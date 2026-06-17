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Selena, o minoră de 13 ani din Hunedoara, a dispărut fără urmă. A fost emis mesaj RO-Alert!

De: Irina Vlad 17/06/2026 | 17:38
Selena, o minoră de 13 ani din Hunedoara, a dispărut fără urmă. A fost emis mesaj RO-Alert!
Selena Maria Farcean, în vârstă  de 13 ani, este căutată neîncetat ce oamenii legii din Hunedoara
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Selena Maria Farcean, în vârstă  de 13 ani, este căutată neîncetat ce oamenii legii. Minora de 13 ani a dispărut marți, 16 iunie, din Hunedoara, iar de atunci nu se mai știe nimic de ea. Poliția Română este în alertă și cere ajutorul cetățenilor. Cei care o văd sunt rugați să sune la numărul unic de urgență 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție. 

Poliția din Hunedoara a fost sesizată cu privire la dispaiția minorei Selena Maria Farcean, în vârstă de 13 ani, din Hunedoara. Adolescenta a fost văzută ultima dată marți, 16 iunie, când a plecat de la școală, iar de atunci nu a mai ajuns la domiciliu. Familia a anunțat autoritățile, iar oamenii legii au demarat căutările.

sursă foto: Poliția Română

De asemenea, Polița Română a emis mesaj Ro-Alert de copil dispărut în Hunedoara. La momentul dispariției, adolescenta purta o bluză cu mânecă lungă de culoare neagră, blugi în nuanțe de albastru spre negru și pantofi sport albi.

SEMNALMENTE: înălțime: 1.60 cm, greutate: 40 kg, corpolență: atletic, culoare păr: șaten, culoare ochi: căprui.

„În 16.06.2026, minora Farcean Selena Maria, de 13 ani, nu a revenit la domiciliu deși a finalizat cursurile școlare la ora 11:00. Semnalmente: 1.60 m înălțime, 40 kg, ochi căprui, păr șaten. Îmbrăcată cu o bluză cu mâneca lungă, de culoare neagră, blugi de culoare albastru/negru, pantofi sport de culoare albă. Orice informație va fi transmisă la numărul pentru apeluri de urgență 112”, au transmis autoritățile în mesajul Ro-Alert.

Autoritățile au transmis mesaj Ro-Alert pentru găsirea Selenei/ sursă foto: social media

Ce trebuie să faci dacă o vezi pe Selena Maria Farcean

Cine o vede pe Selena Maria Farcean este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente. Procedura este prevăzută de Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

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