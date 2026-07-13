Acasă » Știri » Ilie Dobre a făcut din nou istorie. Comentatorul sportiv a stabilit al 12-lea record mondial

Ilie Dobre a făcut din nou istorie. Comentatorul sportiv a stabilit al 12-lea record mondial

De: Elisa Tîrgovățu 13/07/2026 | 11:42
Ilie Dobre a făcut din nou istorie. Comentatorul sportiv a stabilit al 12-lea record mondial
Ilie Dobre a făcut din nou istorie. Comentatorul sportiv a stabilit al 12-lea record mondial / Sursa foto: Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ilie Dobre, comentator sportiv la Prosport.ro și fost jurnalist al Radioului România, a stabilit un nou record mondial pentru cele mai multe cărți publicate de un comentator sportiv de radio. 

Cu o activitate editorială impresionantă, Ilie Dobre a semnat 48 de volume, abordând aproape toate genurile literare. Performanța vine după o carieră de peste câteva decenii în lumea sportului, în care a realizat numeroase transmisiuni live de la meciuri din campionatul intern, competiții europene, turnee finale și Campionate Mondiale sau Europene.

Ilie Dobre a obținut al 12-lea record mondial

După o serie de recorduri dobândite de-a lungul anilor prin munca și activitatea sa profesională, Ilie Dobre a primit și titlul de ambasador al brandului World Record Academy. În această calitate, el poate propune noi recorduri mondiale și urmează să fie inclus în categoria „Iconic World Records”.

Ilie Dobre a povestit că pasiunea pentru scris a apărut în 1992, când a început lucrul la prima sa carte, dedicată unuia dintre cei mai mari fotbaliști români și internaționali, Nicolae Dobrin.

„Am avut în sânge această pasiune pentru scris, însă la început speram să public doar două sau trei cărți. Succesul de care s-a bucurat primul volum m-a determinat să continui și nu m-am mai oprit până când am ajuns să abordez aproape toate genurile literare, de la biografii romanțate până la romane”, a declarat Ilie Dobre.

Drumul început cu volumul despre Dobrin s-a transformat într-o amplă activitate editorială, care i-a adus ulterior recunoaștere internațională și un record mondial pentru numărul de cărți publicate de un comentator sportiv de radio.

Sursa foto: Social media

Fostul jurnalist a publicat chiar și trei-patru cărți anual

Ilie Dobre a povestit că, de-a lungul anilor, a scris într-un ritm intens, reușind să publice chiar și trei-patru cărți anual. Cele mai multe volume au fost realizate seara și noaptea, deoarece în timpul zilei activitatea sa era dedicată muncii de la radio.

„Am scris doar din pasiune. Cărțile publicate nu mi-au adus beneficii materiale importante”, a declarat jurnalistul sportiv și scriitorul Ilie Dobre.

Pe lângă activitatea sa editorială, Ilie Dobre s-a remarcat și prin numeroase acțiuni de promovare a lecturii. Mii de exemplare ale cărților sale au fost donate gratuit către școli, biblioteci, cămine, dar și către oameni simpli din România și din străinătate, inclusiv iubitori ai fotbalului.

Editura care a publicat o parte importantă din opera sa a subliniat succesul autorului, menționând că recunoașterea primită din partea unor mari scriitori români, precum Fănuș Neagu, Grigore Vieru sau Radu Cosașu, a reprezentat o confirmare a valorii literare a volumelor sale.

După aproape două decenii de activitate online, în care World Record Academy a înregistrat peste 150.000 de recorduri și a arhivat numeroase performanțe, organizația a anunțat lansarea unei categorii speciale dedicate celor mai reprezentative realizări – „Iconic World Records”.

În contextul aniversării a 250 de ani de la independența Statelor Unite și a 20 de ani de activitate a World Record Academy, organizația intenționează să desemneze ambasadori de brand dintre deținătorii acestor recorduri emblematice. Aceștia vor avea posibilitatea de a propune gratuit noi recorduri pentru recunoaștere internațională.

CITEȘTE ȘI: Vocea de legendă a radioului românesc se destăinuie la ”Altceva cu Adrian Artene”. Omul recordurilor mondiale: „Cred că timpul lui Ilie Dobre s-a încheiat!”

Ilie Dobre a stabilit al 11-lea record mondial. Cartea Recordurilor i-a validat performanța, după ce a comentat Steaua-Corvinul Hunedoara

