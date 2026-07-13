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Părinții lui Erling Haaland. Tatăl a jucat pentru Manchester City, iar mama a fost campioană națională la atletism

De: Paul Hangerli 13/07/2026 | 08:30
Părinții lui Erling Haaland. Tatăl a jucat pentru Manchester City, iar mama a fost campioană națională la atletism
Părinții campioni ai lui Haaland, sursa-colaj CANCAN.RO
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Erling Haaland este unul dintre cei mai buni atacanți ai lumii, însă talentul său nu a apărut întâmplător. Starul lui Manchester City provine dintr-o familie de sportivi, fiind fiul fostului fotbalist Alf-Inge „Alfie” Haaland și al fostei campioane naționale la heptatlon Gry Marita Braut. Născut în Anglia, dar crescut în Norvegia, Haaland spune că părinții săi au avut un rol esențial în formarea lui, fără să-l oblige vreodată să urmeze o carieră în fotbal.

O familie în care sportul a fost o tradiție

Erling Haaland este fiul lui Alf-Inge „Alfie” Haaland și al lui Gry Marita Braut. Este cel mai mic dintre cei trei copii ai familiei, care a fost crescută în principal în Bryne, Norvegia. Totuși, atacantul s-a născut în Anglia, în perioada în care tatăl său evolua pentru Manchester City, la începutul anilor 2000.

Dacă Alfie a fost fotbalist profesionist, Gry Marita Braut a avut și ea o carieră de succes în sport, fiind campioană națională la heptatlon în Norvegia în anii ’90.

Nu este de mirare că Erling a ajuns și el sportiv de performanță. Astăzi evoluează chiar pentru Manchester City, clubul la care a jucat și tatăl său, și reprezintă Norvegia la Cupa Mondială FIFA 2026.

Într-o apariție la podcastul Rest Is Football, în decembrie 2025, Haaland a vorbit despre relația apropiată cu părinții săi.

„Ei sunt mândri de mine și asta încerc să fac. Încerc să-i fac mândri și să-i implic și pe ei în viața mea din fotbal, pentru că este o viață specială și va mai dura încă zece ani, după care va deveni istorie. Este important să ne bucurăm împreună de aceste momente”, a declarat atacantul.

Tatăl a fost fotbalist, mama campioană la heptatlon

Erling a urmat exemplul ambilor părinți alegând o carieră în sport.

Alfie Haaland a jucat în Premier League pentru Nottingham Forest, Leeds United și Manchester City, fiind unul dintre fotbaliștii cunoscuți ai generației sale.

Mama sa, Gry Marita Braut, a fost campioană națională la heptatlon în Norvegia.

Cu toate acestea, părinții nu l-au obligat niciodată să joace fotbal.

„Cariera tatălui meu crea deja puțină presiune, dar era visul meu să joc fotbal. Îmi doream să devin cel mai bun fotbalist din lume. Acesta a fost motorul meu încă din copilărie și eu însumi mi-am pus presiune. Tatăl și mama mea nu m-au împins niciodată spre nimic”, a povestit Haaland.

În iunie 2026, atacantul a omagiat moștenirea sportivă a familiei într-o reclamă realizată pentru Budweiser, în care o fotografie a tatălui său de la turneul mondial din 1994 era pusă alături de una cu Erling de la Cupa Mondială FIFA 2026.

Născut în Anglia, crescut în Norvegia

Erling Haaland s-a născut în Anglia, pe 21 iulie 2000, și a locuit acolo în primii trei ani de viață, în perioada în care tatăl său juca pentru Manchester City.

După retragerea lui Alfie din fotbal, în 2003, întreaga familie s-a mutat în Bryne, Norvegia.

Fiind foarte mic la acea vreme, atacantul își amintește foarte puține lucruri din perioada petrecută în Anglia.

„Îmi amintesc puțin când văd fotografii, dar nu foarte multe”, a declarat el pentru GQ.

Familia Haaland are trei copii

Alfie și Gry au împreună trei copii: fiul cel mare Astor, fiica Gabrielle și mezinul Erling.

Ulterior, cei doi au divorțat, iar Alfie s-a recăsătorit cu Anita Haaland Strømsvold, împreună cu care are încă două fiice.

Frații mai mari ai lui Erling sunt adesea prezenți în tribune la meciurile sale. În iunie 2026, Gabrielle Haaland a publicat o fotografie de familie realizată pe stadionul AT&T din Texas, după victoria Norvegiei împotriva Coastei de Fildeș la Cupa Mondială.

A ajuns la același club unde a jucat și tatăl său

Alfie Haaland și-a încheiat cariera chiar la Manchester City, clubul pentru care evoluează astăzi și fiul său.

Într-un interviu acordat publicației The New York Times, Erling a mărturisit cât de special este pentru el să joace pentru aceeași echipă.

„Este special că a jucat aici. Este frumos să văd imaginile vechi cu el și să mă gândesc că a evoluat în Premier League. Sunt vremuri diferite, dar până la urmă tot Premier League este și întotdeauna am visat să joc aici.”

Tot el a dezvăluit că discută aproape zilnic cu tatăl său despre fotbal.

„Da, vorbim foarte mult despre fotbal. Este și el obsedat de fotbal, urmărește meciuri din toate competițiile.”

Cariera lui Alfie l-a motivat încă din copilărie.

„Când eram mic mă uitam la el și îmi spuneam: «A jucat în Premier League, iar eu vreau să fac același lucru». Însă, chiar și atunci, mă gândeam: «Vreau să fiu mai bun decât tata» și am muncit mereu pentru asta”, declara Haaland pentru The Telegraph în 2023.

O relație foarte apropiată cu tatăl său

Erling spune că relația cu Alfie depășește legătura obișnuită dintre tată și fiu.

„Chiar în timp ce vorbim, tocmai mi-a trimis două mesaje și vorbim în fiecare zi. Este tatăl meu, dar într-un fel este și ca un frate pentru mine. Avem o relație foarte bună și suntem și prieteni, iar asta este foarte important.”

A purtat pe tricou numele ambilor părinți

La debutul său la Cupa Mondială FIFA 2026, Erling Haaland a ales un gest simbolic.

Dacă pe tricoul lui de la Manchester City apare doar numele „Haaland”, la echipa națională a Norvegiei a adăugat și „Braut”, numele de fată al mamei sale.

Deși numele său complet este Erling Braut Haaland, fotbalistul folosește, de regulă, ambele nume doar atunci când reprezintă Norvegia la competițiile internaționale.

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