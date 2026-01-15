Acasă » Știri » Ce ritual avea Cătălin Măruță, înainte de a intra în direct? ”Țin mult la rutina asta”

Ce ritual avea Cătălin Măruță, înainte de a intra în direct? ”Țin mult la rutina asta”

De: Denisa Iordache 15/01/2026 | 06:20
Ce ritual avea Cătălin Măruță, înainte de a intra în direct? ”Țin mult la rutina asta”
Ce ritual avea Cătălin Măruță, înainte de a intra în direct
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Cătălin Măruță și-a construit o carieră de succes și a fost timp de ani de zile pe micile ecrane în fața oamenilor și aducându-le zâmbete pe buze. Această responsabilitate nu este una ușoară, iar prezentatorul TV avea un ritual înainte de fiecare filmare. Toate detaliile în articol.

După 18 ani petrecuți în trustul Pro TV, Măruță a rupt colaborarea, iar emisiunea lui nu va mai putea fi urmărită. Românii sunt uimiți de această veste, iar fanii emisiunii nu se vor putea obișnui prea ușor cu lipsa jurnalistului.

Ce ritual avea Cătălin Măruță, înainte de a intra în direct

Înainte de fiecare ediție, Cătălin Măruță a mărturisit că intră în atmosfera platoului și se încarcă cu energie. Fie prin glume cu colegii sau câteva minute petrecute în platou, jurnalistul reușea să se pregătească pentru ceea ce urma în timpul emisiunii.

„Îmi place să intru în platou cu mai multe minute înainte, să simt energia locului, să glumesc cu echipa. De cele mai multe ori, mai rămân puțin și după, tot ca să mă conectez la ce urmează după filmare. E modul meu de a-mi regla ‘busola’. Nu am talismane, dar țin mult la rutina asta.”, a spus prezentatorul tv pentru viva.ro.

Cătălin Măruță, la Antena 1?

Un nume mare al televiziunii precum Cătălin Măruță nu poate sta pe bară. Prin urmare, a apărut întrebarea: Oare să plece el la Antena 1? La concurență?! De ce spunem acest lucru? De-a lungul timpului, mare a fost numărul vedetelor care au ”trădat” și au plecat la adversari. Dar să vă dăm mai multe exemple concrete (VEZI AICI LISTA CU VEDETELE CARE AU ”TRĂDAT”).

CITEȘTE ȘI:

Jale mare în culisele Pro TV! Banii le-au adus sfârșitul. Cum au fost anunțați angajații că ”La Măruță” dispare

Cu ce va fi înlocuită emisiunea lui Cătălin Măruță, de la Pro TV. Ce va fi difuzat în intervalul orar 15-17, începând cu 7 februarie 2026

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Calcul complet. Câți bani pierde Cătălin Măruță anual, după ce a fost concediat de Pro TV
Știri
Calcul complet. Câți bani pierde Cătălin Măruță anual, după ce a fost concediat de Pro TV
Cea mai grozavă soție de fotbalist român. O sportivă remarcabilă și pilonul familiei
Știri
Cea mai grozavă soție de fotbalist român. O sportivă remarcabilă și pilonul familiei
Secretul longevității nu e la sală. Unde au găsit medicii răspunsul
Mediafax
Secretul longevității nu e la sală. Unde au găsit medicii răspunsul
Premierul Bolojan s-a lăudat că taie banii partidelor, dar ele au încasat în ianuarie 2,8 milioane de euro, bani publici
Gandul.ro
Premierul Bolojan s-a lăudat că taie banii partidelor, dar ele au încasat în...
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie...
Tensiuni majore în Orient: Trump ar putea lovi Iranul în 24 de ore. Netanyahu pleacă din Israel, SUA evacuează o bază
Adevarul
Tensiuni majore în Orient: Trump ar putea lovi Iranul în 24 de ore....
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
Digi24
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din...
Te simți copleșit? Cinci trucuri simple recomandate de specialiști care țin negativitatea la distanță și readuc starea de bine
Mediafax
Te simți copleșit? Cinci trucuri simple recomandate de specialiști care țin negativitatea la...
Parteneri
Cine este Bianca Stoica, concurenta Survivor România! Are doar 19 ani și e cea mai tânără concurentă din emisiune
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Bianca Stoica, concurenta Survivor România! Are doar 19 ani și e cea mai...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
Click.ro
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe...
„L-a împușcat în ceafă cu mitraliera”. Soldat rus capturat în Ucraina, condamnat pe viață pentru executarea unor prizonieri de război
Digi 24
„L-a împușcat în ceafă cu mitraliera”. Soldat rus capturat în Ucraina, condamnat pe viață pentru...
Aliații Rusiei se plâng că au fost abandonați de Putin când aveau nevoie de ajutor. Parteneriatele strategice ale Moscovei, în pericol
Digi24
Aliații Rusiei se plâng că au fost abandonați de Putin când aveau nevoie de ajutor....
Arma nouă care „curăță” cerul Ucrainei: A doborât deja 20 de drone
Promotor.ro
Arma nouă care „curăță” cerul Ucrainei: A doborât deja 20 de drone
BANCUL ZILEI. – Bulă, să mănânci și varza, nu numai carnea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, să mănânci și varza, nu numai carnea!
Oferte fitness la Lidl de joi: Cântar smart și tensiometru Bluetooth
go4it.ro
Oferte fitness la Lidl de joi: Cântar smart și tensiometru Bluetooth
Fenomen nemaivăzut până acum în Cosmos! Ce au observat astronomii?
Descopera.ro
Fenomen nemaivăzut până acum în Cosmos! Ce au observat astronomii?
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Go4Games
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Premierul Bolojan s-a lăudat că taie banii partidelor, dar ele au încasat în ianuarie 2,8 milioane de euro, bani publici
Gandul.ro
Premierul Bolojan s-a lăudat că taie banii partidelor, dar ele au încasat în ianuarie 2,8...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Calcul complet. Câți bani pierde Cătălin Măruță anual, după ce a fost concediat de Pro TV
Calcul complet. Câți bani pierde Cătălin Măruță anual, după ce a fost concediat de Pro TV
Cea mai grozavă soție de fotbalist român. O sportivă remarcabilă și pilonul familiei
Cea mai grozavă soție de fotbalist român. O sportivă remarcabilă și pilonul familiei
Ciorba care îți poate distruge creierul. Ingredientul din oală care ”prăjește” neuronii
Ciorba care îți poate distruge creierul. Ingredientul din oală care ”prăjește” neuronii
Tu știi ce culoare au portocalele de fapt? Află povestea culorii acestor fructe dar și a numelui culorii ...
Tu știi ce culoare au portocalele de fapt? Află povestea culorii acestor fructe dar și a numelui culorii oranj
Șoferii care își vor reînnoi permisul la fiecare 3 ani. Atenție, români din Marea Britanie!
Șoferii care își vor reînnoi permisul la fiecare 3 ani. Atenție, români din Marea Britanie!
Andra Măruță, primele declarații despre plecarea de la Pro TV. Adio, Românii au Talent?!
Andra Măruță, primele declarații despre plecarea de la Pro TV. Adio, Românii au Talent?!
Vezi toate știrile
×