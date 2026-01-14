Acasă » Știri » Ce obsesii are Cătălin Măruță, de fapt. O fostă angajată l-a dat de gol, după ce PRO TV i-a scos emisiunea din grilă

Ce obsesii are Cătălin Măruță, de fapt. O fostă angajată l-a dat de gol, după ce PRO TV i-a scos emisiunea din grilă

De: Alina Drăgan 14/01/2026 | 23:43
Ce obsesii are Cătălin Măruță, de fapt. O fostă angajată l-a dat de gol, după ce PRO TV i-a scos emisiunea din grilă
Ce obsesii are Cătălin Măruță, de fapt
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

După mai bine de 18 ani de difuzare, emisiunea La Măruță ajunge la final. Șefii de la Pro TV au decis să o scoată din grilă, iar anunțul a făcut vâlvă. Echipa emisiunii se va dizolva din data de 6 februarie 2026. O fostă angajată a vorbit despre ce a însemnat pentru ea să lucreze alături de Cătălin Măruță, dar l-a și dat de gol și a spus ce obsesii are prezentatorul.

După aproape două decenii în care a fost unul dintre cei mai vizibili prezentatori de divertisment din România, Cătălin Măruță se pregătește să încheie un capitol important al carierei sale. Emisiunea care îi poartă numele urmează să fie scoasă din grilă în data de 6 februarie 2026, marcând sfârșitul unei perioade lungi de notorietate în televiziune.

Ce obsesii are Cătălin Măruță, de fapt

Printre cei care au lucrat de-a lungul anilor alături de Cătălin Măruță se numără și Iness. Creatoarea de conținut a fost aproape de prezentator în ultimii cinci ani, cât a făcut parte din echipa de online, iar acum la final de capitol a transmis un mesaj emoționant pentru Cătălin Măruță.

Aceasta a vorbit despre ce a însemnat să lucreze cu el, iar printre rânduri, i-a dat în vileag și două obsesii. Ei bine, se pare că soțul Andrei este obsedat de curățenie. Însă, cel mai mare „viciu” al lui Cătălin Măruță este telefonul, după cum spune Iness.

„Postarea asta este pentru un prieten. Un om tare mișto, caterincos, sufletist, obsedat de curățenie, vorbareț, foarte vorbareț, si săritor. Și răbdător!!! Nu am cunoscut om mai răbdător… aproape că e enervant cat de răbdător e!

Un om muncitor, când alții dorm el lucrează. Defectul lui: telefonul. Daca nu ați ghicit de cine vorbesc, am pus câteva poze… Lăsând gluma la o parte, 5 ani din cei 18 cât a stat la emisiune am fost alături în echipa noastră de online, în vacanțe, în proiecte mari, în pădure, în Dubai și țări străine, și am cunoscut omul, nu doar prezentatorul.

Sper, și știu că vei vedea din această schimbare un nou început. Știu că va fi schimbarea care îți schimbă perspectiva, și deși se termină un capitol extrem de important din viața ta, ea va lua o întorsătură imensă, iar tu ești la cârmă, poți să faci orice vrei tu. Inclusiv să nu mai stai pe telefon… eu zic că sună bine! Îți doresc cum știi deja bine, multe vacanțe!!!! La cât mai multe proiecte împreună”, a scris Iness, în mediul online.

Surpriză! Cine au fost primele invitate ale lui Cătălin Măruță la emisiunea lui. Nu te așteptai la ele!

Jale mare în culisele Pro TV! Banii le-au adus sfârșitul. Cum au fost anunțați angajații că ”La Măruță” dispare

