Sora Elenei Gheorghe trece prin clipe de coșmar. A cerut de urgență ajutorul poliției: „Nu mi-au trecut nervii”

Ana Pîrvulescu a avut parte de momente tensionate în trafic și a cerut de urgență ajutorul poliției. Sora Elenei Gheorghe a povestit că un drum pe autostradă s-a transformat într-o experiență care i-a pus nervii la încercare, după ce un șofer ar fi împiedicat-o în mod repetat să efectueze o depășire regulamentară.

Sora artistei a povestit că totul s-ar fi petrecut intenționat și că bărbatul aflat la volan ar fi avut un comportament diferit față de ceilalți participanți la trafic. Deși a spus că a încercat de mai multe ori să depășească mașina, acesta i-ar fi blocat fiecare încercare, în timp ce altor șoferi le-ar fi făcut loc fără probleme.

Situația a continuat mai multe minute, iar Ana Pîrvulescu a spus că, la un moment dat, a renunțat complet la idee și a revenit pe banda din dreapta. Chiar și atunci, comportamentul șoferului i s-a părut suspect, motiv pentru care a decis să vorbească public despre cele întâmplate.

Ana Pîrvulescu cere ajutorul poliției!

Cel mai mare șoc a venit însă în momentul în care s-a apropiat suficient de mașina respectivă încât să vadă cine se afla la volan. Sora Elenei Gheorghe a mărturisit că se aștepta să fie vorba despre un tânăr teribilist, însă realitatea a surprins-o total. Ea a spus că speră ca poliția să se sesizeze cât mai repede.

„Și pentru că nu mi-au trecut nervii de ieri de pe autostradă, am revenit cu acest tip care m-a șicanat în trafic. În afară de faptul că nu se dădea la o parte ca să-l pot depăși, îmi făcea semne din mașina sa stau pe prima bandă, ca și cum eu n-am niciun drept să pot depăși. La un moment dat din spatele meu venea o mașină și m-am dat la o parte, regulamentar, ca să treacă, lucru pe care l-a făcut și el. Faptul că din nou s-a pus în fața mea și nu m-a lăsat să trec o văd ca o răutate. În momentul în care am renunțat, după mai multe încercări, dar și nenumărate depășiri ale altor persoane din spate (pe care, de altfel, le-a lăsat să treacă) și am revenit pe prima dreaptă, văzând că n-am nicio șansă, s-a pus din nou în fața mea, crezând că vreau să-l depășesc pe acolo. Lucru pe care nu aveam de gând să-l fac. În momentul în care a văzut că am scos telefonul, a dat semnal și fix atunci se făcea intrarea într-o benzinărie, acolo unde a și intrat. Mă așteptam să văd un tânăr ușor imatur, dar faptul că avea peste 60 de ani și cu soția lângă, m-a făcut să mă enervez și mai tare. Un misogin pentru care femeia trebuie să stea mereu în spate. Sper ca @politiaromana.ro să se sesizeze. Mulțumesc!”, a scris Ana Pîrvulescu, pe Instagram.

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