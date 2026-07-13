„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” debutează luni, 13 iulie, de la ora 20.30, live pe Gândul. Invitați de marcă: Exclusiv pentru „Subiectul Zilei”, Kelemen Hunor, despre consultările de astăzi de la Cotroceni. Rareș Bogdan vorbește în direct despre guvern, criza politică, dar și despre criza din PNL

Prima ediție a emisiunii „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe astăzi de la 20.30 live pe Gândul. Răzvan Dumitrescu îi va pune pe invitații săi în fața subiectelor care intenționat nu se discută și a întrebărilor care nu se pun!

În exclusivitate pentru „Subiectul Zilei”, Kelemen Hunor vorbește despre consultările de astăzi de la Cotroceni. În direct pe tema guvernului, a crizei politice, dar și a crizei din PNL, va intra Rareș Bogdan. Se adaugă acestor invitați reprezentanții tuturor partidelor politice.

Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.