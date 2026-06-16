Trei locuri din Grecia unde localnicii fug de aglomerație. Destinațiile pe care turiștii străini încă nu le-au descoperit

Grecia continuă să fie una dintre cele mai populare destinații de vacanță din Europa, însă nu toți grecii aleg să își petreacă concediile în locuri celebre precum Santorini sau Mykonos.

În timp ce aceste insule sunt invadate de milioane de turiști în fiecare an, localnicii preferă adesea destinații mai liniștite, unde atmosfera autentică s-a păstrat aproape neschimbată, potrivit Lonely Planet.

Serifos, una dintre cele mai autentice insule ale Cicladelor

Printre recomandările specialiștilor se numără Serifos, o insulă situată în vestul arhipelagului Cicladelor. Deși este mai puțin cunoscută decât vecinele sale celebre, aceasta a devenit în ultimii ani una dintre destinațiile preferate ale grecilor.

Insula impresionează prin peisajele sale sălbatice, satele tradiționale și numeroasele plaje cu ape cristaline. Potrivit experților, Serifos reușește încă să păstreze farmecul autentic al Greciei, în ciuda interesului tot mai mare din partea turiștilor străini.

Unul dintre cele mai apreciate locuri este Chora, capitala insulei, construită pe o colină și cunoscută pentru străduțele sale înguste, casele albe și priveliștile spectaculoase asupra Mării Egee.

Sudul Cretei, o alternativă la zonele turistice aglomerate

O altă recomandare este sudul insulei Creta, în special regiunea Rethymno. Spre deosebire de partea de nord, unde se află cele mai multe stațiuni și hoteluri mari, sudul insulei oferă un ritm de viață mai liniștit și peisaje impresionante.

Zona este apreciată pentru plajele sale întinse, satele tradiționale și traseele care traversează munții și cheile spectaculoase ale insulei. Potrivit celor de la Lonely Planet, localnicii aleg frecvent această regiune pentru că oferă combinația ideală între natură, gastronomie și relaxare.

În plus, multe dintre plajele din sudul Cretei sunt mai puțin aglomerate chiar și în plin sezon estival.

Koufonisia, paradisul ascuns din Marea Egee

Pe lista recomandărilor se află și Koufonisia, un mic grup de insule din Ciclade care a început să atragă atenția călătorilor în ultimii ani.

Destinația este renumită pentru plajele cu nisip fin, apele turcoaz și atmosfera liniștită. Spre deosebire de alte insule grecești foarte populare, aici nu există trafic intens sau agitație, iar multe dintre plaje pot fi accesate pe jos.

Experții spun că tocmai această simplitate reprezintă principalul motiv pentru care mulți greci aleg să își petreacă vacanțele în Koufonisia. Vizitatorii găsesc aici taverne de familie, golfuri ascunse și peisaje care par desprinse din cărțile poștale.

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