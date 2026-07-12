O nouă tragedie la bungee jumping! Un student de 21 de ani a murit în urma unei sărituri

Încă o tragedie la bungee jumping! De data aceasta, un tânăr în vârstă de 21 de ani a murit, în urma unei sărituri. Se pare că imediat după ce a efectuat săritura, acesta a început să acuze dureri puternice în piept și abdomen. Din păcate, în cele din urmă, tânărul a decedat.

În urmă cu o lună, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, o tânără de 21 de ani, a murit în urma unui salt de la 40 de metri de pe „Podul Scheletului”, din Brazilia. Tânăra a fost împinsă de pe un pod, fără ca angajații să realizeze că aceasta nu are montat echipamentul de siguranță. Acum, un alt tânăr și-a pierdut viața după o săritură.

Încă o tragedie la bungee jumping

De data aceasta, un bărbat din India a murit după o săritură de bungee jumping. După o vizită la templul Dhari Devi, Lakshya Rastogi și familia sa au decis să facă o vizită și la un centru de bungee jumping din apropierea localității Mulyagaon.

Studentul de 21 de ani a efectuat săritura, iar imediat după ce a revenit pe platformă a început să acuze dureri puternice în piept și abdomen, însoțite de dificultăți de respirație. Speriați, apropiații l-au dus inițial la un hotel din Ramkund, pentru a se odihni.

Însă starea tânărului s-a agravat rapid. Acesta și-a pierdut cunoștința și a fost dus la un spital din Pali, unde medicii au constatat că nu mai avea puls. Cadrele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, însă eforturile lor au fost în zadar. Pentru tânăr nu s-a mai putut face nimic.

Lakshya Rastogi s-a stins din viață la doar câteva ore după ce a efectuat săritura. Medicii suspectează că tânărul de 21 de ani ar fi suferit un stop cardiac.

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Instructorii care au aruncat-o pe Maria de la 40 de metri în gol fără coarda de siguranță au fost arestați. Ce le-au spus anchetatorilor