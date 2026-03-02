Prognoza meteo azi, 2 martie 2026.Vreme schimbătoare în România mâine: temperaturi de primăvară în sud și răcoare în nord

Prognoza meteo azi, 2 martie 2026. Ziua azi aduce o vreme tipică începutului de primăvară: temperaturi moderate în sud și sud-vest, dar mai răcoroase în nord și în zonele montane. Norii vor domina cerul în multe regiuni, iar ploile slabe pot apărea izolat, mai ales în vest și la munte. Per ansamblu, vremea rămâne schimbătoare, însă temperaturile indică faptul că primăvara începe treptat să își facă simțită prezența în majoritatea regiunilor țării.

Vremea în România mâine

Vremea în România va fi în general schimbătoare, dar cu temperaturi apropiate de cele normale pentru începutul primăverii. Cerul va avea înnorări temporare în multe regiuni, iar pe arii restrânse pot apărea ploi slabe sau burniță, mai ales în vest și la munte. În sudul țării temperaturile vor fi ceva mai blânde, în timp ce în zonele nordice și în centrul țării diminețile vor rămâne răcoroase. Maximele se vor situa, în general, între 6 și 14 grade, iar minimele între -1 și 6 grade.

Vremea pe regiuni

Nord și vest

În regiunile din nordul și vestul țării, cerul va fi mai mult noros, iar în unele zone pot apărea ploi slabe sau burniță. Temperaturile maxime vor ajunge la 7–10°C, iar dimineața minimele vor coborî spre 1–3°C. Vântul va sufla slab până la moderat, iar pe alocuri se poate forma ceață în primele ore ale zilei.

Sud și sud-est

În sud și sud-est, vremea va fi ceva mai blândă. Cerul va fi variabil, cu intervale însorite în prima parte a zilei. Temperaturile maxime vor ajunge la 11–13°C, iar minimele nopții vor fi cuprinse între 3 și 5°C.

Oltenia și sud-vest

În Oltenia și în sud-vestul țării, vremea va fi relativ plăcută. Norii vor apărea temporar, dar fără fenomene semnificative. Temperaturile maxime vor atinge 12–14°C, iar minimele vor coborî spre 4°C.

Est și nord-est

În Moldova și în nord-estul țării, vremea va fi ceva mai rece decât în restul regiunilor. Cerul va avea înnorări mai persistente și pot apărea ploi slabe sau burniță. Temperaturile maxime vor fi de 6–9°C, iar dimineața vor coborî până la 0–2°C.

Centrul țării și zona Carpaților

În Transilvania și în zonele montane, vremea va fi mai răcoroasă. Dimineața se poate semnala ceață, iar la munte sunt posibile precipitații slabe mixte. Temperaturile maxime vor ajunge la 6–8°C, iar minimele vor coborî spre -1°C.

Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea, vremea va fi moderată, cu influența Mării Negre care temperează variațiile de temperatură. Cerul va fi variabil, iar temperaturile maxime vor ajunge la 10–12°C, în timp ce minimele vor fi în jur de 5–6°C. Vântul va sufla moderat pe litoral.

Vremea în Capitală

În București, ziua aduce o vreme relativ plăcută. Cerul va fi variabil, cu intervale de nori, dar și cu momente însorite în cursul după-amiezii. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 13°C, iar minima nopții va coborî spre 3°C. Vântul va sufla slab până la moderat, iar dimineața sunt posibile condiții de ceață în unele cartiere ale orașului.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca

La Cluj-Napoca, ziua va începe cu nori și temperaturi scăzute, în jur de 2°C dimineața. Pe parcursul zilei, cerul va rămâne mai mult noros, iar temperatura maximă va ajunge la aproximativ 7°C. Spre seară, vremea se va răci din nou, iar vântul va sufla slab.

Timișoara

În Timișoara, dimineața va fi răcoroasă, cu 2°C, dar temperaturile vor urca treptat până la 9°C în timpul după-amiezii. Cerul va avea înnorări temporare, însă pot apărea și perioade cu soare. Vântul va fi slab.

Iași

La Iași, vremea va fi mai rece. Dimineața se vor înregistra aproximativ 2°C, iar temperatura maximă va ajunge la 8°C. Cerul va fi mai mult noros și sunt posibile episoade de burniță sau ploi slabe.

Craiova

În Craiova, ziua va fi relativ plăcută pentru început de martie. Temperaturile vor porni de la 3°C dimineața și vor urca până la 12°C după-amiază. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab.

Constanța

La Constanța, influența Mării Negre va menține temperaturile mai ridicate pe timpul nopții. Dimineața vor fi 6°C, iar maxima zilei va ajunge la 12°C. Cerul va avea înnorări temporare, iar vântul va sufla moderat pe litoral.

Brașov

În Brașov, vremea va fi mai rece decât în sudul țării. Dimineața temperaturile vor coborî spre 1°C, iar maxima zilei va ajunge la aproximativ 6°C. Cerul va fi variabil, cu nori mai mulți în prima parte a zilei.

