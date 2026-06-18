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Cătălin Drăguț a dispărut în Italia. Familia îl caută de două săptămâni: „Ajutați-ne să îl găsim!”

De: Irina Vlad 18/06/2026 | 09:19
Cătălin Drăguț a dispărut în Italia. Familia îl caută de două săptămâni: „Ajutați-ne să îl găsim!”
Cătălin Drăguț este de negăsit de două săptămâni/ sursă foto: social media
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Cătalin Draguț, un român în vârstă de 37 de ani, domiciliat în Perosa Argentina, a dispărut în noaptea de joi, 4 iunie 2026. Familia sa a depus o plângere la carabinierii, care au demarat de urgență căutările pentru a-l găsi.

Cazul dispariției lui Cătălin Drăguț, românul în vârstă de 37 de ani care lipsește din Perosa Argentina încă de joia trecută, 4 iunie 2026, a fost făcut public în cadrul emisiunii „Chi l’ha visto?”, difuzată pe Rai 3 miercurea trecută, 10 iunie 2026. În cadrul emisiunii, prezentatoarea Federica Sciarelli a relatat noi detalii care au ieșit la iveală cu privire la momentul plecării bărbatului.

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Potrivit mărturiei mamei dispărutului, aceasta a observat că fiul ei a ieșit din casă în timpul nopții, după ce a găsit ușa de la intrarea locuinței deschisă. Cu puțin înainte de a ieși, femeia l-a auzit răspunzând la telefon, rostind fraza „atunci vin”, adresată interlocutorului său. Cazul și noile elemente apărute în timpul emisiunii televizate sunt analizate de carabinierii din compania din Pinerolo, care se ocupă de ancheta în acest caz.

Comitetul științific pentru căutarea persoanelor dispărute se ocupă direct de acest caz și colaborează cu carabinierii Companiei Pinerolo pentru a strânge informații utile în vederea găsirii bărbatului. Oricine deține informații sau îl vede este rugat să contacteze imediat forțele de ordine, sunând la numărul unic de urgență 112.

SEMNALMENTE: 1,78 m, aproximativ 70 de kilograme, ochi închiși la culoare, păr ras, poartă barbă și mustață îngrijite. La momentul dispariției, Cătălin era îmbrăcat cu un tricou negru cu mânecă scurtă, pantaloni scurți negri și o pereche de papuci marca Roberto Cavalli.

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