în timpul în care trebuie să ajungă”, a declarat Sorin Roşu, primar.

