Calcul complet. Câți bani pierde Cătălin Măruță anual, după ce a fost concediat de Pro TV

După 18 ani petrecuți la PRO TV, unde a prezentat una dintre cele mai longevive emisiuni din grila postului, Cătălin Măruță se pregătește de o schimbare majoră în carieră. Odată cu plecarea sa din televiziune, apar și primele estimări legate de impactul financiar, iar veniturile prezentatorului ar urma să scadă considerabil.

Emisiunea „La Măruță” ajunge astfel la final după 18 ani de difuzare neîntreruptă, perioadă în care a fost una dintre cele mai constante producții din grila PRO TV. Decizia vine în contextul unei strategii mai ample a postului, care își propune o schimbare majoră de direcție, adaptată noilor obiceiuri de consum și așteptărilor publicului.

Cătălin Măruță încasa lunar sume consistente din contractul cu PRO TV, estimate între 12.000 și 15.000 de euro. Raportat la un an întreg, acest lucru înseamnă un venit care ajungea la aproximativ 144.000 – 180.000 de euro doar din salariul de televiziune, bani care nu vor mai fi încasați după ieșirea emisiunii din grilă.

Pe lângă salariul propriu-zis, plecarea de la PRO TV ar putea avea efecte și asupra contractelor de imagine. Mulți prezentatori își negociază colaborările cu brandurile în funcție de expunerea zilnică pe care o au pe micile ecrane, iar lipsa acestei vizibilități poate duce la renegocieri sau chiar la pierderea unor campanii. Surse din industrie estimează că diminuarea veniturilor din publicitate ar putea ajunge la zeci de mii de euro anual, ce pot fi în jur de 20.000 – 50.000 de euro, în funcție de numărul colaborărilor afectate.

Un alt capitol important îl reprezintă evenimentele private și corporative. Cătălin Măruță este unul dintre cei mai solicitați MC din România, cu onorarii care pot ajunge la câteva mii de euro pentru un singur eveniment. Deși va putea continua să prezinte astfel de evenimente și în afara PRO TV, statutul de „vedetă a postului” contribuia semnificativ la menținerea unui tarif ridicat.

Trăgând linie, doar din pierderile directe, fără a lua în calcul eventuale proiecte viitoare, Cătălin Măruță ar putea rămâne fără un venit anual garantat de aproximativ 200.000 de euro, ceea ce face ca plecarea de la postul care l-a consacrat să fie nu doar un moment de răscruce profesională, ci și una cu impact financiar major.

CITEȘTE ȘI: Andra Măruță, primele declarații despre plecarea de la Pro TV. Adio, Românii au Talent?!

Ce ritual avea Cătălin Măruță, înainte de a intra în direct? ”Țin mult la rutina asta”