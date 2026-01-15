Acasă » Exclusiv » Cătălin Măruță dă vestea momentului: „Rămân implicat în Pro TV”

Cătălin Măruță dă vestea momentului: „Rămân implicat în Pro TV”

De: Andrei Iovan 15/01/2026 | 14:44
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

După aproape două decenii, emisiunea La Măruță a fost scoasă din grila Pro TV. Decizia a stârnit numeroase reacții, însă cel care poate cu adevărat să facă lumină în toată această poveste este chiar prezentatorul, care, timp de mai bine de 18 ani, s-a aflat la cârma emisiunii și a fost martorul unor momente care îi vor rămâne mereu în minte. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Cătălin Măruță a oferit un interviu, în care vorbește despre schimbările care s-au produs, dar și despre planurile sale de viitor. Surpriza la care nimeni nu se aștepta a fost dezvăluită! Toate detaliile, în rândurile de mai jos. 

După ce CANCAN.RO a făcut dezvăluiri pe bandă rulantă despre schimbarea uriașă care a avut loc la Pro TV, Cătălin Măruță vorbește, în exclusivitate despre emisiune, dar și despre plecarea de la Pro TV. Se pare că prezentatorul nu are de gând să plece de la trustul unde a petrecut mai bine de 18 ani, are planuri noi, cu aceeași colegi de breaslă. Ba mai mult decât atât, timpul îi permite acum să se ocupe de unele proiecte pe care le-a demarat în urmă cu patru ani.

Cătălin Măruță: „Rămân implicat în Pro TV”

CANCAN.RO: Ce faci, cum ești după această decizie? La mulți ani pentru 18 ani de emisune. Cum este atmosfera, cum te-ai simțit după ce ai aflat această veste? 

Cătălin Măruță: Nu-ți imagina că toate lucrurile acestea se întâmplă peste noapte, sunt lucruri care se întâmplă treptat, ușor-ușor, sunt lucruri de comun acord, lucruri pe care și tu le exprimi și le dorești, lucruri care automat se îmbină și se întâmplă să se ajungă și la acest lucru. Eu sunt foarte bine și sunt cu colega mea de la Pro TV, cu Iulia Pârlea, cu Ciucă, tot de la Pro TV, așa o să rămânem. E un loc în care eu m-am simțit extraordinar, mă simt extraordinar în continuare, rămân în continuare la emisiune până pe 6 februarie, apoi rămân implicat în Pro TV. Nu e ceva care dispare peste noapte.

Cătălin Măruță vorbește, în exclusivitate, despre decizia celor de la Pro TV de a scoate din grilă emisiunea La Măruță

CANCAN.RO: Care a fost cel mai frumos moment în acești 18 ani de emisiune? 

Cătălin Măruță: Au fost foarte multe momente frumoase, 18 ani înseamnă de multe ori o viață de om, au fost momentele când copiii mei au apărut pe lume și eu eram la emisiune. Deci momente pe care nu am cum să le uit, pe care le-am trăit cu colegii mei, cu cei de acasă. Au fost momente mai puțin bune, ca în viața fiecărui om atunci, când mi-am pierdut bunicii, când mi-am pierdut tatăl, dar, în același timp, aveam niște oameni care mă susșineau și care erau lângă mine, colegii din Pro TV și oamenii cu care lucrez de atâta timp și care sunt niște oameni senzaționali, spun asta cu mâna pe inimă. Nu ai cum, e un loc în care m-am simțit extraordinar, sunt niște oameni minunați cei cu care lucrez și cu care am făcut echipă atâta timp și cu care, drept dovadă, și după emisiune continuăm proiectele noastre, pe care le începusem în urmă cu patru ani. Nu e nimic senzațional.