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Acum 12 ani, România schimba regulile jocului. Noul Cod Penal care a „ușurat” pușcăriile și a mutat infractorii acasă
Știri
Acum 12 ani, România schimba regulile jocului. Noul Cod Penal care a „ușurat” pușcăriile și a mutat infractorii…
Sofia Vicoveanca, prima imagine de pe patul de spital. Cum arată la 3 zile de la infarct
Știri
Sofia Vicoveanca, prima imagine de pe patul de spital. Cum arată la 3 zile de la infarct
Secretul longevității nu e la sală. Unde au găsit medicii răspunsul
Mediafax
Secretul longevității nu e la sală. Unde au găsit medicii răspunsul
Premierul Bolojan s-a lăudat că taie banii partidelor, dar ele au încasat în ianuarie 2,8 milioane de euro, bani publici
Gandul.ro
Premierul Bolojan s-a lăudat că taie banii partidelor, dar ele au încasat în...
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie...
Tensiuni majore în Orient: Trump ar putea lovi Iranul în 24 de ore. Netanyahu pleacă din Israel, SUA evacuează o bază
Adevarul
Tensiuni majore în Orient: Trump ar putea lovi Iranul în 24 de ore....
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga regiune în haos. „Iranul nu este Siria”
Digi24
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga...
Te simți copleșit? Cinci trucuri simple recomandate de specialiști care țin negativitatea la distanță și readuc starea de bine
Mediafax
Te simți copleșit? Cinci trucuri simple recomandate de specialiști care țin negativitatea la...
Parteneri
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
Click.ro
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe...
Statul îți va vedea casa din satelit. Cum vrea Guvernul să depisteze construcțiile ilegale și să dubleze impozitele
Digi 24
Statul îți va vedea casa din satelit. Cum vrea Guvernul să depisteze construcțiile ilegale și...
„Diavol întruchipat” și „Antihristul din Constantinopol”. Spionii lui Putin au început războiul cu patriarhul ecumenic
Digi24
„Diavol întruchipat” și „Antihristul din Constantinopol”. Spionii lui Putin au început războiul cu patriarhul ecumenic
Arma nouă care „curăță” cerul Ucrainei: A doborât deja 20 de drone
Promotor.ro
Arma nouă care „curăță” cerul Ucrainei: A doborât deja 20 de drone
BANCUL ZILEI. – Bulă, să mănânci și varza, nu numai carnea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, să mănânci și varza, nu numai carnea!
Oferte fitness la Lidl de joi: Cântar smart și tensiometru Bluetooth
go4it.ro
Oferte fitness la Lidl de joi: Cântar smart și tensiometru Bluetooth
Fenomen nemaivăzut până acum în Cosmos! Ce au observat astronomii?
Descopera.ro
Fenomen nemaivăzut până acum în Cosmos! Ce au observat astronomii?
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Go4Games
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Premierul Bolojan s-a lăudat că taie banii partidelor, dar ele au încasat în ianuarie 2,8 milioane de euro, bani publici
Gandul.ro
Premierul Bolojan s-a lăudat că taie banii partidelor, dar ele au încasat în ianuarie 2,8...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Surpriză neplăcută în cutia cu lapte de migdale de la supermarket: „Nu pot să cred că am băut ...
Surpriză neplăcută în cutia cu lapte de migdale de la supermarket: „Nu pot să cred că am băut asta”
Acum 12 ani, România schimba regulile jocului. Noul Cod Penal care a „ușurat” pușcăriile și ...
Acum 12 ani, România schimba regulile jocului. Noul Cod Penal care a „ușurat” pușcăriile și a mutat infractorii acasă
Horoscop 15 ianuarie 2026. Zodia care primește o oportunitate de neratat
Horoscop 15 ianuarie 2026. Zodia care primește o oportunitate de neratat
Mirela Vaida, mărturisiri fără filtru despre viața dincolo de televiziune: „Sunt o mamă isterică”
Mirela Vaida, mărturisiri fără filtru despre viața dincolo de televiziune: „Sunt o mamă isterică”
Sofia Vicoveanca, prima imagine de pe patul de spital. Cum arată la 3 zile de la infarct
Sofia Vicoveanca, prima imagine de pe patul de spital. Cum arată la 3 zile de la infarct
Război total declanșat de Netflix împotriva pirateriei online. Site-uri populare, în pericol de dispariție
Război total declanșat de Netflix împotriva pirateriei online. Site-uri populare, în pericol de dispariție
Vezi toate știrile
×