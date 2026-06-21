Alertă în România! Octavian a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112

Este alertă în România. Autoritățile au fost sesizate cu privire la dispariția unui bărbat în vârstă de 40 ani. Se pare că familia nu mai reușește să îl contacteze, așa că a dat alarma. Poliția Română este acum în alertă și a cerut ajutorul cetățenilor. Cei care îl văd sunt rugați să anunțe imediat autoritățile.

Oamenii legii au fost sesizați cu privire la dispariția numitului Lambru Octavian Marius, în vârstă de 40 ani, domiciliat în comuna Salcia Tudor, județul Brăila. Se pare că la data de 12 iunie, în jurul orei 18:00, bărbatul a plecat voluntar de la adresa de domiciliu și s-a deplasat către o stație de autobuz din loc. Lanurile, jud. Brăila, pentru a merge pe raza com. Viziru, jud. Brăila, și nu a mai revenit. Îngrijorați, apropiații au dat alarma.

Potrivit informațiilor oferite de către oamenii legii, semnalmentele lui Lambru Octavian Marius sunt: înălțime -170 cm, greutate – 60 kg, constituție corpolentă, păr șaten, ochi căprui.

La momentul dispariției, bărbatul purta: o bluza verde fosforescent, pantaloni de trening negri, șapcă neagră cu roșu, încălțăminte sport neagră.

Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea lui Lambru Octavian Marius este rugată să apeleze Serviciul Unic 112, ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

Ce trebuie să faci dacă îl vezi pe Lambru Octavian Marius. Este lege

Cine îl vede pe Lambru Octavian Marius este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente. Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

„În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

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