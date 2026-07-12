Acasă » Știri » O nouă tragedie la bungee jumping! Un student de 21 de ani a murit în urma unei sărituri

O nouă tragedie la bungee jumping! Un student de 21 de ani a murit în urma unei sărituri

De: Alina Drăgan 12/07/2026 | 17:30
O nouă tragedie la bungee jumping! Un student de 21 de ani a murit în urma unei sărituri
Încă o tragedie la bungee jumping /Foto: X @Amitabh Chaudhary
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Încă o tragedie la bungee jumping! De data aceasta, un tânăr în vârstă de 21 de ani a murit, în urma unei sărituri. Se pare că imediat după ce a efectuat săritura, acesta a început să acuze dureri puternice în piept și abdomen. Din păcate, în cele din urmă, tânărul a decedat.

În urmă cu o lună, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, o tânără de 21 de ani, a murit în urma unui salt de la 40 de metri de pe „Podul Scheletului”, din Brazilia. Tânăra a fost împinsă de pe un pod, fără ca angajații să realizeze că aceasta nu are montat echipamentul de siguranță. Acum, un alt tânăr și-a pierdut viața după o săritură.

Încă o tragedie la bungee jumping

De data aceasta, un bărbat din India a murit după o săritură de bungee jumping. După o vizită la templul Dhari Devi, Lakshya Rastogi și familia sa au decis să facă o vizită și la un centru de bungee jumping din apropierea localității Mulyagaon.

Studentul de 21 de ani a efectuat săritura, iar imediat după ce a revenit pe platformă a început să acuze dureri puternice în piept și abdomen, însoțite de dificultăți de respirație. Speriați, apropiații l-au dus inițial la un hotel din Ramkund, pentru a se odihni.

Însă starea tânărului s-a agravat rapid. Acesta și-a pierdut cunoștința și a fost dus la un spital din Pali, unde medicii au constatat că nu mai avea puls. Cadrele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, însă eforturile lor au fost în zadar. Pentru tânăr nu s-a mai putut face nimic.

Lakshya Rastogi s-a stins din viață la doar câteva ore după ce a efectuat săritura. Medicii suspectează că tânărul de 21 de ani ar fi suferit un stop cardiac.

 

CITEȘTE ȘI:

Ce i-a făcut unul dintre angajați Mariei, tânăra care a murit la bungee jumping: „Zăcea deja pe podea”

Instructorii care au aruncat-o pe Maria de la 40 de metri în gol fără coarda de siguranță au fost arestați. Ce le-au spus anchetatorilor

