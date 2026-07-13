S-a emis alertă în Cluj Napoca, după ce Lavinia a plecat de acasă. Are 14 ani și nu a mai fost văzută de pe 11 iulie

Autoritățile din Cluj-Napoca au demarat o amplă acțiune de căutare a unei minore care a dispărut după ce a plecat de acasă și nu s-a mai întors. Polițiștii au fost sesizați de familie și au lansat un apel către populație pentru orice informație care ar putea contribui la localizarea fetei.

Potrivit datelor comunicate de reprezentanții Inspectoratului de Poliție, adolescenta a părăsit locuința din proprie inițiativă în seara de 11 iulie, în jurul orei 22:00. Din acel moment, nimeni nu a mai reușit să ia legătura cu ea.

Rudele, îngrijorate de lipsa oricărui semn din partea fetei, au cerut sprijinul autorităților, iar anchetatorii continuă verificările și îi îndeamnă pe cei care dețin informații relevante să le comunice de urgență Poliției.

Semnalementele tinerei dispărute

Fata, pe nume Berchi Lavina Gabriela, are 14 ani, aproximativ 1,67 metri înălțime și cântărește în jur de 67 de kilograme. Aceasta are ochii căprui și părul lung, șaten, semnalmente care pot fi utile în procesul de identificare.

Conform datelor furnizate de oamenii legii, în momentul în care a fost văzută ultima dată, adolescenta era îmbrăcată cu un hanorac negru, un tricou alb și colanți de culoare gri.

Orice informație poate ajuta la găsirea adolescentei

Autoritățile solicită implicarea cetățenilor și spun că orice informație primită poate contribui la identificarea rapidă a minorei. Chiar și detaliile care par nesemnificative pot oferi indicii importante în anchetă și pot ajuta la reconstituirea traseului parcurs de adolescentă.

Reprezentanții Poliției îi îndeamnă pe cei care au observat-o pe Berchi Lavina Gabriela sau cunosc date despre locul în care s-ar putea afla să anunțe imediat autoritățile. Sesizările pot fi făcute la cea mai apropiată secție de poliție sau prin apel la numărul unic de urgență 112.

Între timp, echipele de intervenție continuă verificările și acțiunile de căutare, cu obiectivul de a o găsi cât mai curând și de a o readuce în siguranță alături de familie.

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