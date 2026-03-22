Elena Gheorghe, în lacrimi după o pierdere grea! Artista nu și-a putut stăpâni emoțiile: „A plecat o parte din familia noastră”

Elena Gheorghe și familia ei trec prin momente dificile. Artista ne-a vorbit despre o pierdere peste care încearcă să treacă alături de soț și de copii. Contactată de CANCAN.RO, vedeta a povestit ruptura care a marcat-o și cât de dureroase sunt despărțirile indiferent de natura lor. Toate detaliile, în articol.

Majoritatea vedetelor de la noi aleg să aducă în casele lor bone filipineze, iar printre ele se numără și Elena Gheorghe. Artista a făcut acest pas în urmă cu mai bine de 7 ani, atunci când femeia care avea să facă parte din familie a intrat nu doar în casa, dar și în sufletele lor. După o prietenie care a durat ani, momente bune și grele petrecute împreună, artista este nevoită să se despartă de persoana care a avut grijă de copiii ei, iar acest lucru o afectează profund.

Elena Gheorghe: „A plecat o parte din familia noastră”

Contactată de CANCAN.RO, Elena Gheorghe a vorbit despre cât de afectată este familia ei de această schimbare radicală, dar și despre faptul că trebuie să fie puternică pentru cei mici. Bona lor a fost nevoită să se întoarcă la familia ei, după 7 ani petrecuți în casa artistei. Mai mult, ea ne-a spus că relația nu se termină aici și speră să se viziteze pe viitor.

„Bona noastră a plecat. E greu. Ne-a fost prietenă, a fost parte din familie. După 7 ani jumătate…Momentan încercăm să ne revenim. Nu e deloc ușor. Am trecut cu ea prin toate lucrurile astea, inclusiv prin pandemie, inclusiv prin momente bune, rele. A fost un om care ne-a fost aproape și acum a fost nevoită să plece acasă, la familia ei. Știam că va pleca de acum 2-3 luni. Și pentru ea a fost destul de greu să ne zică că e nevoită să meargă acasă. Se obișnuise aici și voia să rămână în continuare. Vom păstra legătura. Noi sperăm să vină în vacanță la noi, ea speră să mergem la ea în Filipine. A venit o bonă și a plecat o parte din familia noastră. Încercăm să ne revenim și noi și copiii.”, a spus Elena Gheorghe.

