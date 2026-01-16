Ce fac Andra și Cătălin Măruță când rămân singuri acasă: „Putem și noi să profităm”

Când copiii nu-s acasă… părinții se bucură de momentele petrecute împreună! La fel fac și Cătălin Măruță cu Andra, care le-au arătat fanilor cum își ocupă timpul atunci când reușesc să rămână singurei, fără David și Eva. Toate detaliile în articol.

Cătălin Măruță și Andra sunt unul dintre cuplurile veterane ale showbiz-ului. Prin urmare, cei doi sunt iubiți și au o mulțime de fani care vor să știe cât mai multe despre viața lor. Astfel, amândoi își țin urmăritorii la curent cu viețile lor de zi cu zi.

Ce fac Andra și Cătălin Măruță când rămân singuri acasă

Recent, prezentatorul TV și artista apar în niște ipostaze rare, relaxați, în intimitatea casei lor și petrecând timp de calitate singuri. Cătălin Măruță și Andra profită de momentele rare în care rămân singuri și se uită la filmele preferate.

„Cătălin Măruță: Copiii au plecat la școală, iar eu sunt singur acasă cu soția. Oare ce se întâmplă în momentele astea? Andra: Putem și noi să profităm că suntem câteva ore singuri acasă și el nu mai vine. Iubire, pe unde ești? Te aștept! Cătălin Măruță: Eram în camera copiilor, am găsit-o, gata. Andra: În sfârșit, ai venit să ne uităm și noi la un film. Suntem singuri acasă!”, au spus cei doi.

Pleacă și Andra Măruță de la Pro TV?

După 18 ani pe micile ecrane, vestea plecării lui Cătălin Măruță de la Pro TV a șocat românii. Prezentatorul TV a confirmat chiar în timpul emisiunii acest lucru, în ediția din data de 13 ianuarie 2026.

În acest context, Andra Măruță a oferit primele detalii despre despărțirea sa de postul care a consacrat-o. Cântăreața a vorbit despre șansa de a fi jurat la Vocea României, însă nu pare să fie proiectul ideal din care și-ar dori să facă parte. Cu toate că este o voce extrem de îndrăgită în România, nu își dorește să aibă parte de presiuni și să se certe cu ceilalți colegi (VEZI AICI CE A SPUS).

