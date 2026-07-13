Simona Halep a postat prima imagine cu noul iubit, după ce și-au oficializat relația. Au stat în loja regală, alături de Kate Middleton

Simona Halep pare să fi făcut un nou pas în plan personal, după ce a apărut în public alături de omul de afaceri Dorin Mateiu la una dintre cele mai importante competiții de tenis din lume. Prezența celor doi la Wimbledon a atras rapid atenția presei și a fanilor, mai ales în contextul zvonurilor care circulă de mai mult timp despre o posibilă relație.

La Wimbledon, Simona Halep și Dorin Mateiu au fost prezenți în celebra lojă regală, loc rezervat unor invitați de prestigiu din lumea sportului, culturii și a vieții publice. În apropierea lor s-au aflat mai multe personalități internaționale, printre care și Catherine, Princess of Wales, prezentă pentru a urmări meciurile programate în acea zi.

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Interesul a crescut și mai mult după ce fosta campioană de Grand Slam a redistribuit pe Instagram, la secțiunea Story, o fotografie în care apare în loja regală alături de Dorin Mateiu. Gestul a fost interpretat de mulți drept prima confirmare indirectă a apropierii dintre cei doi, după o perioadă în care au evitat să comenteze informațiile apărute în spațiul public.

Alexandru Ţiriac a fost cel care a publicat o poză de la Wimbledon. El a transmis și un mesaj prin care spune că „două rivale și o regină în cel mai unic cadru din lume”.

În loja regală de la Wimbledon s-au regăsit numeroase personalități de prim rang, atât din lumea sportului, cât și din cea a cinematografiei și a familiei regale britanice. Printre invitații prezenți s-au numărat Catherine, Princess of Wales, actrița Jodie Foster și fosta mare campioană Maria Sharapova, alături de alte figuri cunoscute care au asistat la unul dintre cele mai prestigioase momente ale sezonului de tenis. Pentru Simona Halep, revenirea la All England Club a avut o semnificație specială, locul fiind strâns legat de triumful său din 2019, când a cucerit trofeul după o finală rămasă în istoria tenisului românesc.

Dorin Mateiu este cunoscut în mediul de afaceri din România, fiind asociat de-a lungul timpului cu industria alimentară, motiv pentru care presa i-a atribuit supranumele de „regele mezelurilor”. În ultima perioadă, numele său a fost tot mai des legat de cel al Simonei Halep.

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Cei doi au plecat și într-o vacanță în Grecia cu doar o lună înainte să se afișeze la Wimbledon. CANCAN a surprins apropierea dintre cei doi și cum Dorin Mateiu părea să nu se dezlipească de Simona Halep, chiar i-a făcut și o serie de fotografii. Cel mai probabil să nu uite această vacanță împreună. (VEZI AICI)

Fosta campioană de la Wimbledon continuă să fie una dintre cele mai apreciate foste jucătoare din circuitul WTA, iar fiecare apariție a sa la turnee importante generează interes în rândul iubitorilor tenisului. Deși și-a încheiat cariera competițională, Halep rămâne o prezență urmărită atât pentru activitatea sa din lumea sportului, cât și pentru aspectele ce țin de viața personală.

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