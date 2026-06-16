Topul celor mai frumoase plaje din Europa! O destinație mai puțin cunoscută ocupă prima poziție

Vara a început, iar românii își planifică vacanțele. Iar în sprijinul celor care nu au găsit deja destinația perfectă vine topul realizat de platforma European Best Destinations. În fiecare an, milioane de turiști își aleg concediul în funcție de recomandările experților în turism, iar unul dintre cele mai urmărite clasamente din Europa tocmai a fost publicat. Cele mai frumoase plaje ale anului 2026 din Europa au fost desemnate. Cine ocupă primul loc?

Platforma European Best Destinations realizează anual un clasament pe baza unor criterii stricte care vizează aspecte precum peisajele naturale, accesibilitatea, calitatea serviciilor turistice și experiența oferită vizitatorilor. Procesul începe cu selecția celor mai apreciate plaje din fiecare țară europeană, după care finalistele sunt analizate și votate de un juriu internațional format din pasionați de călătorii și specialiști din industria turismului.

Cea mai frumoasă plajă a anului 2026 din Europa

Ei bine, potrivit clasamentului, marele câștigător al anului 2026 este Praia de Monte Clérigo, o plajă spectaculoasă situată pe Costa Vicentina, în sud-vestul Portugaliei. Ascunsă într-o zonă protejată din Parcul Natural al Coastei Vicentine, destinația a impresionat prin peisajele sălbatice, nisipul fin și atmosfera relaxată și liniștită.

Cei care ajung aici se pot bucura de plimbări pe malul Oceanului Atlantic, trasee de drumeție cu priveliști spectaculoase și apusuri care te lasă fără cuvinte. Un alt avantaj important îl reprezintă costurile mai reduse comparativ cu alte destinații celebre din Portugalia, ceea ce a contribuit decisiv la poziționarea sa pe primul loc.

Pe poziția a doua se află plaja Voutoumi din insula grecească Antipaxos, renumită pentru apele sale turcoaz și pietricelele albe. Grecia domină clasamentul, ocupând și locurile trei și patru cu plaja Fteri Beach din Kefalonia și celebra Elafonisi din Creta.

Locul cinci revine Italiei, prin pitoreasca plajă Bogliasco, situată lângă Genova, în timp ce Spania este reprezentată de Cala Mesquida din Mallorca, aflată pe poziția a șasea. O surpriză a topului vine din nordul Europei. Kvalvika Beach, din Norvegia, ocupă locul șapte.

Poziția a opta este ocupată de Rovinia Beach din Corfu, iar pe locul nouă se află spectaculoasa Kaputaș Beach din Turcia. Clasamentul este închis de o altă plajă grecească, Paleokastritsa, din Corfu.

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