Câți bani va câștiga Cătălin Măruță pe lună, din februarie, fără salariul de la Pro TV

Cătălin Măruță a anunțat recent că emisiunea pe care a prezentat-o timp de 18 ani la Pro TV se va încheia în luna februarie, marcând astfel finalul unei etape importante din cariera. Chiar dacă această decizie a surprins o parte din public, prezentatorul nu se află într-o situație financiară incertă, având în vedere că, de-a lungul anilor, nu s-a bazat pe o singură sursă de venit.

Emisiunea prezentată de Cătălin Măruță la Pro TV se va încheia luna viitoare, după 18 ani de difuzare neîntreruptă. Decizia vine în contextul unei strategii mai ample a postului, șefii Pro TV dorind să aducă în fața publicului formate noi, adaptate standardelor actuale din media și obiceiurilor de consum ale telespectatorilor. Prin această schimbare, reprezentanții postului urmăresc să revigoreze grila de programe și să obțină cifre mai bune de audiență într-un peisaj tot mai competitiv.

Deși cifrele oficiale nu au fost făcute publice, surse din piața media estimau salariul lui Cătălin Măruță la aproximativ 12.000 – 15.000 de euro pe lună. Această sumă, constantă de-a lungul anilor, reprezenta însă doar o parte din veniturile totale ale prezentatorului.

Cătălin Măruță și-a construit în timp o adevărată „plasă de siguranță” financiară prin cele șapte firme pe care le deține împreună cu soția sa, Andra. Potrivit datelor raportate pentru ultimul an, aceste companii au înregistrat o cifră de afaceri de peste 20,6 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 4,1 milioane de euro. Profitul net a depășit 8 milioane de lei, adică aproximativ 1,6 milioane de euro.

Dacă acest profit este împărțit pe parcursul unui an, rezultă un venit lunar de aproximativ 133.000 de euro pentru familia Măruță, înainte de retragerea dividendelor. Un rol esențial în acest succes financiar îl are podcastul „Acasă la Măruță”, care generează venituri destul de mari datorită vizualizărilor și contractelor de sponsorizare.

