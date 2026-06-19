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Noi detalii despre moartea actriței Daveigh Chase. Unde a dispărut timp de 10 ani

De: Elisa Tîrgovățu 19/06/2026 | 23:05
Noi detalii despre moartea actriței Daveigh Chase. Unde a dispărut timp de 10 ani
Noi detalii despre moartea actriței Daveich Chase. Unde a dispărut timp de 10 ani / Sursa foto: Social media
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Noi detalii ies la iveală după moartea lui Daveigh Chase. Managerul actriței afirmă că aceasta a dispărut din atenția apropiaților timp de 10 ani. Mai mult decât atât, tatăl vedetei a susținut că tânăra s-ar fi aflat pe străzi în momentul în care s-a stins din viață.

Prietenul și fostul manager al lui Daveigh Chase a dezvăluit că actrița fusese dispărută timp de 10 ani înainte ca decesul ei să fie anunțat la începutul acestei săptămâni.

Chase, care i-a dat voce personajului Lilo în animația Disney din 2002 „Lilo & Stitch” și a interpretat-o pe Samara Morgan în același an în filmul „The Ring”, avea 35 de ani.

Actrița a dispărut din atenția publicului în urmă cu câțiva ani

Moartea vedetei de la Hollywood a fost anunțată de iubitul ei, Roy Hernandez, care a declarat pentru TMZ că aceasta a murit marți, în urma unei meningite și a unei infecții ale sângelui care au dus la complicații.

Tatăl lui Chase, John David Schwallier, a confirmat informația pentru The New York Times. El a precizat că fiica sa era fără adăpost și locuia în Los Angeles împreună cu iubitul ei.

„Ei doi erau în sărăcie extremă”, a declarat Schwallier.

Într-un interviu publicat joi, John Ryan Jr., producător de la Hollywood care a reprezentat-o pe Chase în ultima parte a carierei sale, a afirmat pentru Entertainment Weekly că actrița dispăruse din atenția publicului în urmă cu mai bine de un deceniu.

Sursa foto: Social media

Ryan a declarat că a văzut-o ultima dată pe Chase în noiembrie 2015. Atunci a realizat că aceasta dispăruse după ce a lipsit de la o întâlnire programată cu regizorul Rob Reiner.

„La început am crezut că a fost răpită sau ceva de genul acesta, dar apoi am început să punem cap la cap lucrurile”, a spus Ryan pentru Entertainment Weekly, adăugând că a sprijinit-o pe Chase în trecut în mai multe programe de reabilitare, însă el și apropiații nu erau atât de îngrijorați în privința ei.

Daveigh Chase a fost arestată în 2017

Acesta a precizat că nu a fost depusă o sesizare de persoană dispărută, deoarece actrița ar fi plecat de bunăvoie. El a mai menționat că o mai vedea ocazional în știri, inclusiv în 2017. La acea vreme, vedeta a fost arestată pentru că a fost găsită într-o mașină furată.

Ryan a declarat că a auzit informații îngrijorătoare despre situația lui Chase în urmă cu aproximativ cinci ani. În urmă cu circa șase luni, acesta a spus că a primit un videoclip în care actrița ar fi fost surprinsă în zona Skid Row din Los Angeles.

 „Am mers imediat acolo, dar până am ajuns, ea plecase deja”, a spus el. „Am continuat să o căutăm de atunci. Am apelat chiar și la detectivi particulari.”

Tot Ryan a precizat că lucra la realizarea unui documentar despre căutarea actriței dispărute, intitulat provizoriu „Finding Lilo”, când a aflat vestea decesului acesteia.

„Nu am considerat că este povestea mea de spus”, a declarat el, explicând de ce a ales să nu facă public mai devreme faptul că actrița era dispărută. „Nu am vrut să o expun. Am sperat că se va întoarce, iar toată lumea ar fi presupus pur și simplu că s-a retras în toți acești 10 ani.”

„După ce am primit imagini cu ea și am văzut cât de gravă era situația, am spus: ‘Trebuie să implicăm publicul în asta. Nu mai vreau să protejez imaginea. Vreau să o protejez pe ea.”

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