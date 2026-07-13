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Kristi Noem divorțează după 34 de ani de căsnicie. Mama fostului oficial american rupe tăcerea după scandalul care i-a zguduit familia

De: Paul Hangerli 13/07/2026 | 08:10
Kristi Noem divorțează după 34 de ani de căsnicie. Mama fostului oficial american rupe tăcerea după scandalul care i-a zguduit familia
Kristi Noem divorțează de soțul ei, sursa-colaj CANCAN.RO
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 Kristi Noem, una dintre cele mai cunoscute figuri republicane din ultimii ani și fost secretar al Departamentului pentru Securitate Internă al SUA, se pregătește să pună capăt căsniciei cu Bryon Noem după 34 de ani. Informația a fost confirmată chiar de mama sa, care susține că decizia a fost luată după scandalul izbucnit în jurul presupusei vieți duble a soțului fostului guvernator al statului Dakota de Sud. Între timp, cazul a devenit unul dintre cele mai comentate subiecte din presa americană și pe rețelele sociale.

Mama lui Kristi Noem: „Mi-a spus că vor divorța”

Primele informații despre despărțire au fost făcute publice de Corinne Arnold, mama lui Kristi Noem, într-un interviu acordat publicației Daily Mail. Potrivit acesteia, fiica sa le-a anunțat membrilor familiei, în această primăvară, că mariajul s-a încheiat.

Momentul ar fi avut loc în timpul unei reuniuni de familie organizate cu ocazia aniversării unuia dintre cei patru nepoți ai cuplului.

„Am întrebat-o: «Care este situația? Vă veți împăca?» Iar ea mi-a răspuns: «Nu. Nu. Vom divorța»”, a povestit Corinne Arnold.

Mama fostului oficial american spune că despărțirea nu a fost o decizie impulsivă.

„A fost greu, dar știam că asta urma să se întâmple. Îmi pare rău că divorțează, însă îmi cunosc copiii și știu că nu iau asemenea hotărâri în grabă. I-a luat mult timp până să ajungă la această concluzie.”

Potrivit acesteia, Bryon Noem s-ar fi mutat deja din locuința familiei din Castlewood, Dakota de Sud.

Totul a început după scandalul privind presupusa viață secretă a lui Bryon Noem

Anunțul divorțului vine la aproximativ trei luni după ce Daily Mail a publicat o investigație despre presupusa viață dublă a lui Bryon Noem.

Publicația britanică a susținut că soțul lui Kristi Noem ar fi întreținut legături cu modele din zona fetiș, ar fi plătit persoane din industria divertismentului pentru adulți și ar fi participat la jocuri de rol în care s-ar fi travestit.

Materialul susține că acuzațiile se bazează pe mesaje, înregistrări audio și fotografii care l-ar înfățișa purtând haine de femeie și diverse accesorii.

Potrivit unui purtător de cuvânt al familiei, Kristi Noem ar fi fost „devastată” de aceste dezvăluiri.

„Familia a fost luată complet prin surprindere de aceste informații și solicită respectarea vieții private și rugăciuni în această perioadă.”

RadarOnline: sute de mesaje și acuzații privind relații cu modele din zona fetiș

Ulterior, RadarOnline a publicat noi informații despre presupusa viață privată a lui Bryon Noem.

Publicația susține că acesta nu ar fi negat conversațiile purtate cu modele din zona fetiș și nici existența unor fotografii în care apare îmbrăcat în haine de femeie.

În investigație se vorbește despre sute de mesaje schimbate cu mai multe femei și despre presupuse fotografii în care Bryon Noem apare purtând un costum foarte mulat, iar într-una dintre imagini și-ar fi introdus baloane sub tricou pentru a crea impresia că are sâni.

RadarOnline mai relatează că Bryon Noem ar fi declarat, în conversațiile atribuite lui, că este atras de „sâni uriași, uriași, ridicoli”.

Până în prezent, Bryon Noem nu a răspuns public, în mod detaliat, acestor acuzații.

O dominatoare spune că i-a recomandat să ceară ajutor

Printre persoanele citate de presa americană se numără și Shy Sotomayor, o dominatoare care susține că ar fi avut o relație de nouă ani cu Bryon Noem.

Aceasta afirmă că, inclusiv după izbucnirea scandalului, ar fi primit un mesaj de la acesta.

„Mi-a scris: «Am fost un băiat foarte rău.» I-am răspuns: «Știu că ai fost un băiat foarte rău.»”

Sotomayor susține că i-a recomandat să solicite ajutor specializat.

„Cred că este cu adevărat un om bolnav. Simt că are o dependență sexuală și i-am spus că are nevoie de ajutor.”

O altă femeie susține că Bryon Noem voia să o ia de soție

Șirul dezvăluirilor a continuat și cu declarațiile lui Nicole Raccagno, model din aceeași industrie, care a afirmat pentru Daily Mail că Bryon Noem îi finanța stilul de viață.

„Bryon era obsedat de formele mele de Barbie și de bustul meu foarte mare. Îmi oferea orice îmi doream – pantofi, genți și chiar operații estetice. Voia să devin mireasa lui perfectă.”

Raccagno susține că Bryon Noem i-ar fi transmis chiar și un mesaj în care îi scria:

„Mi-ar plăcea să mă căsătoresc cu tine.”

Ea mai afirmă că acesta îi urmărea contul de OnlyFans folosind pseudonimul „Jason” și că îi trimitea atât bani, cât și mesaje private.

34 de ani de căsnicie și trei copii împreună

Kristi și Bryon Noem s-au căsătorit în 1992, în Watertown, Dakota de Sud.

Au împreună trei copii, Kassidy, Kennedy și Booker, iar în prezent sunt bunicii a patru nepoți.

Bryon Noem activează în domeniul asigurărilor, este absolvent al Northern State University și, înainte de a deveni agent de asigurări, a fost antrenor de baschet și a lucrat în ferma familiei.

Val de reacții pe rețelele sociale

Informațiile despre divorț au stârnit numeroase reacții în mediul online, mai ales în contextul imaginii publice a lui Kristi Noem și a apropierii sale de Donald Trump.

Avocatul Tom Ryan a comentat pe platforma X:

„Discursul MAGA despre valorile familiei a fost întotdeauna o fraudă.”

Avocatul Frank D. Russo a scris pe Bluesky:

„Ultima ispravă din circul administrației Trump. De unde îi găsesc pe oamenii ăștia? Este jalnic.”

La rândul său, comentatoarea politică liberală cunoscută sub numele de Patty a întrebat ironic:

„Kristi Noem divorțează de soțul ei. Ce s-a întâmplat cu ideea de a rămâne împreună în numele valorilor creștine?”

Până în acest moment, Kristi Noem nu a făcut declarații publice despre divorț, iar informațiile privind despărțirea provin din afirmațiile mamei sale și din relatările publicațiilor americane care au urmărit cazul.

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