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum arată și cu ce se ocupă sora lui lui Erling Haaland. Gabrielle a devenit virală, după ce a apărut în tribune la Cupa Mondială 2026
Știri
Cum arată și cu ce se ocupă sora lui lui Erling Haaland. Gabrielle a devenit virală, după ce…
Larisa Udilă a părăsit România! Ce se întâmplă în viața influenceriței, de fapt: ”Nu mi-aș fi imaginat!”
Știri
Larisa Udilă a părăsit România! Ce se întâmplă în viața influenceriței, de fapt: ”Nu mi-aș fi imaginat!”
Șoc în lumea politică americană! ALIATUL lui Trump a murit „în urma unei boli scurte și subite”
Mediafax
Șoc în lumea politică americană! ALIATUL lui Trump a murit „în urma unei...
Salvamont Prahova a publicat noi imagini de la intervenția din Albișoara Brânei, locul în care o alpinistă de 36 de ani și-a pierdut viața
Gandul.ro
Salvamont Prahova a publicat noi imagini de la intervenția din Albișoara Brânei, locul...
Simona Halep, prima reacție după ce s-a afişat la Wimbledon cu afaceristul Dorin Mateiu
Prosport.ro
Simona Halep, prima reacție după ce s-a afişat la Wimbledon cu afaceristul Dorin...
Acuzații de spălare de bani și acte false în proiectul imobiliar al lui Jared Kushner din Albania
Adevarul
Acuzații de spălare de bani și acte false în proiectul imobiliar al lui...
Tensiuni maxime. Americanii au lovit 140 de ținte din Iran. Teheranul atacă Bahrainul, Iordania, Qatarul, Omanul și Kuweitul
Digi24
Tensiuni maxime. Americanii au lovit 140 de ținte din Iran. Teheranul atacă Bahrainul,...
Aici trăiesc BOGAȚII! Care este orașul spaniol care a întrecut Londra și Paris pe piața imobiliară de lux
Mediafax
Aici trăiesc BOGAȚII! Care este orașul spaniol care a întrecut Londra și Paris...
Parteneri
Imagini WOW cu Andreea Bănică într-o rochie complet transparentă. Artista și-a lăsat toate formele la vedere
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini WOW cu Andreea Bănică într-o rochie complet transparentă. Artista și-a lăsat toate formele la...
Cum a numit-o fiul lui Ion Țiriac pe Simona Halep după apariția alături de Dorin Mateiu
Prosport.ro
Cum a numit-o fiul lui Ion Țiriac pe Simona Halep după apariția alături de Dorin...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
La ce intervenție estetică a apelat Alina Laufer. Cum se simte vedeta la două luni de la moartea mamei sale
Click.ro
La ce intervenție estetică a apelat Alina Laufer. Cum se simte vedeta la două luni...
VIDEO Pericolul ascuns al mașinilor secondhand. La ce trebuie să fim atenți: „Nu au scapat nici cele hibride, nici cele electrice”
Digi 24
VIDEO Pericolul ascuns al mașinilor secondhand. La ce trebuie să fim atenți: „Nu au scapat...
Un oraș european sufocat de turiști interzice accesul cu mașina în centrul vechi pe timpul verii. Ce amenzi riscă șoferii
Digi24
Un oraș european sufocat de turiști interzice accesul cu mașina în centrul vechi pe timpul...
Dacia DUSTER de Japonia, produsă în INDIA: Cu ce dotări vine Nissan Tekton?
Promotor.ro
Dacia DUSTER de Japonia, produsă în INDIA: Cu ce dotări vine Nissan Tekton?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Am 71 de ani și sunt căsătorit cu o femeie de 30!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Am 71 de ani și sunt căsătorit cu o femeie de...
Ce pregătește Lidl în România și regiune: Atac la Google și Microsoft
go4it.ro
Ce pregătește Lidl în România și regiune: Atac la Google și Microsoft
Manualele de biologie s-au înșelat: Oamenii de știință au descoperit cum crește, de fapt, părul uman
Descopera.ro
Manualele de biologie s-au înșelat: Oamenii de știință au descoperit cum crește, de fapt, părul...
World of Tanks își unește forțele cu universul Far Cry
Go4Games
World of Tanks își unește forțele cu universul Far Cry
Salvamont Prahova a publicat noi imagini de la intervenția din Albișoara Brânei, locul în care o alpinistă de 36 de ani și-a pierdut viața
Gandul.ro
Salvamont Prahova a publicat noi imagini de la intervenția din Albișoara Brânei, locul în care...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Selly, dezvăluiri din culisele Beach, Please! 2026. Cerința bizară a unui celebru artist internațional: ...
Selly, dezvăluiri din culisele Beach, Please! 2026. Cerința bizară a unui celebru artist internațional: „Așa a cerut omul!”
Cum arată și cu ce se ocupă sora lui lui Erling Haaland. Gabrielle a devenit virală, după ce a apărut ...
Cum arată și cu ce se ocupă sora lui lui Erling Haaland. Gabrielle a devenit virală, după ce a apărut în tribune la Cupa Mondială 2026
Larisa Udilă a părăsit România! Ce se întâmplă în viața influenceriței, de fapt: ”Nu mi-aș ...
Larisa Udilă a părăsit România! Ce se întâmplă în viața influenceriței, de fapt: ”Nu mi-aș fi imaginat!”
Gabi Mureșan, condus pe ultimul drum! Detaliul inedit care a fost așezat lângă sicriul fostului fotbalist
Gabi Mureșan, condus pe ultimul drum! Detaliul inedit care a fost așezat lângă sicriul fostului fotbalist
Marius Tucă Show începe luni, 13 iulie, de la ora 18.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin ...
Marius Tucă Show începe luni, 13 iulie, de la ora 18.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
Deliric a povestit cum o răsfață pe Inna: “Orice bărbat adevărat face treabă bună și la tigaie”
Deliric a povestit cum o răsfață pe Inna: “Orice bărbat adevărat face treabă bună și la tigaie”
Vezi toate știrile