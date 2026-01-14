Cătălin Măruță încerca să își salveze emisiunea, Pro TV testa deja următorul nume. Culisele planului secret, înainte de finalul „La Măruță”

Sfârșitul emisiunii „La Măruță”, după 18 ani, a zguduit trustul PRO TV și a lăsat echipa prezentatorului complet bulversată. Surse din interior ne-au dezvăluit că, în ultimele săptămâni, Cătălin Măruță a invitat-o pe Gabriela Cristea în platou – și nu a fost deloc întâmplător, spun sursele CANCAN.RO. Fiecare apariție a fost gândită ca o adevărată „încălzire” pentru posibila succesoare. Iar șefii PRO TV au monitorizat cu atenție audiențele pe tronsonul în care ea apărea, pentru a vedea dacă are aceeași priză la public.

Cu siguranță multă lumea a rămas uimită când a văzut-o pe Gabriela Cristea în emisiunea lui Cătălin Măruță, în rol de ”colaboratoare”. După ce aceasta și-a dat demisia de la Antena Stars în urmă cu fix un an.

Aparițiile ei din ultimele luni au devenit constante, însă, în realitate, spun sursele noastre, motivul avea legătură cu acest final de drum anunțat pentru Cătălin Măruță și echipa sa.

Deși Măruță a susținut că încheierea emisiunii este o decizie personală, luată „cu inima”, prezența Gabrielei în platou în ultimele ediții a fost mai degrabă ca o ”predare a ștafetei”. Surse din interior ne-au declarat că testele de audiență pe tronsonul orar în care ea apărea au servit drept indicator pentru conducerea Pro TV. Care voia să afle dacă prezența ei mai generează aceleași audiențe-record pe care le bifase la postul concurent.

Astfel, în timp ce Măruță își încheie o eră de aproape două decenii, Gabriela Cristea ar putea reveni în televiziune cu un format cunoscut, care a consacrat-o.

Gabriela Cristea a fost printre primii care i-au lăsat mesaj lui Cătălin Măruță după ce prezentatorul a făcut anunțul oficial printr-o postare pe Facebook.

”Cătălin, eu te înțeleg perfect și știu exact cum ai ajuns la această decizie. În urmă cu un an am făcut un pas similar și nu am regretat, am mai vorbit noi despre asta. Noi facem parte din generația care a muncit pe branci pentru toate realizările și ne-am câștigat doar prin muncă fiecare bucățică din brand-ul personal. Îți doresc să reușești să te relaxezi și să petreci cat mai multe momente minunate alături de familia ta frumoasă. Tot ce pot să-ți spun din propria experiență este ca nu ai să muncești mai puțin ca până acum, doar o să poți să te organizezi mai bine pentru prioritățile tale. Succes îți doresc!

PS: mi-ar face mare plăcere să mai vin inca odată ca invitat la tine in emisiunea, înainte de final ”. ”.

Motivul oficial pentru care Măruță a fost obligat să plece