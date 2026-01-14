Acasă » Știri » Cele mai dureroase emisiuni ale lui Cătălin Măruță! A prezentat cu zâmbetul pe buze, dar cu sufletul sfâșiat: „Nu a fost deloc ușor”

Cele mai dureroase emisiuni ale lui Cătălin Măruță! A prezentat cu zâmbetul pe buze, dar cu sufletul sfâșiat: „Nu a fost deloc ușor”

De: Alina Drăgan 14/01/2026 | 21:32
Cele mai dureroase emisiuni ale lui Cătălin Măruță! A prezentat cu zâmbetul pe buze, dar cu sufletul sfâșiat: „Nu a fost deloc ușor”
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Vestea că emisiunea La Măruță dispare din grila de programe de la Pro TV a luat prin surprindere pe toată lumea. După aproape două decenii de difuzare, show-ul se va încheia oficial în data de 6 februarie 2026. Pe parcursul celor 18 ani, Cătălin Măruță s-a aflat zilnic în fața telespectatorilor, iar unele ediții nu au fost deloc ușoare pentru el. Care au fost cele mai dureroase emisiuni? A prezentat cu zâmbetul pe buze, dar cu sufletul sfâșiat.

După aproape două decenii în care a fost unul dintre cei mai vizibili prezentatori de divertisment din România, Cătălin Măruță se pregătește să încheie un capitol important al carierei sale. Emisiunea care îi poartă numele urmează să fie scoasă din grilă în data de 6 februarie 2026, marcând sfârșitul unei perioade lungi de notorietate în televiziune.

Cele mai dureroase emisiuni ale lui Cătălin Măruță

În urmă cu două luni, atunci când emisiune La Măruță a împlinit 18 ani de difuzare, prezentatorul făcea câteva declarații emoționante. La acel moment vorbea despre episoadele grele prin care a trecut de-a lungul emisiilor, precizând că realizarea unei emisiuni live nu a atât de ușoară pe cum ar crede unii.

De asemenea, Cătălin Măruță a vorbit și despre cea mai dureroasă emisiune pe care a trebuit să o facă. A avut loc atunci când bunicii lui au murit. Imediat după înmormântare a trebuit să intre în direct și să mimeze o stare bună, așa cum își doreau oamenii să vadă la televizor.

Momentul a fost unul extrem de greu pentru Cătălin Măruță, dar acesta s-a putut baza pe sprijinul echipei, care a ajuns să fie a doua lui familie.

„Au fost momente grele atunci când oameni apropiați mie au plecat din lumea asta…Când mi-am pierdut bunicul și bunica a trebuit să merg a doua zi la emisiune. Și am venit de la Târgu Jiu. Nu a fost deloc ușor, dar faptul că am avut aici o familie care m-a susținut -și aici mă refer la echipă- a contat foarte mult. Ei m-au ajutat să trec peste toate momentele astea.

Au fost clipe mai puțin plăcute și în emisiune, când au fost subiecte sensibile, care s-au întors oarecum împotriva noastră pentru că oamenii n-ar fi vrut să le vadă la noi. Dar, știți, noi în fiecare zi primim niște audiențe și vedem la ce se uită, de fapt, oamenii. Și atunci am încercat să ne adaptăm, să facem parte din lumea asta un pic mai controversată pentru telespectatori. Au fost niște momente de luptă cu noi înșine”, declara Cătălin Măruță, le vremea respectivă, potrivit viva.ro.

Cătălin Măruță încerca să își salveze emisiunea, Pro TV testa deja următorul nume. Culisele planului secret, înainte de finalul „La Măruță”

Radu Ciucă, mesaj public pentru Cătălin Măruță după ce au fost înlăturați de la Pro TV: ”M-ai lăsat să fiu eu!”

 

