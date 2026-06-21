Acasă » Știri » Alertă în România! Octavian a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112

Alertă în România! Octavian a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112

De: Alina Drăgan 21/06/2026 | 14:54
Alertă în România! Octavian a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Este alertă în România. Autoritățile au fost sesizate cu privire la dispariția unui bărbat în vârstă de 40 ani. Se pare că familia nu mai reușește să îl contacteze, așa că a dat alarma. Poliția Română este acum în alertă și a cerut ajutorul cetățenilor. Cei care îl văd sunt rugați să anunțe imediat autoritățile.

Oamenii legii au fost sesizați cu privire la dispariția numitului Lambru Octavian Marius, în vârstă de 40 ani, domiciliat în comuna Salcia Tudor, județul Brăila. Se pare că la data de 12 iunie, în jurul orei 18:00, bărbatul a plecat voluntar de la adresa de domiciliu și s-a deplasat către o stație de autobuz din loc. Lanurile, jud. Brăila, pentru a merge pe raza com. Viziru, jud. Brăila, și nu a mai revenit. Îngrijorați, apropiații au dat alarma.

Potrivit informațiilor oferite de către oamenii legii, semnalmentele lui Lambru Octavian Marius sunt: înălțime -170 cm, greutate – 60 kg, constituție corpolentă, păr șaten, ochi căprui.

La momentul dispariției, bărbatul purta: o bluza verde fosforescent, pantaloni de trening negri, șapcă neagră cu roșu, încălțăminte sport neagră.

Octavian a dispărut fără urmă /Foto: Poliția Română

Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea lui Lambru Octavian Marius este rugată să apeleze Serviciul Unic 112, ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

Ce trebuie să faci dacă îl vezi pe Lambru Octavian Marius. Este lege

Cine îl vede pe Lambru Octavian Marius este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente. Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

„În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

 

CITEȘTE ȘI:

Noi detalii despre moartea actriței Daveigh Chase. Unde a dispărut timp de 10 ani

Cătălin Drăguț a dispărut în Italia. Familia îl caută de două săptămâni: „Ajutați-ne să îl găsim!”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Test IQ exclusiv pentru genii | 74+1=21 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
Știri
Test IQ exclusiv pentru genii | 74+1=21 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
Orașul din România cu cele mai multe baruri pe metru pătrat. Nu este București!
Știri
Orașul din România cu cele mai multe baruri pe metru pătrat. Nu este București!
OFICIAL! Cinci nume din PNL, somate să își dea demisia din partid până luni
Mediafax
OFICIAL! Cinci nume din PNL, somate să își dea demisia din partid până...
Execuțiile în PNL. Partidul îi somează pe Lucian Bode, Alina Gorghiu, Hubert Thuma, Rareș Bogdan și Adrian Veștea să-și prezinte demisiile până mâine. În caz contrar, riscă excluderea din partid
Gandul.ro
Execuțiile în PNL. Partidul îi somează pe Lucian Bode, Alina Gorghiu, Hubert Thuma,...
FOTO. Imagini fără rețineri la plajă: Raluca Zenga e o femeie singură după divorț și atrage atenția tuturor
Prosport.ro
FOTO. Imagini fără rețineri la plajă: Raluca Zenga e o femeie singură după...
Pepenele verde cu miez galben, senzația verii. Producător: „De patru ani nu mă mai doare capul, am contracte”
Adevarul
Pepenele verde cu miez galben, senzația verii. Producător: „De patru ani nu mă...
Planta aromatică asociată cu îmbunătățirea memoriei și reducerea stresului. Specialiștii explică beneficiile multiple pentru organism
Digi24
Planta aromatică asociată cu îmbunătățirea memoriei și reducerea stresului. Specialiștii explică beneficiile multiple...
Pîslaru, primele EXPLICAȚII după intrarea în PNL: „Nu am fost obligat să devin membru”. Ce spune despre o fuziune REPER-PNL
Mediafax
Pîslaru, primele EXPLICAȚII după intrarea în PNL: „Nu am fost obligat să devin...
Parteneri
Imagini îndrăznețe cu Andreea Bănică într-o rochie complet transparentă. Artista și-a lăsat toate formele la vedere
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini îndrăznețe cu Andreea Bănică într-o rochie complet transparentă. Artista și-a lăsat toate formele la...
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Prosport.ro
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan...
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Andreea Bălan dezvăluie secretul averii sale: „Mama mea m-a învățat”
Click.ro
Andreea Bălan dezvăluie secretul averii sale: „Mama mea m-a învățat”
Animalele de companie și stresul: cercetătorii contrazic o idee populară
Digi 24
Animalele de companie și stresul: cercetătorii contrazic o idee populară
Cum ar putea arăta viitorul Citroën 2CV?
Promotor.ro
Cum ar putea arăta viitorul Citroën 2CV?
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Activitate „imposibilă”, detectată la mare adâncime în Antarctica
go4it.ro
Activitate „imposibilă”, detectată la mare adâncime în Antarctica
Pentru prima dată în istorie, fizicienii au obținut „aleatorismul perfect”
Descopera.ro
Pentru prima dată în istorie, fizicienii au obținut „aleatorismul perfect”
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Execuțiile în PNL. Partidul îi somează pe Lucian Bode, Alina Gorghiu, Hubert Thuma, Rareș Bogdan și Adrian Veștea să-și prezinte demisiile până mâine. În caz contrar, riscă excluderea din partid
Gandul.ro
Execuțiile în PNL. Partidul îi somează pe Lucian Bode, Alina Gorghiu, Hubert Thuma, Rareș Bogdan...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Test IQ exclusiv pentru genii | 74+1=21 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur ...
Test IQ exclusiv pentru genii | 74+1=21 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
Orașul din România cu cele mai multe baruri pe metru pătrat. Nu este București!
Orașul din România cu cele mai multe baruri pe metru pătrat. Nu este București!
Zodia care rămâne însărcinată vara asta, potrivit numerologului Mihai Voropchievici: „Runa ...
Zodia care rămâne însărcinată vara asta, potrivit numerologului Mihai Voropchievici: „Runa Ingwaz semnalează fertilitate și noi începuturi”
Doliu în lumea sportului! Alex, fiul legendarului fotbalist, a murit la doar 38 de ani
Doliu în lumea sportului! Alex, fiul legendarului fotbalist, a murit la doar 38 de ani
Sfârșit tragic pentru Sergiu! Iubita lui l-a găsit mort în casă, după ce au luat masa împreună
Sfârșit tragic pentru Sergiu! Iubita lui l-a găsit mort în casă, după ce au luat masa împreună
Mesajul transmis de Dan Negru, după ce Denise Rifai a mărturisit că urmează să realizeze o emisiune ...
Mesajul transmis de Dan Negru, după ce Denise Rifai a mărturisit că urmează să realizeze o emisiune alături de el
Vezi toate știrile