Ilie Dobre a făcut din nou istorie. Comentatorul sportiv a stabilit al 12-lea record mondial

Ilie Dobre, comentator sportiv la Prosport.ro și fost jurnalist al Radioului România, a stabilit un nou record mondial pentru cele mai multe cărți publicate de un comentator sportiv de radio.

Cu o activitate editorială impresionantă, Ilie Dobre a semnat 48 de volume, abordând aproape toate genurile literare. Performanța vine după o carieră de peste câteva decenii în lumea sportului, în care a realizat numeroase transmisiuni live de la meciuri din campionatul intern, competiții europene, turnee finale și Campionate Mondiale sau Europene.

Ilie Dobre a obținut al 12-lea record mondial

După o serie de recorduri dobândite de-a lungul anilor prin munca și activitatea sa profesională, Ilie Dobre a primit și titlul de ambasador al brandului World Record Academy. În această calitate, el poate propune noi recorduri mondiale și urmează să fie inclus în categoria „Iconic World Records”.

Ilie Dobre a povestit că pasiunea pentru scris a apărut în 1992, când a început lucrul la prima sa carte, dedicată unuia dintre cei mai mari fotbaliști români și internaționali, Nicolae Dobrin.

„Am avut în sânge această pasiune pentru scris, însă la început speram să public doar două sau trei cărți. Succesul de care s-a bucurat primul volum m-a determinat să continui și nu m-am mai oprit până când am ajuns să abordez aproape toate genurile literare, de la biografii romanțate până la romane”, a declarat Ilie Dobre.

Drumul început cu volumul despre Dobrin s-a transformat într-o amplă activitate editorială, care i-a adus ulterior recunoaștere internațională și un record mondial pentru numărul de cărți publicate de un comentator sportiv de radio.

Fostul jurnalist a publicat chiar și trei-patru cărți anual

Ilie Dobre a povestit că, de-a lungul anilor, a scris într-un ritm intens, reușind să publice chiar și trei-patru cărți anual. Cele mai multe volume au fost realizate seara și noaptea, deoarece în timpul zilei activitatea sa era dedicată muncii de la radio.

„Am scris doar din pasiune. Cărțile publicate nu mi-au adus beneficii materiale importante”, a declarat jurnalistul sportiv și scriitorul Ilie Dobre.

Pe lângă activitatea sa editorială, Ilie Dobre s-a remarcat și prin numeroase acțiuni de promovare a lecturii. Mii de exemplare ale cărților sale au fost donate gratuit către școli, biblioteci, cămine, dar și către oameni simpli din România și din străinătate, inclusiv iubitori ai fotbalului.

Editura care a publicat o parte importantă din opera sa a subliniat succesul autorului, menționând că recunoașterea primită din partea unor mari scriitori români, precum Fănuș Neagu, Grigore Vieru sau Radu Cosașu, a reprezentat o confirmare a valorii literare a volumelor sale.

După aproape două decenii de activitate online, în care World Record Academy a înregistrat peste 150.000 de recorduri și a arhivat numeroase performanțe, organizația a anunțat lansarea unei categorii speciale dedicate celor mai reprezentative realizări – „Iconic World Records”.

În contextul aniversării a 250 de ani de la independența Statelor Unite și a 20 de ani de activitate a World Record Academy, organizația intenționează să desemneze ambasadori de brand dintre deținătorii acestor recorduri emblematice. Aceștia vor avea posibilitatea de a propune gratuit noi recorduri pentru recunoaștere internațională.

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