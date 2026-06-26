Alertă în România! Florin a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112

Este alertă în România. Autoritățile au fost sesizate cu privire la dispariția unui bărbat în vârstă de 56 ani. Se pare că familia nu mai reușește să îl contacteze, așa că a dat alarma. Poliția Română este acum în alertă și a cerut ajutorul cetățenilor. Cei care îl văd sunt rugați să anunțe imediat autoritățile.

Oamenii legii au fost sesizați cu privire la dispariția numitului Iacob Sorin Florin, în vârstă de 56 ani, domiciliat în comuna Poiana, județul Dâmbovița. Se pare că la data de 18 iunie, în jurul orei 10:00, bărbatul a plecat voluntar de la ferma unde lucra, situată în zona Munții Cailor din mun. Săcele, jud Brașov și nu a mai revenit. Îngrijorați, apropiații au dat alarma.

Potrivit informațiilor oferite de către oamenii legii, semnalmentele lui Iacob Sorin Florin sunt: înălțime -175 cm, greutate – 60 kg, constituție atletică, păr grizonant, ochi căprui. La momentul dispariției, bărbatul purta: un tricou în dungi albe, roșii și verzi, pantaloni maro, hanorac maro și ghete maro.

Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea lui Iacob Sorin Florin este rugată să apeleze Serviciul Unic 112, ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

Ce trebuie să faci dacă îl vezi pe Iacob Sorin Florin. Este lege

Cine îl vede pe Iacob Sorin Florin este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente. Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

„În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

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