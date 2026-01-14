Surpriză! Cine au fost primele invitate ale lui Cătălin Măruță la emisiunea lui. Nu te așteptai la ele!

După mai bine de 18 ani de difuzare, emisiunea La Măruță ajunge la final. Șefii de la Pro TV au decis să o scoată din grilă, iar anunțul a făcut vâlvă. Emisiunea lui Cătălin Măruță a început în anul 2007, iar prima ediție a fost difuzată în data de 22 octombrie. Puțini își mai amintesc cine au fost primele invitate în cadrul show-ului. Cu ele și-a început Măruță povestea la Pro TV.

După aproape două decenii în care a fost unul dintre cei mai vizibili prezentatori de divertisment din România, Cătălin Măruță se pregătește să încheie un capitol important al carierei sale. Emisiunea care îi poartă numele urmează să fie scoasă din grilă în data de 6 februarie 2026, marcând sfârșitul unei perioade lungi de notorietate în televiziune.

Cine au fost primele invitate ale lui Cătălin Măruță

Mulți au fost luați prin surprindere atunci când au aflat că emisiunea lui Cătălin Măruță va dispărea de pe micile ecrane. După 18 ani de difuzare, povestea va ajunge la final în data de 6 februarie, atunci când se va difuza ultima ediție.

Acum toată lumea vorbește despre final, însă puțin sunt cei care își mai aduc aminte începuturile emisiunii La Măruță. Show-ul a debutat pe micile ecrane în data de 22 octombrie 2007. Iar primele invitate din cadrul emisiunii au fost fetele de la Cheeky Girls.

„Au fost 18 ani ca un carusel, cu suișuri, cu coborâșuri, cu lucruri bune, cu lucruri mai puțin bune, cu momente în care telespectatorii ne aplaudau, cu altele în care telespectatorii erau supărați pe noi. Ca-n viață, dar ne bucurăm că datorită lor am rezistat 18 ani. Îmi aduc aminte prima emisie…Cât timp a trecut! Îmi amintesc emoțiile, audiența după prima ediție. Îmi aduc aminte că primele invitate au fost fetele de la Cheeky Girls. A fost foarte frumos”, declara Cătălin Măruță, în urmă cu două luni, la aniversarea de 18 ani a emisiunii, potrivit viva.ro.

Premieră la Pro TV! Show matrimonial în locul lăsat liber de “La Măruță”! Au “furat” rețeta de la Antena 1 și Kanal D

Radu Ciucă, mesaj public pentru Cătălin Măruță după ce au fost înlăturați de la Pro TV: ”M-ai lăsat să fiu eu!”

Foto: Social media