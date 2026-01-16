Plecarea lui Măruță anunță ”prăpădul” în Pro TV. Cesnavicius, criticat de Doina Gradea: ”N-a pierdut audiență, ci identitatea”

Doina Gradea crede că PRO TV a pierdut mult atunci când a decis să renunțe la colaborarea cu Cătălin Măruță, după ce alte vedete de prim rang, cum sunt Florin Călinescu, Teo Trandafir, și Mihaela Rădulescu au dispărut de pe post.

Fosta șefă de la TVR crede că PRO TV avea o identitate a lui, pe care acum și-o pierde treptat. Când deschidai televizorul și dădeai pe PRO TV, știai la ce să te aștepți. Acum lucrurile stau cu totul altel, în opinia Doinei Gradea.

„PRO TV nu mai este de mult ce a fost. Și nici nu mai are sens să ne prefacem că e altfel. Astăzi deschizi televizorul, schimbi canalele în viteză și nu mai vezi nicio diferență între PRO TV și restul. Totul arată la fel! Aceleași fețe ușor de înlocuit, aceleași formate fără suflet, aceeași televiziune «corect făcută» și complet lipsită de personalitate. Nu a fost mereu așa. Pe vremuri știai că e PRO TV pentru că vedeai vedete: Florin Călinescu, Teo Trandafir, Cătălin Măruță, Andreea Esca, Mihaela Rădulescu, Andi Moisescu. Oameni care erau televiziunea! Dintre toți a mai rămas doar Esca”, spune Doina Gradea pe o rețea de socializare.

Doina Gradea e dezamăgită că la PRO TV nu mai apar vedetele de altădată

Aceasta crede că lucrurile s-au schimbat în ultimii 12 ani, de când la cîrma postului este Aleksandras Cesnavicius, care nu a mai pus preț pe vedete, ci pe produs, iar asta începe să se observe tot mai puternic în ceea ce înseamnă PRO TV astăzi.

„În ultimii 12 ani, conducerea PRO TV a făcut un lucru esențial și devastator: a scos oamenii din prim-plan și a pus ‘produsul’. A transformat personalitățile în angajați și televiziunea într-o bandă de montaj.

Plecarea lui Cătălin Măruță nu este o întâmplare, e o consecință. Nicio televiziune cu instinct nu renunță la o vedetă. Doar una care nu mai știe diferența dintre un om și o fișă de post. PRO TV n-a pierdut audiență. A pierdut identitate. Iar o televiziune fără identitate nu moare brusc. Se stinge, zilnic, sub ochii tuturor”, a mai spus fosta șefă de la TVR și de la PRO TV Internațional.

Ultima ediție a emisiunii „La Măruță” va fi difuzată pe 6 februarie. Ulterior, pe post, vor rula o serie de seriale. Reprezentanții postului iau un considerare și difuzarea unui show matrimonial pe acel tronson, dar discuțiile sunt în faza de proiect.

