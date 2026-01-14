Acasă » Știri » Cătălin Măruță a „comis-o” și în ultimul ceas! Emisiunea de adio de la Pro TV, „furată” de Mireasa de la Antena 1

De: Andreea Stăncescu 14/01/2026 | 11:08
După ce s-a anunțat că emisiunea lui Cătălin Măruță va dispărea din grila Pro TV începând cu luna februarie, după 18 ani, prezentatorul a revenit ieri în fața telespectatorilor pentru ultimele ediții. Cifrele de audiență au arătat că programul continuă să fie depășit de Antena 1, fiind într-o „luptă” cu show-ul Mireasa. 

Emisiunea lui Cătălin Măruță, care a avut ieri prima apariție după ce s-a anunțat că, din februarie, nu va mai fi difuzată, a fost din nou depășită la audiență de Mireasa, difuzată pe Antena 1. Cirele nu sunt deloc pe placul producătorilor, astfel că de luna viitoare își va face prezența un nou format care să corespundă noilor standarde ale telespectatorilor.

Antena 1 a „furat” telespectatorii

În grupul de vârstă 21-54 ani, în orașe, Antena 1 a înregistrat 1,6 puncte de rating și 12,6% share, în timp ce Pro TV a avut tot 1,6 puncte de rating, dar un share de 12%. Aceasta înseamnă că emisiunea Mireasa a fost urmărită mai mult de public, păstrându-și ușor avantajul față de programul lui Cătălin Măruță.

La nivel național, Pro TV a avut un rating de 2,4 și un share de 16,2%, iar Antena 1 a înregistrat 2,2 rating și 14,6% share. Chiar dacă Pro TV a avut ușor rating mai mare, Mireasa a continuat să fie mai urmărită.

În totalul urban, Antena 1 a înregistrat 2,3 rating și 10,9% share, iar Pro TV a avut 2,0 rating și 9,6% share. Antena 1 stă mai bine în orașe în general, dar diferența nu e foarte mare.

La nivel național, Antena 1 a avut 2,9 rating și 12,5% share, iar Pro TV 2,7 rating și 11,7% share. Astfel, Mireasa continuă să fie mai urmărită pe segmentul-cheie 21-54 ani.

Aceasta nu este însă prima dată când programul lui Măruță înregistrează cifre mai mici decât reality-show-ul de pe Antena 1, ceea ce a contribuit la decizia de a scoate emisiunea din grilă și de a o înlocui cu un nou proiect care să corespundă noilor standarde cerute de public.

