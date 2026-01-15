Cătălin Măruță dă vestea momentului: „Rămân implicat în Pro TV”

După aproape două decenii, emisiunea La Măruță a fost scoasă din grila Pro TV. Decizia a stârnit numeroase reacții, însă cel care poate cu adevărat să facă lumină în toată această poveste este chiar prezentatorul, care, timp de mai bine de 18 ani, s-a aflat la cârma emisiunii și a fost martorul unor momente care îi vor rămâne mereu în minte. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Cătălin Măruță a oferit un interviu, în care vorbește despre schimbările care s-au produs, dar și despre planurile sale de viitor. Surpriza la care nimeni nu se aștepta a fost dezvăluită! Toate detaliile, în rândurile de mai jos.

După ce CANCAN.RO a făcut dezvăluiri pe bandă rulantă despre schimbarea uriașă care a avut loc la Pro TV, Cătălin Măruță vorbește, în exclusivitate despre emisiune, dar și despre plecarea de la Pro TV. Se pare că prezentatorul nu are de gând să plece de la trustul unde a petrecut mai bine de 18 ani, are planuri noi, cu aceeași colegi de breaslă. Ba mai mult decât atât, timpul îi permite acum să se ocupe de unele proiecte pe care le-a demarat în urmă cu patru ani.

Cătălin Măruță: „Rămân implicat în Pro TV”

CANCAN.RO: Ce faci, cum ești după această decizie? La mulți ani pentru 18 ani de emisune. Cum este atmosfera, cum te-ai simțit după ce ai aflat această veste?

Cătălin Măruță: Nu-ți imagina că toate lucrurile acestea se întâmplă peste noapte, sunt lucruri care se întâmplă treptat, ușor-ușor, sunt lucruri de comun acord, lucruri pe care și tu le exprimi și le dorești, lucruri care automat se îmbină și se întâmplă să se ajungă și la acest lucru. Eu sunt foarte bine și sunt cu colega mea de la Pro TV, cu Iulia Pârlea, cu Ciucă, tot de la Pro TV, așa o să rămânem. E un loc în care eu m-am simțit extraordinar, mă simt extraordinar în continuare, rămân în continuare la emisiune până pe 6 februarie, apoi rămân implicat în Pro TV. Nu e ceva care dispare peste noapte.

CANCAN.RO: Care a fost cel mai frumos moment în acești 18 ani de emisiune?

Cătălin Măruță: Au fost foarte multe momente frumoase, 18 ani înseamnă de multe ori o viață de om, au fost momentele când copiii mei au apărut pe lume și eu eram la emisiune. Deci momente pe care nu am cum să le uit, pe care le-am trăit cu colegii mei, cu cei de acasă. Au fost momente mai puțin bune, ca în viața fiecărui om atunci, când mi-am pierdut bunicii, când mi-am pierdut tatăl, dar, în același timp, aveam niște oameni care mă susșineau și care erau lângă mine, colegii din Pro TV și oamenii cu care lucrez de atâta timp și care sunt niște oameni senzaționali, spun asta cu mâna pe inimă. Nu ai cum, e un loc în care m-am simțit extraordinar, sunt niște oameni minunați cei cu care lucrez și cu care am făcut echipă atâta timp și cu care, drept dovadă, și după emisiune continuăm proiectele noastre, pe care le începusem în urmă cu patru ani. Nu e nimic senzațional.

CITEȘTE ȘI – Premieră la Pro TV! Show matrimonial în locul lăsat liber de “La Măruță”! Au “furat” rețeta de la Antena 1 și Kanal D

NU RATA – Cătălin Măruță încerca să își salveze emisiunea, Pro TV testa deja următorul nume. Culisele planului secret, înainte de finalul „La Măruță”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.