A început admiterea la liceu. Ce trebuie să știe elevii și părinții

Elevii care au absolvit clasa a VIII-a intră într-o nouă etapă a admiterii la liceu. În această perioadă, aceștia completează fișele de opțiuni pentru repartizarea computerizată. Profesorii atrag atenția că orice greșeală la completarea fișei sau alegerea unui număr prea mic de opțiuni poate influența rezultatul admiterii.

Emoțiile nu s-au încheiat pentru absolvenții de clasa a VIII-a. În perioada următoare, elevii trebuie să completeze fișele de opțiuni, documente pe baza cărora se va realiza repartizarea computerizată. Pe lângă media obținută la examen, un rol important îl are și ordinea în care sunt trecute opțiunile, deoarece aceasta poate influența liceul la care va fi repartizat fiecare candidat.

Cadrele didactice le recomandă elevilor și părinților să completeze fișele cu atenție, întrucât o eroare sau alegerea unui număr prea mic de opțiuni poate afecta rezultatul repartizării.

În acest an, Evaluarea Națională a fost susținută de aproximativ 143.000 de absolvenți ai clasei a VIII-a, iar aproape 79% dintre aceștia au obținut medii peste 5. Având în vedere rezultatele din această sesiune, profesorii estimează că mediile de admitere ar putea fi mai mici în cazul mai multor licee față de anii anteriori.

La ce trebuie să fie atenți elevii

Profesorii susțin că una dintre cele mai frecvente greșeli făcute de elevi este alegerea unui număr prea mic de opțiuni pe fișa de admitere. Mulți absolvenți trec doar liceele la care își doresc cel mai mult să ajungă, fără să ia în calcul și alte variante. Dacă media nu este suficientă pentru admiterea la aceste unități de învățământ, există riscul să nu fie repartizați în prima etapă.

O altă eroare frecventă este completarea incorectă a codurilor aferente specializărilor. O singură cifră greșită poate duce la repartizarea la un alt profil sau chiar la un alt liceu decât cel dorit. Din acest motiv, cadrele didactice recomandă ca fișa să fie verificată cu atenție înainte de a fi depusă, atât de elev, cât și de părinți.

Cum se completează fișa de opțiuni

Ministerul Educației recomandă elevilor să completeze fișa de admitere în funcție de preferințele personale și nu de estimările privind media de intrare. Repartizarea computerizată analizează opțiunile în ordinea în care acestea sunt înscrise și îl repartizează pe candidat la prima specializare pentru care îndeplinește condițiile de admitere.

Din acest motiv, specialiștii îi sfătuiesc pe absolvenți să treacă la început liceele și profilurile pe care și le doresc cel mai mult, chiar dacă au medii de admitere ridicate, iar ulterior să adauge și alte variante. De asemenea, este recomandată completarea unui număr cât mai mare de opțiuni, pentru a crește șansele de repartizare încă din prima etapă.

Următorul pas după completarea fișelor

După expirarea perioadei de completare a fișelor, opțiunile elevilor vor fi introduse în aplicația informatică folosită pentru repartizarea computerizată. Fiecare candidat va fi repartizat la un liceu în funcție de media de admitere și de ordinea opțiunilor înscrise în fișă. Ulterior, elevii declarați admiși vor trebui să depună dosarul de înscriere la unitatea de învățământ la care au fost repartizați, în perioada stabilită prin calendarul admiterii.

Candidații care nu vor obține un loc în prima etapă vor avea posibilitatea să participe la etapele următoare, în funcție de locurile rămase libere. Profesorii le recomandă elevilor să completeze fișa cu atenție și să analizeze toate variantele înainte de depunere, deoarece ordinea opțiunilor poate avea un rol decisiv în rezultatul repartizării.

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