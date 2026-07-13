Cine este tânăra care a urcat alături de Tyla pe scenă la Beach, Please? Cum a ajuns să danseze pe cea mai celebră piesă a cântăreței

Ultima seară a festivalului Beach, Please! a adus unul dintre cele mai comentate momente ale acestei ediții, odată cu apariția artistei sud-africane Tyla pe scena principală. Concertul, așteptat de mii de spectatori încă din momentul în care organizatorii au anunțat prezența cântăreței în line-up, a transformat finalul evenimentului într-un adevărat spectacol, completat de coregrafii spectaculoase, efecte speciale și un impresionant foc de artificii.

Încă din primele minute, atmosfera din fața scenei a devenit electrizantă. Fanii au cântat versurile celor mai cunoscute piese ale artistei, au dansat și au creat o imagine impresionantă într-unul dintre cele mai urmărite momente ale festivalului.

Cine este tânăra care a urcat alături de Tyla pe scenă la Beach, Please

Un episod care a atras imediat atenția și a devenit viral pe rețelele sociale a fost invitația adresată unei tinere aflate în apropierea scenei. Eliza, prezentă în zona backstage, a ajuns în centrul atenției după ce Tyla a observat-o în timp ce reproducea coregrafia uneia dintre cele mai populare melodii din repertoriul artistei.

Momentul s-a desfășurat spontan, fără să fie anunțat în prealabil. Cântăreața a decis să o invite pe scenă, iar tânăra a devenit pentru câteva minute parte din spectacol, dansând alături de artistă și de echipa de dansatori în fața zecilor de mii de persoane prezente la festival.

„Mi se pare extraordinar ce fac artiștii când văd atâția oameni. Nu îmi vine să cred că s-a întâmplat asta, jur că am manifestat-o. Eram în backstage și am început să repet dansul ei, pe care oricum l-am uitat în momentul în care am urcat pe scenă.”, a spus Eliza.

Imaginile surprinse în timpul concertului s-au răspândit rapid pe platformele de socializare, unde numeroși participanți au distribuit filmări cu momentul în care Eliza a urcat pe scenă. Reacțiile au fost pozitive, iar mulți internauți au apreciat gestul artistei.

Beach, Please! este recunoscut pentru prezența unor artiști internaționali de top și pentru spectacolele care depășesc formatul unui concert obișnuit. Ediția din acest an a continuat această tradiție, iar concertulTylei s-a numărat printre cele mai urmărite și apreciate momente din program.

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