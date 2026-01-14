Cătălin Măruță încerca să își salveze emisiunea, Pro TV testa deja următorul nume. Culisele planului secret, înainte de finalul „La Măruță”

Sfârșitul emisiunii „La Măruță”, după 18 ani, a zguduit trustul PRO TV și a lăsat echipa prezentatorului complet bulversată. Surse din interior ne-au dezvăluit că, în ultimele săptămâni, Cătălin Măruță a invitat-o pe Gabriela Cristea în platou – și nu a fost deloc întâmplător, spun sursele CANCAN.RO. Fiecare apariție a fost gândită ca o adevărată „încălzire” pentru posibila succesoare. Iar șefii PRO TV au monitorizat cu atenție audiențele pe tronsonul în care ea apărea, pentru a vedea dacă are aceeași priză la public.
Cu siguranță multă lumea a rămas uimită când a văzut-o pe Gabriela Cristea în emisiunea lui Cătălin Măruță, în rol de ”colaboratoare”. După ce aceasta și-a dat demisia de la Antena Stars în urmă cu fix un an.
Aparițiile ei din ultimele luni au devenit constante, însă, în realitate, spun sursele noastre, motivul avea legătură cu acest final de drum anunțat pentru Cătălin Măruță și echipa sa.
Deși Măruță a susținut că încheierea emisiunii este o decizie personală, luată „cu inima”, prezența Gabrielei în platou în ultimele ediții a fost mai degrabă ca o ”predare a ștafetei”. Surse din interior ne-au declarat că testele de audiență pe tronsonul orar în care ea apărea au servit drept indicator pentru conducerea Pro TV. Care voia să afle dacă prezența ei mai generează aceleași audiențe-record pe care le bifase la postul concurent.
Astfel, în timp ce Măruță își încheie o eră de aproape două decenii, Gabriela Cristea ar putea reveni în televiziune cu un format cunoscut, care a consacrat-o.
Gabriela Cristea a fost printre primii care i-au lăsat mesaj lui Cătălin Măruță după ce prezentatorul a făcut anunțul oficial printr-o postare pe Facebook.
Rezultatele din ultima perioadă i-ar fi făcut pe șefii Pro TV să ia această decizie, după ce inclusiv echipa de producție părea deja în derivă: două reporterițe și-au anunțat plecarea înainte de anunțul oficial. Inevitabilul s-a produs, iar în 2026, telespectatorii vor spune adio emisiunii „La Măruță”.
Modul în care s-a luat decizia scoaterii formatului de pe post este la fel de spectaculos. Surse CANCAN.RO dezvăluie că, în timp ce Cătălin Măruță era chemat la o discuție cu Aleksandras Cesnavicius, marele „boss” de la Pro TV, echipa de conducere pusese deja totul în mișcare în culise.
Unul dintre producători a convocat membrii echipei și le-a spus că trebuie să își caute alte proiecte. Prezentatorul nu avea habar ce avea să urmeze, iar vestea a căzut ca un trăsnet asupra întregii echipe.
