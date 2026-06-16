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Instructorii care au aruncat-o pe Maria de la 40 de metri în gol fără coarda de siguranță au fost arestați. Ce le-au spus anchetatorilor

De: Irina Vlad 16/06/2026 | 10:18
Instructorii care au aruncat-o pe Maria de la 40 de metri în gol fără coarda de siguranță au fost arestați. Ce le-au spus anchetatorilor
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Trei bărbați au fost acuzați de omor în cazul morții Mariei Rodrigues de Freitas, care a căzut de la o înălțime de peste 40 de metri de pe un pod din Limeira, Brazilia, în timp ce practica „jumpingul cu coarda”, fără a fi asigurată corespunzător cu vreun echipament.

Instructorii de parașutism, Luis Felipe Feliciano Egoroff, 32 de ani, Vitor de Freitas Goncalves, 27 de ani, și Maicon Fernandes Cintra, 42 de ani, au fost arestați duminică și acuzați de omor cu intenție eventuală. Conform legislației braziliene, această acuzație este o încadrare juridică aplicată în cazurile în care făptașii nu au intenționat să ucidă, dar își asumă în mod direct și conștient riscul producerii ei prin acțiunile lor.

Ce pedeapsă riscă cei trei instructori care au aruncat-o pe Maria de pe pod

Fapta este pedepsită ca omor, cu aceleași limite de pedeapsă ca în cazul intenției directe. În urma verificărilor, autoritățile au descoperit că firma organizatoare de bungee jumping nu deținea autorizațiile necesare pentru a desfășura activități pe acel pod.

Ei au fost prinși în flagrant”sau în timp ce încercau să fugă, potrivit poliției din Limeira, un oraș din partea de est a statului São Paulo.  Aceștia au recunoscut că Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, în vârstă de 21 de ani, nu era legată de frânghiile de siguranță, dar au spus că nu-și amintesc cine era însărcinat să-i verifice echipamentul.

Într-o declarație adresată presei braziliene, avocatul celor trei a spus că instructorii sunt încă în stare de șoc. Videoclipurile care circulă online o arată pe Maria zburând prin aer, cu ambele brațe întinse, în momentele dinaintea morții sale. Videoclipurile arată doi bărbați care o ridică deasupra capetelor lor și o aruncă peste marginea unui pod, în timp ce un al treilea bărbat privește. Poliția locală a declarat că ea ceruse să fie lansată de pe pod ca un avion. Conform imaginilor video, se pare că ea ținea în mână o cameră de tip GoPro

Podul, numit Skeleton Bridge (Podul Scheletului), a făcut odată parte dintr-o linie feroviară care nu mai funcționează de câțiva ani. Nu a fost clar de la început dacă Maria avea experiență anterioară în săriturile cu coarda. Acest sport se deosebește de bungee jumping prin tipul de coardă utilizat. La bungee jumping se folosesc corzi elastice care determină o persoană să sară vertical în aer. La săriturile cu coarda se folosesc corzi de alpinism care creează o mișcare pendulară.

Primarul orașului Limeira, Murilo Félix, a declarat că încearcă de mai bine de un an să adopte ordonanțe locale prin care să solicite intervenția organismelor federale responsabile de acest domeniu: „Tragedia de sâmbătă (13 iunie), care a dus la moartea unei femei de 21 de ani, face ca aceste omisiuni să fie insuportabilă și inacceptabilă”, a spus Félix într-o declarație, adăugând că guvernul federal este exclusiv responsabil pentru pod.

Mama Mariei, tânăra care a fost aruncată în gol fără coardă de siguranță, strigăt de durere: „Te-a luat de lângă mine”

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