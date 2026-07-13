Ce s-a întâmplat cu Alexandru Nițu, tânărul dispărut în București și găsit mort în Bragadiru? Cum și-a găsit sfârșitul

Cazul lui Alexandru Nițu, tânărul de 20 de ani dispărut din București la finalul lunii iunie, a avut un deznodământ cutremurător. După aproape două săptămâni în care familia a sperat că îl va găsi în viață, iar polițiștii au desfășurat ample căutări, trupul neînsuflețit al băiatului a fost descoperit într-o zonă izolată din Bragadiru, județul Ilfov.

Descoperirea a pus imediat în mișcare o anchetă de amploare. Oamenii legii încearcă acum să stabilească pas cu pas ce s-a întâmplat din momentul în care Alexandru a plecat de acasă și până în clipa în care și-a găsit sfârșitul.

Ce s-a întâmplat cu Alexandru Nițu, tânărul dispărut în București

Potrivit informațiilor apărute până acum, trupul tânărului a fost găsit într-o pădure aflată în apropierea unui curs de apă, într-o zonă greu accesibilă, lucru care ar fi îngreunat operațiunile de căutare. Din primele estimări ale medicilor legiști, decesul s-ar fi produs cu mai multe zile înainte de descoperire. Surse din anchetă au oferit și primele detalii despre locul în care a fost găsit.

„Un bărbat a fost găsit spânzurat în pădurea din orașul Bragadiru. Cadavrul, aflat în stare avansată de descompunere, va fi preluat în vederea efectuării necropsiei”, au spus surse din anchetă.

Alexandru Nițu fusese dat dispărut pe 28 iunie 2026, după ce plecase de la domiciliul său din Sectorul 5 al Capitalei. Din acel moment, familia nu a mai reușit să ia legătura cu el și a cerut ajutorul autorităților.

Poliția a făcut publice semnalmentele tânărului pentru ca oamenii să îl poată recunoaște. Avea 1,81 metri înălțime, aproximativ 80 de kilograme, constituție robustă, păr negru și creț, ochi căprui și ten deschis. În ziua dispariției era îmbrăcat complet în haine negre.

Verificările continuă

În prezent, trupul a fost transportat la Institutul de Medicină Legală, unde necropsia va stabili cu exactitate cauza decesului și dacă există eventuale alte leziuni. Totodată, anchetatorii verifică toate ipotezele și încearcă să afle dacă există indicii care să explice ultimele ore din viața tânărului.

Criminaliștii continuă cercetările în zona în care a fost făcută descoperirea și caută eventuale obiecte personale sau alte probe care ar putea ajuta la reconstituirea întregului traseu parcurs de Alexandru Nițu.

Până la finalizarea tuturor expertizelor, circumstanțele în care și-a găsit sfârșitul rămân neclare, iar ancheta este în plină desfășurare. Familia așteaptă acum răspunsurile pe care doar investigațiile oficiale le vor putea oferi.

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