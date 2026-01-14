Cele mai dureroase emisiuni ale lui Cătălin Măruță! A prezentat cu zâmbetul pe buze, dar cu sufletul sfâșiat: „Nu a fost deloc ușor”

Vestea că emisiunea La Măruță dispare din grila de programe de la Pro TV a luat prin surprindere pe toată lumea. După aproape două decenii de difuzare, show-ul se va încheia oficial în data de 6 februarie 2026. Pe parcursul celor 18 ani, Cătălin Măruță s-a aflat zilnic în fața telespectatorilor, iar unele ediții nu au fost deloc ușoare pentru el. Care au fost cele mai dureroase emisiuni? A prezentat cu zâmbetul pe buze, dar cu sufletul sfâșiat.

După aproape două decenii în care a fost unul dintre cei mai vizibili prezentatori de divertisment din România, Cătălin Măruță se pregătește să încheie un capitol important al carierei sale. Emisiunea care îi poartă numele urmează să fie scoasă din grilă în data de 6 februarie 2026, marcând sfârșitul unei perioade lungi de notorietate în televiziune.

Cele mai dureroase emisiuni ale lui Cătălin Măruță

În urmă cu două luni, atunci când emisiune La Măruță a împlinit 18 ani de difuzare, prezentatorul făcea câteva declarații emoționante. La acel moment vorbea despre episoadele grele prin care a trecut de-a lungul emisiilor, precizând că realizarea unei emisiuni live nu a atât de ușoară pe cum ar crede unii.

De asemenea, Cătălin Măruță a vorbit și despre cea mai dureroasă emisiune pe care a trebuit să o facă. A avut loc atunci când bunicii lui au murit. Imediat după înmormântare a trebuit să intre în direct și să mimeze o stare bună, așa cum își doreau oamenii să vadă la televizor.

Momentul a fost unul extrem de greu pentru Cătălin Măruță, dar acesta s-a putut baza pe sprijinul echipei, care a ajuns să fie a doua lui familie.

„Au fost momente grele atunci când oameni apropiați mie au plecat din lumea asta…Când mi-am pierdut bunicul și bunica a trebuit să merg a doua zi la emisiune. Și am venit de la Târgu Jiu. Nu a fost deloc ușor, dar faptul că am avut aici o familie care m-a susținut -și aici mă refer la echipă- a contat foarte mult. Ei m-au ajutat să trec peste toate momentele astea. Au fost clipe mai puțin plăcute și în emisiune, când au fost subiecte sensibile, care s-au întors oarecum împotriva noastră pentru că oamenii n-ar fi vrut să le vadă la noi. Dar, știți, noi în fiecare zi primim niște audiențe și vedem la ce se uită, de fapt, oamenii. Și atunci am încercat să ne adaptăm, să facem parte din lumea asta un pic mai controversată pentru telespectatori. Au fost niște momente de luptă cu noi înșine”, declara Cătălin Măruță, le vremea respectivă, potrivit viva.ro.

Foto: Social media