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Vocea de legendă a radioului românesc se destăinuie la ”Altceva cu Adrian Artene”. Omul recordurilor mondiale: „Cred că timpul lui Ilie Dobre s-a încheiat!”

De: Irina Vlad 03/07/2026 | 11:23
Vocea de legendă a radioului românesc se destăinuie la ”Altceva cu Adrian Artene”. Omul recordurilor mondiale: „Cred că timpul lui Ilie Dobre s-a încheiat!”
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Sâmbătă, 4 iulie, începând cu ora 19:00, canalul de YouTube al podcastului „Altceva cu Adrian Artene” va găzdui o ediție memorabilă, dedicată uneia dintre cele mai iubite voci din istoria radioului din România: legendarul comentator sportiv Ilie Dobre.

De curând, acesta a intrat din nou în istorie, stabilind cel de-al 11-lea record mondial omologat și validat de prestigioasa asociație World Record Academy. Cu o carieră impresionantă și aproape 2.000 de meciuri transmise live, Ilie Dobre rămâne un fenomen inegalabil. În cadrul unui dialog de o rară sinceritate, realizatorul Adrian Artene aduce în fața publicului nu doar omul recordurilor, ci o poveste de viață copleșitoare, marcată de episoade de cumpănă, secrete din culisele epocii de aur a fotbalului și destăinuiri făcute în premieră.

„Domnul Ilie Dobre este cea mai iubită voce de radio din România. Este omul recordurilor mondiale, un profesionist desăvârșit care a transformat comentariul sportiv într-o formă de artă pură. Dincolo de microfon, dincolo de celebrele ”Gool”-uri care au făcut înconjurul planetei, l-am descoperit pe Ilie Dobre în starea sa cea mai autentică.

O întâlnire cu domnia sa nu este doar un interviu, ci o lecție de viață despre ce înseamnă pasiunea dusă până la sacrificiu. Este o onoare să îl avem invitat sâmbătă și sunt convins că dialogul nostru va merge direct la inimile celor care au crescut cu vocea sa la radio”, susține jurnalistul Adrian Artene.

De la profesorul de istorie, la omul care a scris istorie în radio

Puțini sunt cei care știu că, înainte de a deveni o legendă a microfonului, Ilie Dobre a fost profesor de istorie la Liceul de Petrol din Videle. Îndrăgostit de radio încă din copilărie, pe când era doar un elev în clasa a III-a, el a urmat un drum sinuos până la consacrare. Debutul său a fost însă departe de a prevesti succesul global: „Prima transmisie a fost o ratare totală, în Crângul Buzăului”, mărturisește acesta cu umor și nostalgie. Ulterior, pașii l-au purtat prin redacțiile presei centrale, unde a lucrat alături de titani ai jurnalismului precum Ion Cristoiu și Adrian Păunescu, consolidându-și stilul inconfundabil. Cu toate acestea, dincolo de perfecționismul său, comentatorul ascunde un obicei surprinzător: „Nu-mi ascult transmisiunile mele”.

Dialogul atinge și momente de o profundă încărcătură dramatică. Cu o sinceritate izbitoare, Ilie Dobre vorbește despre cumpăna supremă a existenței sale: „Am trecut prin moarte”. Această experiență i-a oferit o nouă perspectivă asupra vieții și a rănilor pe care încă le poartă ascunse în suflet.

Cenzura comunistă și profeția pentru fotbalul românesc

Unul dintre cele mai așteptate momente ale interviului este cel în care Ilie Dobre dezvăluie când a strigat prima oară celebrul „Goool!” care l-a consacrat și cum a reușit ca strigătul inegalabil să fie omologat de World Record Academy, transformându-l într-un fenomen mondial.

Dincolo de performanțele tehnice, el rememorează episoade de colecție din fotbalul mare, oferind detalii savuroase despre faimosul „gol-fantomă” al lui Adrian Mutu, dar și amintiri de neprețuit cu uriașii Diego Maradona, Michel Platini sau Nicolae Dobrin. Comentatorul vorbește deschis și despre cum funcționa cenzura comunistă înainte de ’89, dar și despre o reacție neșteptată pe care a avut-o Valentin Ceaușescu în acele vremuri tulburi.

Ilie Dobre analizează în stilul caracteristic relația complexă pe care a avut-o cu suporterii, dezvăluind ce echipe are cu adevărat la suflet, dar și motivul pentru care fiul său, deși îi moștenise vocea, a decis să renunțe la această carieră după o vreme.

Un autor prodigios, cu nu mai puțin de 48 de cărți scrise, invitatul lui Adrian Artene privește cu realism spre viitor: lansează o profeție despre „naționala” de fotbal a României și își asumă trecerea timpului. „N-o să mai comentez la 90 de ani”, afirmă el, completând cu o resemnare plină de noblețe: „Cred că timpul lui Ilie Dobre s-a încheiat!”.

Nu ratați o ediție de colecție care va rămâne în istoria podcastingului din România! Premiera va avea loc sâmbătă, 4 iulie, de la ora 19:00, pe canalul oficial de YouTube „Altceva cu Adrian Artene”.

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