Cum a primit Andra vestea că Măruță rămâne fără emisiunea de la PRO TV: „Nu a aflat peste noapte”

Vestea plecării lui Cătălin Măruță de la PRO TV a creat un adevărat cutremur în media. În timp ce s-a speculat intens că emisiunea ar fi fost scoasă din grilă din cauza audiențelor sau a schimbărilor de strategie ale trustului, prezentatorul TV susține că decizia ar fi fost una luată„cu inima” de către el. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Măruță vorbește despre discuțiile pe care le-a avut cu Andra și despre cum a primit artista vestea.

După ce Cătălin Măruță și-a anunțat plecarea de la PRO TV, în spațiul public s-a declanșat o adevărată avalanșă de reacții. Au apărut scenarii, declarații off the record și speculații potrivit cărora decizia ar fi aparținut conducerii trustului, din cauza audiențelor sau a schimbărilor de strategie care se pregătesc în interiorul PRO TV.

Cu toate acestea, prezentatorul TV a transmis fanilor, printr-un mesaj pe rețelele de socializare, că el ar fi luat hotărârea „cu inima”, explicând că, la 37 de ani, cu 10 ani în urmă, își propusese oricum să mai rămână în televiziune doar încă trei ani, urmând să se „pensioneze”.

Cum a reacționat Andra când a aflat că nu va mai fi colegă cu soțul ei

Andra și Cătălin Măruță formează un cuplu de 20 de ani și sunt căsătoriți de 18 ani. Pe lângă afacerile de familie și alte proiecte, cei doi erau colegi în PRO TV. Prezență decisivă în viața prezentatorului TV, Andra nu a fost luată prin surprindere de închiderea emisiunii „La Măruță”. Cătălin Măruță a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre reacția artistei și despre discuțiile pe care le-au avut:

„Nici Andra nu a aflat peste noapte, și ea știa lucrurile pe care le doresc și care vreau să se întâmple și noi suntem niște oameni care, indiferent de ce decizii luăm în viață, ne susținem. Așa că orice decizii ia Andra, eu o susțin, orice decizii iau eu, ea mă susține, important e să ne susținem unii pe alții”, a declarat Cătălin Măruță pentru CANCAN.RO.

Ce va face mai departe prezentatorul tv

Chiar dacă emisiunea de la PRO TV se încheie, Măruță nu dispare din peisajul media. Prezentatorul are un podcast de succes care îi poartă numele, dar și o serie de proiecte în mediul online, unde rămâne activ. Mai mult, familia Măruță face valuri în cinematografie: fiica lor a dat lovitura cu rolul principal în seria de filme „Tati Part Time” și „Tati Full Time”, un succes neașteptat în cinematografe.

De asemenea, rămâne de văzut dacă Măruță va accepta și una din ofertele primite în această perioadă, despre care a vorbit chiar el, în anunțul de retragere.

VEZI ȘI: Cătălin Măruță dă vestea momentului: „Rămân implicat în Pro TV”

NU RATA – Cătălin Măruță încerca să își salveze emisiunea, Pro TV testa deja următorul nume. Culisele planului secret, înainte de finalul „La Măruță”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.