Cum arată apartamentul pe două etaje al Elenei Gheorghe? A costat 300.000 de euro, în urmă cu 12 ani

Cântăreaţa Elena Gheorghe, în vârstă de 40 de ani, locuiește alături de familia sa într-un apartament amplu, situat într-o zonă centrală a Bucureștiului.

Artista beneficiază de un spațiu generos, amenajat modern, care include și un dressing încăpător în care își păstrează o parte dintre cele mai apreciate costume de scenă.

Cum arată apartamentul pe două etaje al Elenei Gheorghe

Cântăreața, în vârstă de 38 de ani, provine dintr-o familie cu tradiție artistică și religioasă. Este fiica interpretei de muzică populară Mărioara Man Gheorghe și a preotului Gheorghe Gheorghe. În copilărie și adolescență, Elena a locuit împreună cu frații săi, Ana și Costin, într-un apartament din cartierul Dristor.

După căsătoria cu Cornel Ene, artista și-a achiziționat un apartament de lux în cartierul Vitan. Locuința este, de fapt, un duplex situat în complexul Vitan Residence 2. Imobilul ar fi costat aproximativ 300.000 de euro la momentul achiziției, în urmă cu un deceniu.

Duplexul se întinde pe două niveluri, etajele 11 și 12, având o suprafață de 180 de metri pătrați și cinci camere. Elena Gheorghe declara în 2014 că a analizat și alte zone ale Capitalei înainte de a lua decizia finală.

„Am căutat casă în zone precum Pipera sau Băneasa, dar am ajuns la concluzia că ne-am fi petrecut ziua în maşină, în aglomeraţie, încercând să ajungem în centrul orașului, unde ne desfășurăm activitatea. Ne dorim o viaţă uşoară şi, într-un final, ne-am decis să ne luăm tot apartament – de fapt, două unite printr-o scară interioară, adică un duplex, în Vitan Residence 2”, declara artista la acea vreme.

De-a lungul timpului, cântăreața a adus numeroase îmbunătățiri locuinței. Livingul, spațiul în care se fotografiază cel mai des, este amenajat cu o canapea mare, piese de mobilier moderne și un pian la care repetă frecvent. În imaginile publicate pe rețelele sociale, artista a prezentat și bucătăria, decorată în nuanțe de alb, cu gresie și mobilier în aceeași gamă cromatică.

Dormitoarele se află la etaj, accesibile printr-o scară interioară. Camera fiicei sale, Amelie, este decorată predominant în roz, iar artista dispune și de un dressing spațios, dotat cu numeroase dulapuri.

Elena Gheorghe și soțul ei sunt căsătoriți de 12 ani și au doi copii. Cei doi colaborează atât în viața personală, cât și în cea profesională. Recent, artista a vorbit deschis despre dinamica familiei lor, descriind-o ca fiind plină de provocări, dar armonioasă.

„E foarte complexă, aș putea spune, e frumoasă, este și solicitantă, are foarte multe nuanțe, dar cel mai important e că există, că suntem împreună și că suntem sănătoși, restul lucrurilor se fac pe parcurs, chiar dacă nu sunt perfecte, dar în imperfecțiune este minunat să fii liniștit și echilibrat, în rest se rezolvă toate”, a declarat Elena Gheorghe.

Artista a explicat și modul în care ea și soțul ei gestionează educația copiilor. Potrivit acesteia, diferențele de abordare sunt firești.

„Există, clar, dacă nu ar exista, atunci nu ar exista familie. E mult spus certat, dar, în general, ne contrariem pe teme profesionale și pe teme familiare pentru că el este mai indulgent, eu sunt polițistul rău. Eu sunt puțin mai autoritară să zic, îmi doresc ca și cei mici să învețe mai mult, să se culce mai devreme, să fie mai liniștiți, însă el a ales să fie polițistul bun, iar atunci mai intervin unele lucruri, dar înțeleg că trebuie să existe două balanțe ca să se încline și să fie echilibrul acela”, a mai adăugat aceasta.

