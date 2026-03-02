A murit ”Brad Pitt al Iranului”. Tânărul avea doar 30 de ani

Culturistul Davoud Sohrabi a fost în comă timp de peste 7 săptămâni după ce a fost împușcat pe stradă în timpul protestelor pașnice din Iran. „Brad Pitt al Iranului” era cunosc la nivel național ca fiind unul dintre cei mai apreciați sportivi și instructori de culturism.

Davoud Sohrabi, care a devenit cunoscut drept „Brad Pitt al Iranului”, a fost împușcat în ochi pe data de 7 ianuarie 2026 în timpul protestelor din Iran. A fost transportat de urgență la spital și transferat direct pe masa de operație. A fost operat pentru a i se extirpa unul dintre ochi, însă la scurt timp a intrat în comă. După 50 de zile de spitalizare, culturistul a murit marți marți, 24 februarie.

A murit „Brad Pitt al Iranului”

Brad Pitt al Iranului are o comunitate de prieteni virtuali de peste 57.000 de urmăritori pe Instagram. După vestea morții sale, mulți fani și-au exprimat condoleanțele prin mesaje pe rețelele de socializare. Davoud Sohrabi a fost înmormântat în curtea Imamzadeh Yahya, care se află în cartierul în care a crescut și copilărit, potrivit presei locale.

Davoud Sohrabi s-a mutat la Teheran pentru a-și continua visul de a deveni culturist. S-a antrenat ca sportiv de competiție, lucrând în același timp ca antrenor de culturism, în speranța de a-i ajuta pe alții să se perfecționeze. Înainte de asta, Brad Pitt al Iranului a lucrat ca curier pe motocicletă. Cu doar două ore înainte de a fi împușcat în ianuarie, el participase la o competiție de culturism la Clubul Shush din sud-estul Teheranului, unde a câștigat medalia de argint în cadrul evenimentului.

Davoud Sohrabi nu a fost singurul culturist ucis în timpul protestelor pașnice din Iran din ianuarie. Mehdi Zatparvar a murit după ce a fost împușcat de forțele guvernamentale iraniene în orașul Rasht, din provincia Gilan. La momentul respectiv, se specula că peste 500 de protestatari au fost uciși în ultimele două săptămâni, dar această cifră exactă nu a fost confirmată.

Zatparvar, în vârstă de 39 de ani, era antrenor și competitor de culturism, care a început să se antreneze de la o vârstă fragedă alături de tatăl său. Zatparvar era fiul lui Majod Zatparvar, un antrenor de culturism renumit, care deținea propria sală de sport. Aici a început Mehdi Zatparvar să se antreneze, la doar 13 ani. În cele din urmă, a dezvoltat o pasiune pentru sporturile de forță și a transformat-o într-o carieră în domeniul fitnessului, apoi a câștigat multiple titluri la powerlifting între 2011 și 2014.