Greta, producătoarea lui Cătălin Măruță, prima reacție oficială după ce a rămas fără emisiune! „Real vorbind, lucrurile nu se termină”

De: Irina Vlad 15/01/2026 | 17:48
Greta Dan, celebra producătoare a emisiunii „La Măruță” a ieșit în față și a oferit o primă reacție după oficial ce a rămas fără emisiune. După 18 ani de difuzare la Pro TV, întreaga echipă a fost „invitată” să își caute un alt loc de muncă. 

După ce s-au mai liniștit „apele”, Greta, producătoarea emisiunii „La Măruță”, și-a luat inima în dinți și a făcut primele declarații despre decizia șefilor din trust. Timp de 18 ani, omul din spatele producției de la Pro TV a rămas fără emisie, schimbare pe care nu avea cum să nu o resimtă până în măduva oaselor.

Greta, primele declarații după ce a rămas fără emisiunea „La Măruță”

Pe o rețea de socializare, în amintirea vremurilor de glorie, Greta a publicat mai multe fotografii cu echipa „La Măruță”, dar și un mesaj, o concluzie a celor 18 ani petrecuți în spatele uneia dintre cele mai de succes emisiuni TV.

„Da, se termină… Şi nu e uşor deloc.

Sunt de 29 de ani în PRO TV şi de 18 ani aici, la Măruţă. Când stai atât într-un loc, nu e doar muncă, devine o parte din tine. Sunt oameni, ritm, ani întregi de viaţă şi de energie pusă zilnic.

Şi în loc să fiu tristă că se termină, sunt fericită că a existat. Şi, real vorbind, lucrurile nu se termină… ele se transformă. lar ce o să vină o să fie, sigur, pe măsura tuturor anilor ăstora de muncă, experienţă şi suflet puse aici”, a scris Greta Dan, producătoarea emisiunii „La Măruță”, pe social media.

sursă foto: Facebook

Dacă mulți s-au întrebat ce se va întâmpla cu o parte din echipa care a lucrat alături de Cătălin Măruță, oficialii trustului au venit cu lămuriri. Încă nu s-a luat o decizie finală, însă se caută și se analizează mai multe variante și posibilități de relocare în Pro TV pentru toți.

„Împreună cu colegii de la HR, explorăm în prezent toate oportunitățile interne. Scopul nostru nu este să ne despărțim de colegi, ci să vedem cum experiența și competențele lor pot fi valorificate în alte zone ale companiei. Din acest motiv, este încă prea devreme pentru a oferi un răspuns definitiv în acest moment”, au declarat oficialii Pro TV, potrivit viva.ro.