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Haziran a intervenit după criticile online! Soția lui Luis Gabriel: “Nu am înțeles niciodată”
Știri
Haziran a intervenit după criticile online! Soția lui Luis Gabriel: “Nu am înțeles niciodată”
Când se joacă prima semifinală de la CM 2026 și cum poți vedea meciul online? Franța-Spania, duel de foc
Știri
Când se joacă prima semifinală de la CM 2026 și cum poți vedea meciul online? Franța-Spania, duel de…
Șoc în lumea politică americană! ALIATUL lui Trump a murit „în urma unei boli scurte și subite”
Mediafax
Șoc în lumea politică americană! ALIATUL lui Trump a murit „în urma unei...
Consultările de la Cotroceni între Nicușor Dan și liderii fostei coaliții s-au încheiat. Ce urmează
Gandul.ro
Consultările de la Cotroceni între Nicușor Dan și liderii fostei coaliții s-au încheiat....
Iubitul Simonei Halep a purtat un ceas care costă cât un apartament la oficializarea relației de la Wimbledon
Prosport.ro
Iubitul Simonei Halep a purtat un ceas care costă cât un apartament la...
Povestea împărătesei cu un apetit sexual legendar: ascensiunea unei prostituate la conducerea celui mai puternic imperiu al lumii
Adevarul
Povestea împărătesei cu un apetit sexual legendar: ascensiunea unei prostituate la conducerea celui...
Actorul Sam Neill, cunoscut pentru rolul din „Jurassic Park”, a murit la vârsta de 78 de ani
Digi24
Actorul Sam Neill, cunoscut pentru rolul din „Jurassic Park”, a murit la vârsta...
Aici trăiesc BOGAȚII! Care este orașul spaniol care a întrecut Londra și Paris pe piața imobiliară de lux
Mediafax
Aici trăiesc BOGAȚII! Care este orașul spaniol care a întrecut Londra și Paris...
Parteneri
Apariție senzuală în costum de baie a unei vedete celebre! Fanii au umplut internetul de complimente. Arată mai bine ca-n tinerețe
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Apariție senzuală în costum de baie a unei vedete celebre! Fanii au umplut internetul de...
Englezii au văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu și au rămas uimiți: „E de nerecunoscut!”
Prosport.ro
Englezii au văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu și au rămas uimiți: „E de...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
O nouă despărțire zguduie showbiz-ul românesc. Adi Vasile, prezentatorul „Survivor România”, și Delia Tudose merg pe drumuri separate
Click.ro
O nouă despărțire zguduie showbiz-ul românesc. Adi Vasile, prezentatorul „Survivor România”, și Delia Tudose merg...
În Rusia, profesorii sunt trimiși să supravegheze cozile de la benzinării, pe fondul crizei de carburanți. Cum sunt recompensați
Digi 24
În Rusia, profesorii sunt trimiși să supravegheze cozile de la benzinării, pe fondul crizei de...
VIDEO. Momentul în care o dronă ucraineană pulverizează un transport logistic în drum spre Crimeea, repetat de zeci de ori https://tiny
Digi24
VIDEO. Momentul în care o dronă ucraineană pulverizează un transport logistic în drum spre Crimeea,...
Japonezii lansează „transportul public” spre Lună. Primul „autobuz” selenar va decola în mai puțin de 4 ani
Promotor.ro
Japonezii lansează „transportul public” spre Lună. Primul „autobuz” selenar va decola în mai puțin de...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Am 71 de ani și sunt căsătorit cu o femeie de 30!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Am 71 de ani și sunt căsătorit cu o femeie de...
Adolescentă olandeză a cunoscut un băiat român pe Roblox. Ce a urmat e șocant
go4it.ro
Adolescentă olandeză a cunoscut un băiat român pe Roblox. Ce a urmat e șocant
Manualele de biologie s-au înșelat: Oamenii de știință au descoperit cum crește, de fapt, părul uman
Descopera.ro
Manualele de biologie s-au înșelat: Oamenii de știință au descoperit cum crește, de fapt, părul...
World of Tanks își unește forțele cu universul Far Cry
Go4Games
World of Tanks își unește forțele cu universul Far Cry
Consultările de la Cotroceni între Nicușor Dan și liderii fostei coaliții s-au încheiat. Ce urmează
Gandul.ro
Consultările de la Cotroceni între Nicușor Dan și liderii fostei coaliții s-au încheiat. Ce urmează
Tags:
ULTIMA ORĂ
Haziran a intervenit după criticile online! Soția lui Luis Gabriel: “Nu am înțeles niciodată”
Haziran a intervenit după criticile online! Soția lui Luis Gabriel: “Nu am înțeles niciodată”
Când se joacă prima semifinală de la CM 2026 și cum poți vedea meciul online? Franța-Spania, duel ...
Când se joacă prima semifinală de la CM 2026 și cum poți vedea meciul online? Franța-Spania, duel de foc
Ce s-a întâmplat cu Alexandru Nițu, tânărul dispărut în București și găsit mort în Bragadiru? ...
Ce s-a întâmplat cu Alexandru Nițu, tânărul dispărut în București și găsit mort în Bragadiru? Cum și-a găsit sfârșitul
E alertă pe litoral, după ce turiștii au reclamat un miros puternic. Apa și-a schimbat culoarea
E alertă pe litoral, după ce turiștii au reclamat un miros puternic. Apa și-a schimbat culoarea
Greșeala care i-a fost fatală Antoniei în munții Bucegi. Avea doar 36 de ani
Greșeala care i-a fost fatală Antoniei în munții Bucegi. Avea doar 36 de ani
Ce notă a luat Bogdan Dragotă din Sibiu, după ce a făcut contestație pentru 9,95 la Bacalaureat
Ce notă a luat Bogdan Dragotă din Sibiu, după ce a făcut contestație pentru 9,95 la Bacalaureat
Vezi toate știrile