De: Anca Chihaie 13/01/2026 | 12:27
Emisiunea lui Măruță, scoasă din grilă de Inteligența Artificială?! Ce au creat recent șefii de la Pro TV

După 18 ani de prezență constantă pe micul ecran, emisiunea „La Măruță” de pe ProTV a fost anunțată că urmează să se încheie, generând surpriză și șoc în rândul publicului și al industriei media. 

Informația care a surprins întreaga audiență a fost confirmarea încetării colaborării dintre Cătălin Măruță și Pro TV. Emisiunea care i-a adus notorietate nu va mai continua, iar conducerea postului a recunoscut în mod oficial încheierea colaborării și încheierea acestei etape în cariera prezentatorului. (VEZI AICI)

Cum a influențat inteligența artificială emisiunea „La Măruță”

Producția, care reunea în spatele său o echipă de aproximativ 40 de profesioniști din diverse domenii, de la jurnaliști și cameramani, până la editori de montaj și șoferi, a fost unul dintre exemplele de succes ale televiziunii de tip cotidian din România. De-a lungul anilor, formatul s-a adaptat constant, trecând de la perioadele de senzaționalism către un conținut mai aproape de viața reală, incluzând poveștile oamenilor obișnuiți din orașe mici și mediul rural, dar și momente de caritate, succese ale tinerilor și evenimente sociale relevante.

Costurile ridicate ale unei astfel de producții reflectă efortul necesar pentru a menține standarde înalte și pentru a livra zilnic materiale de calitate, însă aceste investiții au devenit tot mai greu de justificat într-un context de schimbări tehnologice rapide.

O parte semnificativă a acestor schimbări este legată de implementarea tehnologiilor de inteligență artificială în structurile companiilor media. În cazul ProTV, un departament dedicat AI-ului a fost creat recent, urmând să gestioneze, cel puțin inițial, producția automată de materiale promoționale și alte procese repetitive care erau anterior realizate manual.

Experiența internațională arată că algoritmii nu doar optimizează anumite procese, ci influențează direct modul în care consumatorii accesează informația și divertismentul. În media digitală, algoritmii „curatoriază” conținutul, prioritizând ceea ce consideră că va atrage atenția publicului și marginalizând adesea subiectele mai complexe sau mai lungi. Această tendință poate duce la reducerea rolului profesioniștilor experimentați și bine pregătiți, în favoarea unor soluții mai rapide, mai ieftine și mai automate.

Impactul asupra echipelor tradiționale de televiziune este semnificativ. Profesioniști cu experiență în producție, jurnalism, regie sau editare devin vulnerabili în fața automatizării, deoarece companiile caută eficiență și costuri reduse, iar inteligența artificială poate prelua o parte din sarcinile repetitive sau de promovare a conținutului.

Cum l-au „executat” șefii de la Pro TV pe Cătălin Măruță. Manevra din spatele concedierii

Ce face Florin Prunea noaptea la Desafio, când ceilalți dorm? Colegi sunt disperați: ”M-ai rupt”

