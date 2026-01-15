Acasă » Știri » Calcul complet. Câți bani pierde Cătălin Măruță anual, după ce a fost concediat de Pro TV

Calcul complet. Câți bani pierde Cătălin Măruță anual, după ce a fost concediat de Pro TV

De: Andreea Stăncescu 15/01/2026 | 08:31
Calcul complet. Câți bani pierde Cătălin Măruță anual, după ce a fost concediat de Pro TV
Veniturile lui Cătălin Măruță vor scădea

După 18 ani petrecuți la PRO TV, unde a prezentat una dintre cele mai longevive emisiuni din grila postului, Cătălin Măruță se pregătește de o schimbare majoră în carieră. Odată cu plecarea sa din televiziune, apar și primele estimări legate de impactul financiar, iar veniturile prezentatorului ar urma să scadă considerabil.

Emisiunea „La Măruță” ajunge astfel la final după 18 ani de difuzare neîntreruptă, perioadă în care a fost una dintre cele mai constante producții din grila PRO TV. Decizia vine în contextul unei strategii mai ample a postului, care își propune o schimbare majoră de direcție, adaptată noilor obiceiuri de consum și așteptărilor publicului.

Cătălin Măruță încasa lunar sume consistente din contractul cu PRO TV, estimate între 12.000 și 15.000 de euro. Raportat la un an întreg, acest lucru înseamnă un venit care ajungea la aproximativ 144.000 – 180.000 de euro doar din salariul de televiziune, bani care nu vor mai fi încasați după ieșirea emisiunii din grilă.

Pe lângă salariul propriu-zis, plecarea de la PRO TV ar putea avea efecte și asupra contractelor de imagine. Mulți prezentatori își negociază colaborările cu brandurile în funcție de expunerea zilnică pe care o au pe micile ecrane, iar lipsa acestei vizibilități poate duce la renegocieri sau chiar la pierderea unor campanii. Surse din industrie estimează că diminuarea veniturilor din publicitate ar putea ajunge la zeci de mii de euro anual, ce pot fi în jur de 20.000 – 50.000 de euro, în funcție de numărul colaborărilor afectate.

Sursa foto: Social media

Un alt capitol important îl reprezintă evenimentele private și corporative. Cătălin Măruță este unul dintre cei mai solicitați MC din România, cu onorarii care pot ajunge la câteva mii de euro pentru un singur eveniment. Deși va putea continua să prezinte astfel de evenimente și în afara PRO TV, statutul de „vedetă a postului” contribuia semnificativ la menținerea unui tarif ridicat.

Trăgând linie, doar din pierderile directe, fără a lua în calcul eventuale proiecte viitoare, Cătălin Măruță ar putea rămâne fără un venit anual garantat de aproximativ 200.000 de euro, ceea ce face ca plecarea de la postul care l-a consacrat să fie nu doar un moment de răscruce profesională, ci și una cu impact financiar major.

CITEȘTE ȘI: Andra Măruță, primele declarații despre plecarea de la Pro TV. Adio, Românii au Talent?!

Ce ritual avea Cătălin Măruță, înainte de a intra în direct? ”Țin mult la rutina asta”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cea mai grozavă soție de fotbalist român. O sportivă remarcabilă și pilonul familiei
Știri
Cea mai grozavă soție de fotbalist român. O sportivă remarcabilă și pilonul familiei
Ciorba care îți poate distruge creierul. Ingredientul din oală care ”prăjește” neuronii
Știri
Ciorba care îți poate distruge creierul. Ingredientul din oală care ”prăjește” neuronii
Secretul longevității nu e la sală. Unde au găsit medicii răspunsul
Mediafax
Secretul longevității nu e la sală. Unde au găsit medicii răspunsul
Premierul Bolojan s-a lăudat că taie banii partidelor, dar ele au încasat în ianuarie 2,8 milioane de euro, bani publici
Gandul.ro
Premierul Bolojan s-a lăudat că taie banii partidelor, dar ele au încasat în...
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie...
Tensiuni majore în Orient: Trump ar putea lovi Iranul în 24 de ore. Netanyahu pleacă din Israel, SUA evacuează o bază
Adevarul
Tensiuni majore în Orient: Trump ar putea lovi Iranul în 24 de ore....
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
Digi24
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din...
Te simți copleșit? Cinci trucuri simple recomandate de specialiști care țin negativitatea la distanță și readuc starea de bine
Mediafax
Te simți copleșit? Cinci trucuri simple recomandate de specialiști care țin negativitatea la...
Parteneri
Cine este Bianca Stoica, concurenta Survivor România! Are doar 19 ani și e cea mai tânără concurentă din emisiune
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Bianca Stoica, concurenta Survivor România! Are doar 19 ani și e cea mai...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
Click.ro
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe...
„L-a împușcat în ceafă cu mitraliera”. Soldat rus capturat în Ucraina, condamnat pe viață pentru executarea unor prizonieri de război
Digi 24
„L-a împușcat în ceafă cu mitraliera”. Soldat rus capturat în Ucraina, condamnat pe viață pentru...
Aliații Rusiei se plâng că au fost abandonați de Putin când aveau nevoie de ajutor. Parteneriatele strategice ale Moscovei, în pericol
Digi24
Aliații Rusiei se plâng că au fost abandonați de Putin când aveau nevoie de ajutor....
Arma nouă care „curăță” cerul Ucrainei: A doborât deja 20 de drone
Promotor.ro
Arma nouă care „curăță” cerul Ucrainei: A doborât deja 20 de drone
BANCUL ZILEI. – Bulă, să mănânci și varza, nu numai carnea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, să mănânci și varza, nu numai carnea!
Oferte fitness la Lidl de joi: Cântar smart și tensiometru Bluetooth
go4it.ro
Oferte fitness la Lidl de joi: Cântar smart și tensiometru Bluetooth
Fenomen nemaivăzut până acum în Cosmos! Ce au observat astronomii?
Descopera.ro
Fenomen nemaivăzut până acum în Cosmos! Ce au observat astronomii?
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Go4Games
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Premierul Bolojan s-a lăudat că taie banii partidelor, dar ele au încasat în ianuarie 2,8 milioane de euro, bani publici
Gandul.ro
Premierul Bolojan s-a lăudat că taie banii partidelor, dar ele au încasat în ianuarie 2,8...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cea mai grozavă soție de fotbalist român. O sportivă remarcabilă și pilonul familiei
Cea mai grozavă soție de fotbalist român. O sportivă remarcabilă și pilonul familiei
Ciorba care îți poate distruge creierul. Ingredientul din oală care ”prăjește” neuronii
Ciorba care îți poate distruge creierul. Ingredientul din oală care ”prăjește” neuronii
Tu știi ce culoare au portocalele de fapt? Află povestea culorii acestor fructe dar și a numelui culorii ...
Tu știi ce culoare au portocalele de fapt? Află povestea culorii acestor fructe dar și a numelui culorii oranj
Șoferii care își vor reînnoi permisul la fiecare 3 ani. Atenție, români din Marea Britanie!
Șoferii care își vor reînnoi permisul la fiecare 3 ani. Atenție, români din Marea Britanie!
Andra Măruță, primele declarații despre plecarea de la Pro TV. Adio, Românii au Talent?!
Andra Măruță, primele declarații despre plecarea de la Pro TV. Adio, Românii au Talent?!
Cele mai nervoase paste din Sicilia, făcute cu dragoste, foc și dramă de Pasta Queen
Cele mai nervoase paste din Sicilia, făcute cu dragoste, foc și dramă de Pasta Queen
Vezi toate știrile
×