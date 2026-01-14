Premieră la Pro TV! Show matrimonial în locul lăsat liber de “La Măruță”! Au “furat” rețeta de la Antena 1 și Kanal D

La începutul anului trecut, CANCAN.RO vă dezvăluia detalii din culisele emisiunii La Măruță. Situația nu stătea deloc bine pentru show-ul de la Pro TV care făcea cifre din ce în ce mai mici. Ceea ce le-a atras atenția producătorilor era faptul că emisiunea Simonei Gherghe, „Mireasă”, bătea clar emisiunea lui Cătălin Măruță. Lucurile nu s-au schimbat între timp, dimpotrivă. Se pare că acum șefii postului din Pache Protopopescu au apelat la o nouă strategie. Iată cu ce va fi înlocuită emisiunea lui Măruță. Avem detalii și informații exclusive!

În urmă cu un an emisiunea Mireasa, prezentată de Simona Gherghe, a bătut fără echivoc emisiunea „La Măruță”. După ce audiența a scăzut veriginos, vă anunțam încă de anul trecut că scaunul lui Cătălin Măruță se clatina serios. Se pare că nu era decât o chestiune de timp până când prezentatorul și emisiunea la cârma căreia era să fie scoși de pe post.

Cu emisiune va fi în locul show-ului „La Măruță”! Șefii de la Pro TV au apelat la o rețetă sigură

După ce au dat greș în ultima perioadă cu un format care a mers peste un deceniu și jumătate, acum șefii de la Pro TV suflă și-n iaurt. Decizia lor este foarte calculată, așa că nu vor să mai riște lansarea unor emisiuni complet noi. Preferă să meargă la sigur cu un format internațional, testat pe piețe, care deja funcționează și care a demonstrat că poate face audiență.

Sursele CANCAN.RO au aflat că boșii de la Pro pregătesc un show de dating, un tip de emisiune care, de-a lungul timpului, a demonstrat că prinde foarte bine la public. Șefii postului din Pache Protopopescu au analizat atent cifrele și trendurile și au ajuns la concluzia că acesta este genul de format care poate readuce Pro TV în topul audiențelor pe acel interval orar.

Strategia pare sigură, dar misiunea nu este însă deloc ușoară, căci au concurență seriosă. Pro TV va avea de înfruntat doi adversari redutabili: pe de o parte, Kanal D, cu Casa iubirii, un show de dating deja consacrat, cu un public fidel, iar pe de altă parte, Antena 1, cu Mireasă, emisiunea care a dat mari bătăi de cap Pro TV-ului și care, în acest an, a venit cu schimbări importante de format și strategie care par să funcționeze.

Cine va fi noul prezentator al emisiunii

Întrebarea care rămâne acum este: Cine va prezenta noul format tv?! Potrivit surselor noastre, boșii de la Pro Tv au schimbat strategia și la acest capitol și sunt deja în discuții cu un prezentator pentru moderarea acestui format. Deocamdată, numele este ținut la mare secret. Rămâneți pe CANCAN.RO pentru a afla mai multe detalii în exclusivitate!

