Câți români vor să-și vândă casa și să se mute în străinatate. Procentul este neașteptat

România continuă să fie una dintre țările europene cu cel mai ridicat procent de proprietari de locuințe, însă această realitate aparent stabilă ascunde o tendință tot mai vizibilă: un număr semnificativ de români se gândesc serios să-și vândă casa și să se mute în afara granițelor. Datele recente indică faptul că interesul pentru relocare este alimentat de creșterea costului vieții, presiunea cheltuielilor locative și dorința pentru un standard mai ridicat de trai.

Câți români vor să-și vândă casa și să se mute în străinatat

Aproximativ 83% dintre români locuiesc în case sau apartamente aflate în proprietate personală, un procent considerabil peste media europeană, care se situează în jurul valorii de 63%. Cu toate acestea, peste 30% dintre proprietari declară că iau în calcul vânzarea locuinței și mutarea într-o altă țară, în căutarea unor condiții mai bune de viață. Această intenție este una dintre cele mai ridicate la nivel european și contrastează puternic cu nivelul ridicat de satisfacție generală față de locuințe.

România se află în topul țărilor europene în ceea ce privește gradul de mulțumire locativă, cu peste 80% dintre respondenți declarându-se mulțumiți sau foarte mulțumiți de locuința în care trăiesc. Chiar și așa, acest procent a scăzut față de anul anterior, semn că presiunile economice încep să își lase amprenta. Costurile tot mai mari la utilități, în special la energie, au devenit o preocupare majoră pentru populație, iar doar patru din zece români spun că se simt confortabil cu cheltuielile lunare legate de locuință.

Mutarea nu este motivată doar de dorința de a părăsi țara, ci și de nevoia de schimbare a condițiilor de locuire. Mulți români consideră că spațiul de care dispun este insuficient, iar alții sunt nemulțumiți de calitatea sau vechimea facilităților din locuințele actuale. Dorința de a trăi în cartiere mai bine dezvoltate, cu infrastructură modernă și servicii mai bune, este un alt factor important care influențează decizia de relocare. Reducerea cheltuielilor rămâne, de asemenea, un obiectiv central, mai ales în contextul inflației și al instabilității economice.

Un segment relevant dintre români analizează posibilitatea mutării într-un interval scurt de timp. Aproximativ 14% iau în calcul o schimbare de locuință în următorul an, procent apropiat de media europeană. Deși România are una dintre cele mai mici rate de închiriere din Europa, cu doar 9% dintre locuitori care stau în chirie, interesul pentru mobilitate este în creștere, mai ales în rândul tinerilor și al celor activi profesional.