CITEȘTE ȘI –  Premieră la Pro TV! Show matrimonial în locul lăsat liber de “La Măruță”! Au “furat” rețeta de la Antena 1 și Kanal D

NU RATA – Cătălin Măruță încerca să își salveze emisiunea, Pro TV testa deja următorul nume. Culisele planului secret, înainte de finalul „La Măruță”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Chinul prin care a trecut Teo Trandafir ani la rând: „Am fost făcută în toate chipurile”
Exclusiv
Chinul prin care a trecut Teo Trandafir ani la rând: „Am fost făcută în toate chipurile”
Vedeta mereu prezentă în emisiunea lui Măruță face dezvăluiri din interior: ”Producătorii sunt de vină!”
Exclusiv
Vedeta mereu prezentă în emisiunea lui Măruță face dezvăluiri din interior: ”Producătorii sunt de vină!”
ANM: Vreme geroasă în România: Ger, polei și precipitații mixte până pe la începutul săptămânii viitoare. Vreme deosebit de rece și ger în București
Mediafax
ANM: Vreme geroasă în România: Ger, polei și precipitații mixte până pe la...
Adina Anghelescu: Cum se croșetează pe reforma Legilor Justiției la Guvern. Tare ca fularul, iute ca Personalul!
Gandul.ro
Adina Anghelescu: Cum se croșetează pe reforma Legilor Justiției la Guvern. Tare ca...
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie...
Un psiholog a reinterpretat zodiacul folosind știința personalității. Află care este adevăratul tău semn
Adevarul
Un psiholog a reinterpretat zodiacul folosind știința personalității. Află care este adevăratul tău...
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
Digi24
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din...
Tulburător: Un model avansat de IA instigă la uciderea soțului, nazism și sclavie
Mediafax
Tulburător: Un model avansat de IA instigă la uciderea soțului, nazism și sclavie
Parteneri
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
Click.ro
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe...
Șocul trăit de o profesoară din Spania într-un liceu din România: o elevă i-a cerut să iasă din clasă ca să își ia comanda de la curier
Digi 24
Șocul trăit de o profesoară din Spania într-un liceu din România: o elevă i-a cerut...
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în Indonezia. El era pe lista celor mai căutați infractori
Digi24
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în Indonezia. El...
Interviu exclusiv | Românca ce poate deveni prima femeie din Formula 1: „Sunt singura din clasamentul FIA”
Promotor.ro
Interviu exclusiv | Românca ce poate deveni prima femeie din Formula 1: „Sunt singura din...
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai putut să faci așa ceva?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai...
Studioul faimos de la Hollywood care nu a câștigat niciodată un Oscar pentru cel mai bun film
go4it.ro
Studioul faimos de la Hollywood care nu a câștigat niciodată un Oscar pentru cel mai...
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Descopera.ro
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Go4Games
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Adina Anghelescu: Cum se croșetează pe reforma Legilor Justiției la Guvern. Tare ca fularul, iute ca Personalul!
Gandul.ro
Adina Anghelescu: Cum se croșetează pe reforma Legilor Justiției la Guvern. Tare ca fularul, iute...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Test de perspicacitate | Depistați numărul 64 întors, în maximum 7 secunde
Test de perspicacitate | Depistați numărul 64 întors, în maximum 7 secunde
BANCUL ZILEI | „Iuby” și tata
BANCUL ZILEI | „Iuby” și tata
Cresc salariile pentru această categorie de angajați români. Cine se încadrează
Cresc salariile pentru această categorie de angajați români. Cine se încadrează
Gabriela Cristea, de nerecunoscut! Bruneta a slăbit enorm și a defilat cu picioarele ei tonifiate! ...
Gabriela Cristea, de nerecunoscut! Bruneta a slăbit enorm și a defilat cu picioarele ei tonifiate! Oare pregătește reapariția la TV?!
Cum a primit Andra vestea că Măruță rămâne fără emisiunea de la PRO TV: „Nu a aflat peste noapte”
Cum a primit Andra vestea că Măruță rămâne fără emisiunea de la PRO TV: „Nu a aflat peste noapte”
Dorian Popa, la un pas să îi „cadă nasul ca lui Michael Jackson”! Ce i-a descoperit medicul la ...
Dorian Popa, la un pas să îi „cadă nasul ca lui Michael Jackson”! Ce i-a descoperit medicul la operație? „Habar nu aveam”
Vezi toate știrile
×