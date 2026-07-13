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Greșeala care i-a fost fatală Antoniei în munții Bucegi. Avea doar 36 de ani

De: Emanuela Cristescu 13/07/2026 | 10:28
Greșeala care i-a fost fatală Antoniei în munții Bucegi. Avea doar 36 de ani
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Au apărut noi informații în cazul accidentului cumplit petrecut în Munții Bucegi, acolo unde Antonia, un medic stomatolog în vârstă de 36 de ani din București, și-a pierdut viața, iar alți trei alpiniști au fost răniți grav după o cădere de aproximativ 15 metri.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească exact ce s-a întâmplat, iar una dintre ipotezele analizate schimbă complet primele informații apărute după tragedie.

Dacă inițial s-a crezut că frânghia s-ar fi rupt, verificările făcute la fața locului indică o altă posibilă cauză. Potrivit primelor date, cei patru alpiniști s-ar fi aflat ancorați în același punct de rapel. În momentul în care Antonia ar fi alunecat, sistemul de prindere ar fi cedat, iar întregul grup s-a prăbușit pe stânci.

Greșeala care i-a fost fatală Antoniei în munții Bucegi

Mama femeii a povestit cu lacrimi în ochi despre clipa care i-a schimbat viața pentru totdeauna.

„Ancora de pe frânghia aia a cedat și toți patru au căzut. Toni, Antonia, a murit”, a spus mama Antoniei.

Intervenția salvatorilor a fost una extrem de dificilă. Patru elicoptere au fost mobilizate pentru recuperarea victimelor, iar cei trei bărbați, cu vârste de 26, 44 și 51 de ani, au fost transportați la spitale din Brașov și București. Doi dintre ei sunt internați la Spitalul Floreasca, în stare stabilă, iar al treilea se află sub supraveghere medicală la Spitalul Județean Brașov.

Antonia a fost recuperată ultima dintre stânci. În afara profesiei de medic stomatolog, femeia era o împătimită a muntelui și acumulase o experiență impresionantă în alpinism. Reușise să urce pe Kilimanjaro și Everest, iar fiecare expediție reprezenta pentru ea o nouă provocare. Una dintre postările făcute medicul stomatolog după o ascensiune este privită acum cu alți ochi.

„Munții mă cheamă și mă voi întoarce”, a spus Antonia.

Mama victimei a spus că pasiunea pentru munte era cea mai mare bucurie din viața fiicei sale și că nimic nu prevestea tragedia. Ea a mărturisit că este devastată și că nu știe cum va trece peste moarte Antoniei.

„Era pasionată, era bucuria vieții ei, să urce, să coboare. A fost pe Kilimanjaro, a fost pe Munții Curcubeului din Peru și nu a avut niciodată… și uite aici la noi s-a întâmplat”, a mai spus mama Antoniei.

Ultima discuție cu mama ei

Femeia și-a amintit și ultima discuție purtată cu Antonia, cu doar o zi înainte de accident. Aceasta a spus că a vorbit cu fiica ei vineri și că i-a promis că o va suna când va avea o pauză.

„Că își petrece weekendul la clubul acesta și că o să vorbim la telefon după ce se instalează și nu am mai vorbit”, a povestit mama acestia.

În paralel, specialiștii în alpinism au atras atenția că traseele tehnice necesită măsuri suplimentare de siguranță și că o singură greșeală poate avea consecințe dramatice.

„E nevoie de cunoștințe tehnice mai avansate și echipament specializat. Regula de bază este să fie mereu două sau chiar trei puncte de asigurare în stâncă pentru a oferi redundanța necesară, în caz că cedează un punct, să mai aibă o soluție de rezervă”, a explicat Andrei Dumitrache de la Clubul Alpin Român pentru Observator.

Ancheta este în plină desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească dacă tragedia din Bucegi a fost provocată de o eroare de asigurare, de cedarea echipamentului sau de un cumul de factori care au dus la unul dintre cele mai dramatice accidente montane din această perioadă.

VEZI ȘI: Ea este alpinista care a murit în munții Bucegi. Antonia era medic stomatolog și avea 36 de ani

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