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De ce a murit Doru de la Constanța? S-a aflat de ce boală suferea

De: Emanuela Cristescu 13/07/2026 | 12:59
De ce a murit Doru de la Constanța? S-a aflat de ce boală suferea
De ce a murit Doru de la Constanța? S-a aflat de ce boală suferea
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Noi informații ies la iveală după moartea lui Doru de la Constanța, veste care a șocat lumea muzicii de petrecere. Artistul s-a stins din viață la Spitalul Militar din Constanța, după ce i s-a făcut rău în urma participării la o petrecere, iar acum au apărut detalii despre problemele grave de sănătate cu care s-ar fi confruntat în ultimele momente ale vieții.

Doru de la Constanța ar fi suferit de o afecțiune a pancreasului, aceasta fiind una dintre ipotezele luate în calcul în legătură cu decesul său. Vestea a căzut ca un trăsnet peste familie, prieteni și colegii de breaslă, care încă încearcă să accepte dispariția artistului.

Doru de la Constanța a murit

Cunoscut pentru prezențele sale la petreceri și evenimente private, Doru și-a construit în timp un nume în muzica de petrecere și era solicitat constant la spectacole din întreaga țară. Cu fiecare apariție, artistul reușea să ridice publicul în picioare, iar piesele sale au devenit nelipsite de la multe evenimente.

Dincolo de carieră, manelistul era un familist convins. Era căsătorit și avea o fiică, iar cei care l-au cunoscut spun că familia ocupa întotdeauna primul loc în viața lui. Chiar dacă programul îi era încărcat, încerca să petreacă cât mai mult timp alături de cei dragi.

De ce a murit Doru de la Constanța? S-a aflat de ce boală suferea
De ce a murit Doru de la Constanța? S-a aflat de ce boală suferea

Apropiații sunt devastați

Moartea sa a provocat un val de reacții în mediul online. Artiști, colaboratori și prieteni au transmis mesaje emoționante, mărturisind că vestea i-a luat complet prin surprindere. Mulți dintre ei au rememorat momentele petrecute împreună și au vorbit despre omul din spatele scenei. Printre mesajele care au impresionat cel mai mult se numără și cele publicate de colegii de breaslă.

”Dumnezeu să te ierte, fratele meu mai mare, Doru de la Constanța. Cu tine îmi începusem cariera”, a scris unul dintre artiști.

”Mare șoc, cutremur în suflet și se simte de la Constanța până la Oradea. Mare pierdere… offf…. ce Dumnezeu se întâmplă?! Pleacă atâția colegi tineri… Dumnezeu să te odihnească, Doru de la Constanța”, a fost unul dintre mesajele apărute după anunțul decesului.

În continuare, dispariția artistului ridică multe semne de întrebare, iar apropiații încearcă să afle exact ce s-a întâmplat în ultimele sale ore de viață.

VEZI ȘI: Doliu în lumea manelelor! A murit Doru de la Constanța

Un manelist celebru a fost bătut și umilit de un interlop: „Bă, ți-am dat bani să îmi cânți!”

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