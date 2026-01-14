Radu Ciucă, mesaj public pentru Cătălin Măruță după ce au fost înlăturați de la Pro TV: ”M-ai lăsat să fiu eu!”

Radu Ciucă a ținut să îi mulțumească lui Cătălin Măruță pentru cei 18 ani petrecuți împreună la PRO TV. El a mărturisit că totul a început cu un job, dar s-a transformat într-o prietenie pe viață.

Radu Ciucă a mărturisit că Măruță i-a dat libertatea de a fi cine își dorea, atât în fața camerelor, cât și în spatele lor, iar pentru asta îi e recunoscător. Chiar dacă povestea lor de pe ecrane se oprește aici, ea o să continue dincolo de platouri.

„18 ani. Atât a durat o poveste care a început ca un job și s-a transformat într-o prietenie pe viață. Îți mulțumesc, Cătălin, pentru fiecare glumă, fiecare nerv, fiecare râs, fiecare moment care m-a scos din zona de confort. Pentru că m-ai lăsat să fiu eu. În fața camerelor. Și mai ales în spatele lor. Emisiunea se oprește, dar povestea noastră continuă. La microfon, pe canapea, la o cafea sau într-un podcast”, a spus Radu Ciucă pe o rețea de socializare.

View this post on Instagram A post shared by Radu Ciuca (@raduciuca)

Cătălin Măruță, despre despărțirea de PRO TV

Cătălin Măruță s-a declarat recunoscător pentru fiecare gând primit. Deși această despărțire este una dureroasă pentru el, prezentatorul a ținut să trimită o vorbă către cei de acasă sau către echipa care i-a fost aproape în acești ani.

„Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați dat mesaje de susținere și mi-ați transmis gânduri bune… E o alegere făcută cu inima, la timpul ei. Vă mulțumesc și celor care astăzi mi-ați făcut oferte de job vă sunt recunoscător și mă simt, evident, bine să văd și să simt dragostea voastră. Dar vreau să vă spun tuturor că nu e nimic dramatic sau scandalos în spatele informației că emisiunea de la tv se oprește într-o lună. E o decizie la care mă gândesc de niște ani deja (bine, am zis și in 2015 într-un interviu, pentru “Revista OK!” că la 40 de ani vreau să mă pensionez și, sincer, nici acum nu îmi fac calcule concrete pentru asta ). Dar îmi doresc pentru mine și pentru fiecare dintre voi, bucurii, timp cu familia, evoluție emoțională și profesională. Mă emoționează grija pe care mi-o purtați și atenția pe care mi-o acordați și vă mulțumesc încă o dată pentru tot. Până pe 6 februarie ne vedem la emisiune”, a transmis Cătălin Măruță, pe Facebook.

