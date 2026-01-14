Ce obsesii are Cătălin Măruță, de fapt. O fostă angajată l-a dat de gol, după ce PRO TV i-a scos emisiunea din grilă

După mai bine de 18 ani de difuzare, emisiunea La Măruță ajunge la final. Șefii de la Pro TV au decis să o scoată din grilă, iar anunțul a făcut vâlvă. Echipa emisiunii se va dizolva din data de 6 februarie 2026. O fostă angajată a vorbit despre ce a însemnat pentru ea să lucreze alături de Cătălin Măruță, dar l-a și dat de gol și a spus ce obsesii are prezentatorul.

După aproape două decenii în care a fost unul dintre cei mai vizibili prezentatori de divertisment din România, Cătălin Măruță se pregătește să încheie un capitol important al carierei sale. Emisiunea care îi poartă numele urmează să fie scoasă din grilă în data de 6 februarie 2026, marcând sfârșitul unei perioade lungi de notorietate în televiziune.

Ce obsesii are Cătălin Măruță, de fapt

Printre cei care au lucrat de-a lungul anilor alături de Cătălin Măruță se numără și Iness. Creatoarea de conținut a fost aproape de prezentator în ultimii cinci ani, cât a făcut parte din echipa de online, iar acum la final de capitol a transmis un mesaj emoționant pentru Cătălin Măruță.

Aceasta a vorbit despre ce a însemnat să lucreze cu el, iar printre rânduri, i-a dat în vileag și două obsesii. Ei bine, se pare că soțul Andrei este obsedat de curățenie. Însă, cel mai mare „viciu” al lui Cătălin Măruță este telefonul, după cum spune Iness.

„Postarea asta este pentru un prieten. Un om tare mișto, caterincos, sufletist, obsedat de curățenie, vorbareț, foarte vorbareț, si săritor. Și răbdător!!! Nu am cunoscut om mai răbdător… aproape că e enervant cat de răbdător e! Un om muncitor, când alții dorm el lucrează. Defectul lui: telefonul. Daca nu ați ghicit de cine vorbesc, am pus câteva poze… Lăsând gluma la o parte, 5 ani din cei 18 cât a stat la emisiune am fost alături în echipa noastră de online, în vacanțe, în proiecte mari, în pădure, în Dubai și țări străine, și am cunoscut omul, nu doar prezentatorul. Sper, și știu că vei vedea din această schimbare un nou început. Știu că va fi schimbarea care îți schimbă perspectiva, și deși se termină un capitol extrem de important din viața ta, ea va lua o întorsătură imensă, iar tu ești la cârmă, poți să faci orice vrei tu. Inclusiv să nu mai stai pe telefon… eu zic că sună bine! Îți doresc cum știi deja bine, multe vacanțe!!!! La cât mai multe proiecte împreună”, a scris Iness, în mediul online.

