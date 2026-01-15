Ce ritual avea Cătălin Măruță, înainte de a intra în direct? ”Țin mult la rutina asta”

Cătălin Măruță și-a construit o carieră de succes și a fost timp de ani de zile pe micile ecrane în fața oamenilor și aducându-le zâmbete pe buze. Această responsabilitate nu este una ușoară, iar prezentatorul TV avea un ritual înainte de fiecare filmare. Toate detaliile în articol.

După 18 ani petrecuți în trustul Pro TV, Măruță a rupt colaborarea, iar emisiunea lui nu va mai putea fi urmărită. Românii sunt uimiți de această veste, iar fanii emisiunii nu se vor putea obișnui prea ușor cu lipsa jurnalistului.

Ce ritual avea Cătălin Măruță, înainte de a intra în direct

Înainte de fiecare ediție, Cătălin Măruță a mărturisit că intră în atmosfera platoului și se încarcă cu energie. Fie prin glume cu colegii sau câteva minute petrecute în platou, jurnalistul reușea să se pregătească pentru ceea ce urma în timpul emisiunii.

„Îmi place să intru în platou cu mai multe minute înainte, să simt energia locului, să glumesc cu echipa. De cele mai multe ori, mai rămân puțin și după, tot ca să mă conectez la ce urmează după filmare. E modul meu de a-mi regla ‘busola’. Nu am talismane, dar țin mult la rutina asta.”, a spus prezentatorul tv pentru viva.ro.

Cătălin Măruță, la Antena 1?

Un nume mare al televiziunii precum Cătălin Măruță nu poate sta pe bară. Prin urmare, a apărut întrebarea: Oare să plece el la Antena 1? La concurență?! De ce spunem acest lucru? De-a lungul timpului, mare a fost numărul vedetelor care au ”trădat” și au plecat la adversari. Dar să vă dăm mai multe exemple concrete (VEZI AICI LISTA CU VEDETELE CARE AU ”TRĂDAT”).

