Cu ce va fi înlocuită emisiunea lui Cătălin Măruță, de la Pro TV. Ce va fi difuzat în intervalul orar 15-17, începând cu 7 februarie 2026

De: Anca Chihaie 14/01/2026 | 11:07
Cătălin Măruță, foto: social media

Pro TV renunță la „La Măruță” după aproape două decenii. Ce urmează pe tronsonul de după-amiază și ce se întâmplă cu Cătălin Măruță!

Grila de programe a postului Pro TV va suferi una dintre cele mai importante modificări din ultimii ani, odată cu scoaterea din difuzare a emisiunii „La Măruță”. Formatul care a dominat intervalul orar 15.00–17.00 timp de aproape două decenii va avea ultima ediție pe 6 februarie, marcând astfel finalul unei epoci pentru televiziunea de divertisment din România.

Cu ce va fi înlocuită emisiunea lui Cătălin Măruță

Decizia vine într-un context mai larg de repoziționare strategică a postului, într-o perioadă în care consumul media se schimbă rapid, iar televiziunile generaliste sunt nevoite să își adapteze conținutul atât pentru publicul tradițional, cât și pentru cel din mediul digital. Deși „La Măruță” a fost ani la rând una dintre cele mai vizibile producții ale stației, rezultatele din ultima perioadă au indicat o scădere de interes, iar formatul nu a mai reușit să țină pasul cu noile așteptări ale publicului.

În culise, conducerea Pro TV ar fi analizat mai multe scenarii privind viitorul tronsonului de după-amiază, iar concluzia finală a fost că este nevoie de o schimbare radicală, nu doar de o ajustare de format. În paralel, în echipa emisiunii au apărut semne clare de instabilitate, inclusiv plecarea unor membri-cheie ai redacției, aspect care a accelerat inevitabilul.

În ceea ce privește viitorul intervalului orar 15.00–17.00, Pro TV a decis să renunțe complet la ideea unui talk-show sau a unei emisiuni de divertisment live. În locul acestora, grila va fi ocupată de producții de tip serial, atent selecționate pentru a atrage în special publicul feminin. Strategia marchează o schimbare clară de direcție, postului orientându-se către conținut ficțional, cu potențial de fidelizare zilnică și stabilitate în audiență.

„Vom oferi o selecţie diversă de seriale orientate către publicul feminin. Ne aflăm în faza de explorare. Ne-am unit eforturile pentru a găsi cea mai bună formulă care să răspundă contextului actual al pieţei media şi vom face un anunţ oficial după ce discuţiile vor ajunge la o concluzie”, au precizat oficialii Pro TV pentru Paginademedia.ro

CITEȘTE ȘI: Ce studii are Cătălin Măruță, de fapt. Ireal cum și-a câștigat primii bani: ”Trebuia să plătesc căminul de nefamiliști unde stăteam”

NU RATA: Vedetele din România reacționează la imaginile generate cu AI! Cătălin Măruță: „Trebuie să plătești pentru asta”

