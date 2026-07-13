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E alertă pe litoral, după ce turiștii au reclamat un miros puternic. Apa și-a schimbat culoarea

De: Anca Chihaie 13/07/2026 | 10:35
E alertă pe litoral, după ce turiștii au reclamat un miros puternic. Apa și-a schimbat culoarea
E alertă pe litoral, după ce turiștii au reclamat un miros puternic
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Un fenomen neobișnuit observat în zona Mamaia Nord a stârnit îngrijorare în rândul turiștilor aflați pe litoral, după ce mai multe persoane au remarcat schimbarea culorii apei mării și prezența unui miros intens, considerat neobișnuit pentru această perioadă. Imaginile și relatările apărute în mediul online au atras rapid atenția, alimentând suspiciuni privind existența unei posibile surse de poluare în apropierea plajei.

Potrivit celor care se aflau în zonă, apa mării a căpătat o nuanță diferită față de aspectul obișnuit, iar în aer s-a simțit un miros persistent, suficient de puternic încât să determine numeroși turiști să evite intrarea în apă. În lipsa unor explicații oficiale, au apărut numeroase speculații referitoare la cauza fenomenului, inclusiv ipoteza unei deversări accidentale.

E alertă pe litoral, după ce turiștii au reclamat un miros puternic

Până în acest moment, autoritățile nu au confirmat existența unei poluări și nici nu au stabilit cu exactitate ce a provocat modificările observate. De asemenea, nu există rezultate oficiale privind eventuale analize ale apei care să indice prezența unor substanțe periculoase sau a unor ape uzate deversate în mare.

Situația readuce în atenție problemele de mediu semnalate în ultimii ani în zona de nord a litoralului românesc, unde dezvoltarea accelerată a construcțiilor și extinderea activităților comerciale au generat numeroase controverse privind respectarea normelor de protecție a mediului și gestionarea infrastructurii de canalizare.

Zona Năvodari – Mamaia Nord s-a aflat în repetate rânduri în atenția instituțiilor de control din cauza unor nereguli descoperite în apropierea plajelor. În cadrul unor verificări desfășurate anterior, inspectorii au identificat mai multe instalații și amenajări realizate fără respectarea prevederilor legale, inclusiv sisteme improvizate de colectare a apelor reziduale și construcții ridicate fără toate avizele necesare.

În timpul acestor controale au fost semnalate și elemente care au ridicat semne de întrebare privind modul în care sunt gestionate apele reziduale provenite de la unele unități comerciale din zonă. De asemenea, au fost identificate conducte care ajungeau în apropierea mării, fiind dispuse verificări suplimentare pentru stabilirea destinației și a rolului acestora.

Apariția fenomenului din aceste zile a readus în discuție necesitatea monitorizării permanente a calității apei și a controalelor efectuate în stațiunile de pe litoral, mai ales în perioada sezonului estival, când numărul turiștilor crește considerabil. Specialiștii în protecția mediului atrag frecvent atenția că modificările de culoare ale apei pot avea cauze multiple, de la dezvoltarea unor alge și transportul sedimentelor de către curenții marini până la eventuale surse de poluare care necesită investigații complexe.

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