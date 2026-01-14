Acasă » Exclusiv » Jale mare în culisele Pro TV! Banii le-au adus sfârșitul. Cum au fost anunțați angajații că ”La Măruță” dispare

De: Elisa Morandi 14/01/2026 | 12:33
După 18 ani de emisie, sfârșitul emisiunii lui Cătălin Măruță a venit ca un șoc inclusiv pentru întreaga lui echipă. Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO din culisele acestui moment tensionat, vestea a fost anunțată într-un cadru restrâns, iar reacțiile echipei de producție au fost dramatice.

Pentru cei care l-au urmărit ani de zile, vestea că emisiunea nu se va mai produce a venit ca un trăsnet. Măruță, pilonul de ani de zile al PRO TV, a fost forțat să închidă un capitol uriaș din televiziune. Dacă el și-a dat seama din timp că sfârșitul se apropie, rămâne un mister.

Cert este însă că echipa sa, aproximativ 40 de oameni, a fost lovită ca de un fulger. Nu ar fi anticipat ce urmează să se întâmple. S-au vărsat multe lacrimi, după cum spun sursele CANCAN.RO.

„Erau șocați toți, plângeau, erau și nedormiți… Nu știau cum să gestioneze vestea”, ne-au mărturisit sursele noastre.

Aceleași surse ne-au confirmat că motivul pentru care conducerea Pro TV a luat această decizie ar fi fost costurile mari de producție.

Cătălin Măruță a semnat încetarea colaborării cu Pro TV

Deși Măruță a confirmat recent pe Facebook că nu e nimic scandalos sau dramatic în spatele acestei decizii. Și că alegerea a fost făcută „cu inima”. Realitatea ar fi că, de fapt, atmosfera din culise a fost una extrem de tensionată. Lacrimile și șocul au fost vizibile, iar mulți membri ai echipei încă încearcă să-și revină după anunț.

„Toți erau derutați, a fost o decizie la care nu s-a gândit niciunul dintre ei, i-a luat pe nepregătite”, ne-au mai spus sursele din interior.

Măruță le-a transmis fanilor săi că până pe 6 februarie vor avea ocazia să-l mai urmărească. În timp ce s-a arătat recunoscător pentru mesajele de susținere, cât și pentru ofertele de job primite deja.

Ce salarii aveau colegii lui Cătălin Măruță

În spatele emisiunii „La Măruță” s-a aflat, ani de zile, o adevărată armată de profesioniști: redactori, producători, reporteri, tehnicieni și personal logistic, toți implicați în fiecare detaliu al show-ului. Potrivit unor surse, salariile redactorilor și reporterilor se ridicau la 7.000–8.000 de lei.

Pe de altă parte, salariul pe care îl încasa Cătălin Măruță era unul extrem de generos: 12.000 de euro pe lună. Însă asta nu era singura lui sursă de venit. Prezentatorul are numeroase afaceri împreună cu Andra care îi generează profit constant. Și, pe lângă asta, familia Măruță a știut să-și vândă scump imaginea, iar din contracte de publicitate au încasat sute de mii de euro.

×