Foto: Social media

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Marius Tucă Show începe joi, 15 ianuarie, de la ora 19.30, live pe Gândul. Invitat: Adrian Marinescu
Știri
Marius Tucă Show începe joi, 15 ianuarie, de la ora 19.30, live pe Gândul. Invitat: Adrian Marinescu
O altă influenceriță a murit după o intervenție chirurgicală! Medicii i-au spus că este bine, dar s-a stins din viață pe patul de spital
Știri
O altă influenceriță a murit după o intervenție chirurgicală! Medicii i-au spus că este bine, dar s-a stins…
Secretul longevității nu e la sală. Unde au găsit medicii răspunsul
Mediafax
Secretul longevității nu e la sală. Unde au găsit medicii răspunsul
Premierul Bolojan s-a lăudat că taie banii partidelor, dar ele au încasat în ianuarie 2,8 milioane de euro, bani publici
Gandul.ro
Premierul Bolojan s-a lăudat că taie banii partidelor, dar ele au încasat în...
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie...
Tensiuni majore în Orient: Trump ar putea lovi Iranul în 24 de ore. Netanyahu pleacă din Israel, SUA evacuează o bază
Adevarul
Tensiuni majore în Orient: Trump ar putea lovi Iranul în 24 de ore....
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga regiune în haos. „Iranul nu este Siria”
Digi24
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga...
Te simți copleșit? Cinci trucuri simple recomandate de specialiști care țin negativitatea la distanță și readuc starea de bine
Mediafax
Te simți copleșit? Cinci trucuri simple recomandate de specialiști care țin negativitatea la...
Parteneri
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Cele 5 zodii care își schimbă destinul până pe 18 ianuarie 2026. Vor trăi evenimente importante și nu vor mai irosi timpul
Click.ro
Cele 5 zodii care își schimbă destinul până pe 18 ianuarie 2026. Vor trăi evenimente...
Statul îți va vedea casa din satelit. Cum vrea Guvernul să depisteze construcțiile ilegale și să dubleze impozitele
Digi 24
Statul îți va vedea casa din satelit. Cum vrea Guvernul să depisteze construcțiile ilegale și...
„Diavol întruchipat” și „Antihristul din Constantinopol”. Spionii lui Putin au început războiul cu patriarhul ecumenic
Digi24
„Diavol întruchipat” și „Antihristul din Constantinopol”. Spionii lui Putin au început războiul cu patriarhul ecumenic
Arma nouă care „curăță” cerul Ucrainei: A doborât deja 20 de drone
Promotor.ro
Arma nouă care „curăță” cerul Ucrainei: A doborât deja 20 de drone
BANCUL ZILEI. – Bulă, să mănânci și varza, nu numai carnea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, să mănânci și varza, nu numai carnea!
Oferte fitness la Lidl de joi: Cântar smart și tensiometru Bluetooth
go4it.ro
Oferte fitness la Lidl de joi: Cântar smart și tensiometru Bluetooth
Fenomen nemaivăzut până acum în Cosmos! Ce au observat astronomii?
Descopera.ro
Fenomen nemaivăzut până acum în Cosmos! Ce au observat astronomii?
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Go4Games
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Premierul Bolojan s-a lăudat că taie banii partidelor, dar ele au încasat în ianuarie 2,8 milioane de euro, bani publici
Gandul.ro
Premierul Bolojan s-a lăudat că taie banii partidelor, dar ele au încasat în ianuarie 2,8...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Acuzații grave la adresa celebrului Julio Iglesias. Două foste angajate îl acuză de abuz și comportament ...
Acuzații grave la adresa celebrului Julio Iglesias. Două foste angajate îl acuză de abuz și comportament neadecvat
Marius Tucă Show începe joi, 15 ianuarie, de la ora 19.30, live pe Gândul. Invitat: Adrian Marinescu
Marius Tucă Show începe joi, 15 ianuarie, de la ora 19.30, live pe Gândul. Invitat: Adrian Marinescu
O altă influenceriță a murit după o intervenție chirurgicală! Medicii i-au spus că este bine, ...
O altă influenceriță a murit după o intervenție chirurgicală! Medicii i-au spus că este bine, dar s-a stins din viață pe patul de spital
Fostul bodyguard al lui Mario Iorgulescu rupe tăcerea despre noaptea în care a vrut să își bată ...
Fostul bodyguard al lui Mario Iorgulescu rupe tăcerea despre noaptea în care a vrut să își bată tatăl: „Erau un om care căuta scandal”
Serghei Mizil rupe tăcerea: Mario Iorgulescu îl sună des din Italia! Ba mai mult, familia lui Gino ...
Serghei Mizil rupe tăcerea: Mario Iorgulescu îl sună des din Italia! Ba mai mult, familia lui Gino ar avea o vilă acolo. Detalii marca Dan Capatos Show
Doliu major în fotbalul francez! Fostul fotbalist de Champions League a murit la doar 42 de ani
Doliu major în fotbalul francez! Fostul fotbalist de Champions League a murit la doar 42 de ani
Vezi toate știrile
×